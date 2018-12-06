Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Kendi yazıp bestelediği şarkılarıyla Kalben Babylon Bomonti’de, Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Nadine Shah, Zorlu Studio’da… ‘Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı’ sergisi İstanbul Modern’de sürüyor. 22’nci İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi fakat şehrin çeşitli salonlarında pek çok oyun sahnelenmeye devam ediyor.

İstanbul’daki kültür sanat etkinliklerini derledik.

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KONSER

BABYLON BOMONTİ

Kalben

6 Aralık Perşembe 20:30

Sevilen şarkılarıyla Kalben…

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Erol Alkan | Öncesi ve Sonrası: Hemi vs Doğu Orcan

7 Aralık Cuma 22:00

Londra çıkışlı DJ ve prodüktör.

Nabihah Iqbal Live

8 Aralık Cumartesi 20:30

Psikedelik synth’ler ve post-punk ritimlerini birleştirdiği elektro pop sound’uyla Londralı prodüktör.

SALON İKSV

Tsar B

7 Aralık Cuma 22:00

Belçikalı DIY prodüktörü Justine Bourgeus’un R&B projesi.

Hedonutopia

8 Aralık Cumartesi 22:30

2008’de İzmir’de kurulan grup, yeni albümlerinden şarkıları ilk defa dinleyiciyle paylaşacak.

Şenay Lambaoğlu feat. Derya Türkan

11 Aralık Salı 21:30

Caz vokalisti, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu’nun sahnesine kemençe ustalarından Derya Türkan konuk olacak.

ZORLU PSM STUDIO

Nadine Shah

6 Aralık Perşembe 20:30

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Nadine Shah, ilk EP’si ‘Aching Bones’u 2012 yılında yayınladı.

Fakear

7 Aralık Cuma 20:30

XXF – Very Very French Festival Freakar’ı ağırlıyor.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Yeni Türkü

11 Aralık Salı 20:30

Müzik dolu 40yıla imza atan, Türkiye’nin iz bırakmış grubu.

IF PERFORMANS HALL BEŞİKTAŞ

Pinhani

6 Aralık Perşembe 20:00

Sevilen şarkılarıyla.

Emir Can İğrek

7 Aralık Cuma 22:00

Kendi besteleriyle sosyal medyada belirli bir kitle edindi.

DOROCKXL BEŞİKTAŞ

Mirkelam

7 Aralık Cuma 22:30

90’lardan günümüze sevilen şarkılarıyla.

DADA SALON KABARETT

Zeynep Talu ve Barbaros

7 Aralık Cuma 22:00

Zeynep Talu ve Barbaros, ‘Talu Şarkıları’nı seslendirecek.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs 2019’a kadar açık.

Anthony Cragg: İnsan Doğası

İstanbul Modern, geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden Britanyalı sanatçı Anthony Cragg’i ağırlıyor. Haziran ayında açılan sergi, 20 Ocak 2019’a kadar görülebilir.

AKBANK SANAT

Öte/de/ki Mimarlık

Tabanlıoğlu Architects ve Mimarlar, Han Tümertekin ofislerinin çalışmalarını içeren sergi 28 Kasım’da açılacak ve 5 Ocak’a dek izlenebilecek.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ 31 Aralık’a kadar açık.

SALT GALATA

İdealist Mektep, Üretken Atölye

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün özgün sanat eğitimi ve bu yaklaşımdan temellenen sanat üretimlerini inceleyen sergi, bölümün kurulduğu 1932 ile enstitüde yatılı öğrencilik sisteminin kaldırıldığı 1973 arasındaki dönemi çeşitli kaynaklar, sözlü tarih çalışmaları ve seçili eserlerle görselleştiriyor.

Sergi, 17 Şubat’a kadar açık kalacak.

SALT BEYOĞLU

Evrenin Titreşen Işıkları

SALT Galata 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali’ni ağırlarken, SALT Beyoğlu ise alışılmışın dışında bir sergiye yer veriyor.

Klasik sergileme biçimlerine karşı birer performatif iddia niteliğinde işlerden meydana gelen sergi 30 Aralık’a kadar izlenebilir.

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ

Yüzyıl Sonra Çizgilerin Savaşı

Yirminci yüzyılda karikatür sanatı önemli değişiklikler geçirdi, gazete ve magazin dergilerinde sıkça yer alır oldu. Sergi, tüm tarihi süreci 26 Aralık’a kadar izleyiciye sunuyor.

BORUSAN CONTEMPORARY

Üvercinka

Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.

Universal Everything: Akışkan Bedenler

Beden ve bireyin doğasına odaklanan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.

TİYATRO

UNIQ HALL

Arzu Tramvayı

8 Aralık Cumartesi 20:30

75 yıl önce Tennessee Williams tarafından yazılan ve tiyatro için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ‘Arzu Tramvayı’ izleyiciyle buluşuyor.

ZORLU PSM STUDIO

Mutluyduk Belki Bugüne Kadar

11 Aralık Salı 20:30

Paole Genovese’nin ‘Muhteşem Yabancılar’ adlı filminden sahneye uyarlanan ve 22’nci Afife Ödülleri’nde Canan Atalay’a ‘Yardımcı Rolde Yılın Kadın Oyuncusu’ ödülünü kazandıran oyun izleyiciyle buluşuyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Ölüm Bizi Ayırana Dek

7 Aralık Cuma 20:30

Hakan Yılmaz’ın yönettiği, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin başından geçenleri anlatan oyun izleyiciyle buluşuyor.

SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

7 Aralık Cuma 20:00

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.

Bom!

8 Aralık Cumartesi

Ferhan Şensoy’un yeni oyunu, beklenmeyen gelişmeleri konu ediyor.