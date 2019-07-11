Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Milyonların ‘rock müziğin sesi’ olarak tanıdığı; Black Country Communion’un solisti, Deep Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, yeni projesiyle Zorlu PSM’de sahneye çıkıyor.
‘İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul’ başlıklı sergi İstanbul Modern’de devam ediyor. Duru Tiyatro, ‘Frida’ oyununu sahneliyor.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
KONSER
BABYLON BOMONTİ
Turkish Psychedelia Night: Kozmonotosman
12 Temmuz Cuma 23:00
Yerli sahnenin psikedelik isimlerinin buluştuğu seri kapsamında
Kozmonotosman, Anadolu-pop parçalarına yaptığı remix’ler ve disko folk
setiyle sahnede.
Radyo Eksen Partisi
13 Temmuz Cumartesi 23:00
İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri Radyo Eksen Partisi için
setin başına geçiyor.
IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ
Eda Baba
12 Temmuz Cuma 22:00
Sosyal medyada yayınladığı şarkılar milyonlar dinlenen Eda Baba, IF
sahnesinde.
Nova Norda
17 Temmuz Çarşamba 22:00
Üç single yayınlayan 1991 doğumlu Nova Norda, Beşiktaş’ta.
IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR
Adamlar
13 Temmuz Cumartesi 22:00
Yerli alternatif sahnenin sevilen ekiplerinden Adamlar, IF sahnesinde.
HARBİYE AÇIKHAVA
Haluk Levent
11 Temmuz Perşembe 21:00
26 yıllık müzik deneyimini Açıkhava sahnesine taşıyan Haluk Levent, eski ve yeni albümlerinden şarkılar söyleyecek.
SANAT PERFORMANCE
Birsen Tezer
12 Temmuz Cuma 22:00
İlk albümünü 10 yıl önce yayımlayan Birsen Tezer yaz konserlerine devam
ediyor.
90’lar Dans Gecesi
13 Temmuz Cumartesi 22:00
90’ların sevilen dans hitlerinin çalınacağı gecede dans etmeye hazır olun.
VOLKSWAGEN ARENA
Joss Stone
11 Temmuz Perşembe 21:00
Şarkıcı ve söz yazarı Joss Stone, yeniden İstanbul’a geliyor.
KADIKÖY SAHNE
Son Feci Bisiklet
12 Temmuz Cuma 21:00
Ankara çıkışlı indie rock grubu Son Feci Bisiklet Kadıköy’de sahnede.
Karışık Kaset: 90’lar Partisi
13 Temmuz Perşembe 22:00
DJ Ceyhun Ertan 90’lardan seçtiği parçaları çalacak.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
Glenn Hughes peforms Deep Purple Classics Live
11 Temmuz Perşembe 20:30
Milyonların ‘rock’ın sesi’ olarak tanıdığı Rock and Roll Hall of Fame üyesi ve
eski süper rock grubu Black Country Communion’un solisti olan Deep
Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, yeni projesiyle Deep Purple
efsanesini günümüze taşıyor.
SERGİ
İSTANBUL MODERN
İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul
İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan, iki kurumun
koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar görülebilir.
PERA MÜZESİ
Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar
Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan ‘Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar’ sergisi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.
SALT BEYOĞLU
Aslına Sadık Kalınmıştır
Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, koleksiyonlara dâhil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.
LEICA GALERİ İSTANBUL
Sanata Bi Yer 19
Sanata Bi Yer platformu, üçüncü karma sergisi ‘Sanata Bi Yer 19’ ile
genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’da yer alan sergi 19 Ağustos’a kadar görülebilir.
TİYATRO
DADA SALON
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Metres
13 Temmuz Cumartesi 20:30
Yoğun istek üzerine Okan Bayülgen, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası ile
izleyiciyi 80’lere ışınlıyor.
EVDE TİYATRO
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
11 Temmuz Perşembe 21:00
Metin Zakoğlu’nun yönettiği oyun Evde Tiyatro’da sahneleniyor.
ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM
Mozaik
17 Temmuz Çarşamba 19:00
1980 ve 90’ların kült grubu Mozaik, 35 yıl sonra aynı kadroyla yeniden bir
arada.
DURU TİYATRO
Frida
16 Temmuz Salı 21:00
Melike Aslıkılan’ın beğenilen performansıyla Firda Duru Tiyatro’da.