Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Milyonların ‘rock müziğin sesi’ olarak tanıdığı; Black Country Communion’un solisti, Deep Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, yeni projesiyle Zorlu PSM’de sahneye çıkıyor.

‘İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul’ başlıklı sergi İstanbul Modern’de devam ediyor. Duru Tiyatro, ‘Frida’ oyununu sahneliyor.

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Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Turkish Psychedelia Night: Kozmonotosman

12 Temmuz Cuma 23:00

Yerli sahnenin psikedelik isimlerinin buluştuğu seri kapsamında

Kozmonotosman, Anadolu-pop parçalarına yaptığı remix’ler ve disko folk

setiyle sahnede.



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Radyo Eksen Partisi

13 Temmuz Cumartesi 23:00

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri Radyo Eksen Partisi için

setin başına geçiyor.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Eda Baba

12 Temmuz Cuma 22:00

Sosyal medyada yayınladığı şarkılar milyonlar dinlenen Eda Baba, IF

sahnesinde.

Nova Norda

17 Temmuz Çarşamba 22:00

Üç single yayınlayan 1991 doğumlu Nova Norda, Beşiktaş’ta.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Adamlar

13 Temmuz Cumartesi 22:00

Yerli alternatif sahnenin sevilen ekiplerinden Adamlar, IF sahnesinde.

HARBİYE AÇIKHAVA

Haluk Levent

11 Temmuz Perşembe 21:00

26 yıllık müzik deneyimini Açıkhava sahnesine taşıyan Haluk Levent, eski ve yeni albümlerinden şarkılar söyleyecek.

SANAT PERFORMANCE

Birsen Tezer

12 Temmuz Cuma 22:00

İlk albümünü 10 yıl önce yayımlayan Birsen Tezer yaz konserlerine devam

ediyor.

90’lar Dans Gecesi

13 Temmuz Cumartesi 22:00

90’ların sevilen dans hitlerinin çalınacağı gecede dans etmeye hazır olun.

VOLKSWAGEN ARENA

Joss Stone

11 Temmuz Perşembe 21:00

Şarkıcı ve söz yazarı Joss Stone, yeniden İstanbul’a geliyor.



KADIKÖY SAHNE

Son Feci Bisiklet

12 Temmuz Cuma 21:00

Ankara çıkışlı indie rock grubu Son Feci Bisiklet Kadıköy’de sahnede.

Karışık Kaset: 90’lar Partisi

13 Temmuz Perşembe 22:00

DJ Ceyhun Ertan 90’lardan seçtiği parçaları çalacak.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Glenn Hughes peforms Deep Purple Classics Live

11 Temmuz Perşembe 20:30

Milyonların ‘rock’ın sesi’ olarak tanıdığı Rock and Roll Hall of Fame üyesi ve

eski süper rock grubu Black Country Communion’un solisti olan Deep

Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, yeni projesiyle Deep Purple

efsanesini günümüze taşıyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan, iki kurumun

koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar görülebilir.



PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan ‘Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar’ sergisi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT BEYOĞLU

Aslına Sadık Kalınmıştır

Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, koleksiyonlara dâhil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

LEICA GALERİ İSTANBUL

Sanata Bi Yer 19

Sanata Bi Yer platformu, üçüncü karma sergisi ‘Sanata Bi Yer 19’ ile

genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’da yer alan sergi 19 Ağustos’a kadar görülebilir.

TİYATRO

DADA SALON

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Metres

13 Temmuz Cumartesi 20:30

Yoğun istek üzerine Okan Bayülgen, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası ile

izleyiciyi 80’lere ışınlıyor.

EVDE TİYATRO

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

11 Temmuz Perşembe 21:00

Metin Zakoğlu’nun yönettiği oyun Evde Tiyatro’da sahneleniyor.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Mozaik

17 Temmuz Çarşamba 19:00

1980 ve 90’ların kült grubu Mozaik, 35 yıl sonra aynı kadroyla yeniden bir

arada.

DURU TİYATRO

Frida

16 Temmuz Salı 21:00

Melike Aslıkılan’ın beğenilen performansıyla Firda Duru Tiyatro’da.