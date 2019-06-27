Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Yerli sahneden Mor ve Ötesi, Melek Mosso, Yaşar, Evrencan Gündüz birer konser verecek. Pera Müzesi’nde ‘Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar’ başlıklı sergi devam ediyor. Toy İstanbul, ‘Filler Hakkında Konuşmak’ adlı oyunu sahneliyor.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

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KONSER

BABYLON BOMONTİ

Audioban ve İstanbul Pride Onurla Sunar: Temas!

29 Haziran Cumartesi 22:00

27’nci İstanbul LGBTİ Onur Haftası’nın ‘Temas’ partisi düzenleniyor.

SALON İKSV

Agar Agar

30 Haziran Pazar 17:00

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Fransa’da başlayan hikayesini, kısa sürede Fransa sınırlarının ötesine taşıyan elektro pop ikilisi Agar Agar, Salon’da.

DASDAS

Mor ve Ötesi

28 Haziran Cuma 21:00

Rock müziğin önemli gruplarından Mor ve Ötesi hayranlarıyla buluşuyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Yaşama Övgü – Human Requiem

28 Haziran Cuma- 29 Haziran Cumartesi 21:00

Sasha Waltz & Guests ve Radialsystem V iş birliğiyle Berlin Radyo Korosu prodüksiyonu Zorlu’da.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Kahraman Deniz

27 Haziran Perşembe 20:00

Son dönemin iyi çıkış yakalayan isimlerinden Kahraman Deniz sahnede.

Melek Mosso

28 Haziran Cuma 22:30

Ratingi yüksek dizilerde duyurduğu şarkılarla beğeni toplayan genç müzisyen Melek Mosso, Beşiktaş’ta.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Melek Mosso

29 Haziran Cumartesi 22:30

Yerli dizilere yaptığı şarkılarla sesini duyuran Mosso sahnede.

SANAT PERFORMANCE

90’lar Dans Gecesi

27 Haziran Perşembe 22:00

90’lı yılların sevilen şarkılarıyla dans etmeye hazır olun.

Yaşar

28 Haziran Cuma 22:00

90’lar deyince akla gelen önemli isimlerden Yaşar canlı performansıyla sahnede.

90’lar Türkçe Pop Gecesi

29 Haziran Cumartesi 22:00

90’lar Türkçe pop şarkılarıyla eğlenmek isteyenlere özel bir gece.

MODA KAYIKHANE

Evrencan Gündüz ve Uzaylılar

28 Haziran Cuma 21:00

Asım Can Gündüz’ün oğlu olmasının yanı sıra performanslarıyla da tanınan Evrencan Gündüz Moda’da sahnede.

BEYRUT PERFORMANCE

Nev

29 Haziran Cumartesi 22:00

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Nev sahnede.

TAMİRANE AKASYA

Sattas

29 Haziran Cumartesi 21:00

Türkiye’nin ilk reggae grubu Sattas Tamirane Akasya’da konser veriyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar görülebilir.

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT BEYOĞLU

Aslına Sadık Kalınmıştır

Sergi, Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiriyor. Koleksiyonlara dahil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

LEICA GALERİ İSTANBUL

Sanata Bi Yer 19

Sanata Bi Yer platformu, üçüncü karma sergisiyle genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’da yer alan sergi 19 Ağustos’a kadar görülebilir.

ANNA LAUDEL

Art Market II

Ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Art Market’in ikincisi 30 Haziran’da açılacak. Farklı sanatçıların çalışmalarından oluşan sergi 11 Temmuz’a kadar açık kalacak.

TİYATRO

KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ

Yaşamaya Dair

27 Haziran Perşembe 20:30

Genco Erkal’ın Nazım Hikmet tutkusunun bir ürünü olan müzikli gösteri, sahnelenmeye devam ediyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri

28 Haziran Cuma 20:30

Genco Erkal, Türkiye’de oynanan ilk tek kişilik oyun olarak bilinen Bir Delinin Hatıra Defteri’ni 50 yıl sonra yeniden yorumluyor.

TOY İSTANBUL

Filler Hakkında Konuşsak

29 Haziran Cumartesi 20:30

Genç oyun yazarı adaylarının metinlerinin profesyonel oyuncularla seyirciyle buluştuğu bir proje Filler Hakkında Konuşsak.

DADA SALON

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası

29 Haziran Cumartesi 20:30

Yoğun istek üzerine Okan Bayülgen, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası ile izleyiciyi 80’lere ışınlıyor.

KADIKÖY BOA

Tırnak İçinde Hizmetçiler

28 Haziran Cuma 21:00

Oyunun rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal yapıyor.

SÖYLEŞİ

SALT GALATA

29 Haziran Cumartesi 16:00

Danimarkalı sanatçı Lotte Nielsen’in Kopenhag ve İstanbul’daki gençlerin ifade biçimlerine dair üç kısa filmi gösterilecek Salt Galata’da gösterilecek. Programın sonunda sanatçı katılımcılarla sohbet edecek.