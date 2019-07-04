Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Tarabya Kültür Akademisi 2’nci Kültür ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Programında sergi, konser ve söyleşilerin yer aldığı tek günlük festivalin tarihi 6 Temmuz. 26’ncı İstanbul Caz Festivali devam ediyor. Yaz aylarıyla tiyatro oyunlarındaki sayı azalsa da Evde Tiyatro, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ı sahneliyor. Haftanın kültür sanat etkinliklerini topladık.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Hey Gidi Günler

5 Temmuz Cuma 23:00

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Babylon’un yıllardır ev sahipliğini yaptığı Oldies But Goldies yeniden zamanda yolculuğa çıkıyor ve bu sefer 90’ları dans pistine taşıyor.

Oldies But Goldies

6 Temmuz Cumartesi 23:00

ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsane müzisyenin şarkıları arasında mekik dokuyan bir parti.

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SALON İKSV

Tolgahan Çoğulu ve Sinan Ayyıldız

6 Temmuz Cumartesi 13:30

Çift saplı saz ve mikrotonal gitar ustası iki değerli müzisyen Caz Festivali kapsamında sahnede.

AYA İRİNİ MÜZESİ

Karsu

6 Temmuz Cumartesi 20:30

Geçen yıl da Aya İrini’de konser veren Karsu yeniden aynı mekanda.

BEYKOZ KUNDURA

RYMDEN / Nubiyan Twist / Turgut Alp Bekoğlu Love Jazz Quartet / Barış Demirel

6 Temmuz Cumartesi 19:00

Reggae, soul, afrobeat, caz, latin ritimleri kendi alanının ustası olan isimlerle İstanbul Caz Festivali sahnesine taşınıyor.

HALICIOĞLU PARKI

Mood Band / Ramazan Sesler / Soul Brass Band

7 Temmuz Pazar 18:30

İstanbul Caz Festivali kapsamında Haliç kıyısında yer alan parktaki tüm konserler ücretsiz.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Cyrille Aimee / Elchin Shirinov Trio

7 Temmuz Pazar 20:45

Piyanist, besteci Elchin Shirinov ve başarılı vokaliyle Cyrille Aimee yine festival kapsamında sahnede.

IF BEŞİKTAŞ

Hey! Douglas

5 Temmuz Cuma 22:00

Doğu batı sentezi şarkılardan oluşan seti son yıllarda çok beğenilen Hey! Douglas, Beşiktaş’ta.

Redd

6 Temmuz Cumartesi 22:00

İki kardeşten kurulu, yerli rock gruplarından Redd, konserlerine devam ediyor.

IF ATAŞEHİR

Evet Ne Söylüyorduk

5 Temmuz Cuma 22:00

2014’ten beri şarkılarını sosyal medyadan paylaşan Ayçin Asan, ekibiyle sahnede.

Dolu Kadehi Ters Tut

6 Temmuz Cumartesi 22:00

Kendi tabirleriyle şakalı müzik grubu Dolu Kadehi Ters Tut sahnede.

SANAT PERFORMANCE

Patron

5 Temmuz Cuma 22:00

Son dönemin en dikkat çeken yerli rapçilerinden Patron lakaplı Ege Erkurt, dinleyiciyle buluşuyor.

Feridun Düzağaç

6 Temmuz Cumartesi 22:00

Şarkıcı, besteci, söz yazarı Düzağaç, canlı performansıyla Beyoğlu’nda.

VOLKSWAGEN ARENA

Kamasi Washington

10 Temmuz Çarşamba 21:30

Saksofon virtüözü Washington bu yılki Caz Festivali’nin en önemli konuklarından biri.

HARBİYE AÇIKHAVA

Levent Yüksel

4 Temmuz Perşembe 21:15

90’lar denince akla gelen önemli pop müzisyenlerinden Levent Yüksel Harbiye’de.

Ayta Sözeri Açıkhava Gazinosu

5 Temmuz Cuma 21:15

Oyuncu ve müzisyen Sözeri, Harbiye’yi açıkhava gazinosuna dönüştürüyor.

Sertab Erener – Elektrik Akustik

6 Temmuz Cumartesi 7 Temmuz Pazar 21:15

Fotoğraf: DHA

Erener, biraz elektrikli, biraz elektriksiz akustik konseriyle sahnede.

THE MARMARA ESMA SULTAN YALISI

Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez

8 Temmuz Pazartesi 21:00

Quincy Jones tarafından keşfedilen Alfredo Rodriguez ve başarılı vokal Pedrito Martinez, Caz Festivali’nin konukları.

DOROCKXL KADIKÖY

90’lar Türkçe Pop Gecesi

5 Temmuz Cuma 22:00

Son dönemin en favori etkinliklerinden 90’lar Türkçe pop gecesine bu kez DorockXL ev sahipliği yapıyor.

UNIQ HALL

Aydın Esen Group

5 Temmuz Cuma 19:30

Esen ve ekibi İstanbul Caz Festivali kapsamında sahnede.

Melanie De Biasio

5 Temmuz Cuma 21:30

Yine festival kapsamında Aydın Esen Group sonrası Belçikalı cazcı Melanie De Biasio sahneye çıkıyor.

Snarky Puppy / Shake Stew

9 Temmuz Salı 20:45

Avusturya’nın heyecan verici caz topluluklarından Snarky Puppy, festival için İstanbul’a geliyor.

MASK BEACH

Bendeniz

5 Temmuz Cuma 22:00

90’lar Türkçe pop’a ilginin artmasıyla dönemin müzisyenleri konserler vermeyi sürdürüyor.

KLEIN GARTEN

Valeron

10 Temmuz Çarşamba 19:00

Çeşitli kültürlerinden aldığı etnik melodileri elektronik müzik altyapısıyla harmanlayarak müzik yapan Yunan asıllı prodüktör Valeron sahnede.

KADIKÖY SAHNE

Elz And The Cult

4 Temmuz Perşembe 21:00

Gotik pop, dark wave grubu İstanbul Caz Festivali Gece Gezmesi kapsamında Kadıköy’de.

The Ringo Jets

4 Temmuz Perşembe 22:30

Garage rock grubu Ringo Jets, festivalin konuklarından.

Kalben

5 Temmuz Cuma 22:00

Son yıllarda yerli sahnenin kazandığı değerli seslerden Kalben sahnede.

Can Gox

6 Temmuz Cumartesi 22:00

‘Haydar Haydar’ türküsüne getirdiği yorumla ilgi çeken Can Gox Kadıköy’de.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Bill Charlap Trio

8 Temmuz Pazartesi 19:00

İki Grammy ödüllü Bill Charlap Caz Festivali kapsamında İstanbul’da.

MODA KAYIKHANE

Liraz

4 Temmuz Perşembe 23:30

İsrailli şarkıcı İstanbul Caz Festivali Gece Gezmesi kapsamında Moda’da sahnede.

Ayhan Sicimoğlu

5 Temmuz Cuma 21:00

The Latin All Stars, Ayhan Sicimoğlu’na sahnede eşlik ediyor.

Cem Adrian

6 Temmuz Cumartesi 21:00

Son yılların sevilen erkek vokallerinden Cem Adrian Moda’da sahnede.

ZORLU PSM %100 STUDIO

Kölsch – Zorlu PSM

6 Temmuz 23:00

Coldplay’in ‘A Sky Full of Stars’ şarkısına yaptığı remixle dinleyenlerinin kalp atışlarını hızlandıran Danimarkalı Techno müzik Dj’i Kölsch sahnede.

MODA SAHNESİ

Ah! Kosmos

4 Temmuz Perşembe 21:30

İstanbul Caz Festivali’nin Gece Gezmesi bölümü kapsamında yerli müzisyen Ah! Kosmos sahnede.

ALL SAINTS MODA KİLİSESİ

Melis Danişmend

4 Temmuz Perşembe 21:30

Üç solo albüm yayınlayan Melis Danişmend, festivalin Gece Gezmesi bölümünde sahneye çıkıyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

Sergi, İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden seçilen eserlerle oluşturuldu. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından beri yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışan sergi 17 Kasım’a kadar görülebilir.

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT BEYOĞLU

Aslına Sadık Kalınmıştır

Sergi, Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiriyor. Koleksiyonlara dahil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

LEICA GALERİ İSTANBUL

Sanata Bi Yer 19

Sanata Bi Yer platformu, üçüncü karma sergisi ‘Sanata Bi Yer 19’ ile genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor. Sergi 19 Ağustos’a kadar görülebilir.

ANNA LAUDEL

Art Market II

Ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Art Market’in ikincisi 30 Haziran’da açıldı. Farklı sanatçıların çalışmalarından oluşan sergi 11 Temmuz’a kadar açık kalacak.

DEPO

Paylaşılan Kutsal Mekanlar

Depo ve Goethe Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan, Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlarda üç Semavi dinin paylaştığı mekan ve pratiklere odaklanan sergi güncel sanat, fotoğraf, etnografik malzeme ve dijital medyayı bir araya getiriyor. Sergi 14 Temmuz’a kadar görülebilir.

TİYATRO

DADA SALON

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası

5 Temmuz Cuma 20:30

Yoğun istek üzerine Okan Bayülgen, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası ile izleyiciyi 80’lere ışınlıyor.

EVDE TİYATRO

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

4 Temmuz Cuma 20:00

Metin Zakoğlu’nun yönettiği oyun Evde Tiyatro’da sahneleniyor.

PROFİLO KÜLTÜR MERKEZİ

Suit – Düğün Dündü Bugün Bugün

6 Temmuz Cumartesi 21:00

Robin Hawdon imzalı oyunun rejisörlüğünü Eyüp Emre Uçaray üstleniyor.

ATÖLYE

BORUSAN CONTEMPORARY

Yeni Medya Atölyesi

7 Temmuz Pazar 14:00

Ne zaman başladığı tam olarak bilinmese de 90’lardan itibaren ivmeli bir gelişim kaydeden yeni medya sanatını daha iyi anlamak ve daha yakından tanımak isteyenler için

SİNEMA

ZORLU PSM

The Dark Knight/Kara Şovalye

7 Temmuz Pazar 20:00

Her pazar açık havada süper kahraman filmlerinin dev ekranda ücretsiz gösterildiği Zorlu PSM amfide ‘The Dark Knight/Kara Şovalye’ gösteriliyor.

SALT BEYOĞLU

Nasty Baby

9 Temmuz 19:00

SALT ve Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan ücretsiz gösterim programı kapsamında Sebastian Silva’nın ‘Nasty Baby/Yaramaz Bebek’ filmi gösterilecek.

BOMONTİADA

Non-Fiction

10 Temmuz 19:00

Her çarşamba film gösterimi yapılan mekanda, bu hafta başrollerinde Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne’in yer aldığı ‘Non-Fiction’ filmi gösterilecek. Şezlonglarda izleyebilmek için 19.00’da etkinlik alanının girişinde isim yazdırılması gerekiyor.