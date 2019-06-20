Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Soul ve RnB’ye getirdiği yenilikçi tarzla son yıllarda ismini duyuran büyüleyici ses Iyeoka ve yetenekli besteci, kamança ustası Mark Eliyahu konser vermek için İstanbul’a geliyor.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 22 Haziran Cumartesi, Sascha Goetzel yönetiminde, Richard Strauss’un Don Kişot’unu yorumlayacak.
Gogol’ün ‘Müfettiş’ oyunundan uyarlanan ‘Teftişör’, Akatlar Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.
Sanata Bi Yer platformu, üçüncü karma sergisi ‘Sanata Bi Yer 19’ ile genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor. Leica Galeri İstanbul’da açılan sergi 19 Ağustos’a kadar görülebilir.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
KONSER
BABYLON BOMONTİ
Oldies But Goldies
21 Haziran Cuma 23:00
ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsanenin şarkıları dansa davet ediyor.
Y2K Millennium Party
22 Haziran Cumartesi 23:00
Zamanda yolculuğa çıkaran partide dans etmeye hazır olun.
DASDAS
Iyeoka
21 Haziran Cuma 22:00
Soul ve RnB’ye yenilikçi bir tarz getiren Iyeoka İstanbul’a geliyor.
BORUSAN MÜZİK EVİ
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
22 Haziran Cumartesi 20:00
Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, Richard Strauss’un Don Kişot’unu yorumlayacak.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
Mark Eliyahu
25 Haziran Salı 21.00
Yetenekli besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu, İstanbul’a geliyor.
IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ
Yardımlaşa’Rock II
25 Haziran Salı 22:00
Yardıma muhtaç insanlar için para toplanacak gecede çok sayıda isim sahneye çıkacak.
IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR
Zuhal Olcay
21 Haziran Cuma 22:00
Oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay Ataşehir’de sahneye çıkıyor.
SANAT PERFORMANCE
90’lar Dans Gecesi
20 Haziran Perşembe 22:00
90’lı yılların sevilen şarkılarıyla dans etmeye hazır olun.
MODA KAYIKHANE
Adamlar
21 Haziran Cuma 22:00
Son yılların sevilen yerli alternatif gruplarından Adamlar Moda’da.
Gaye Su Akyol
22 Haziran Cumartesi 22:00
Yabancı dinleyiciden ve basından çok güzel yorumlar alan Gaye Su Akyol, Kayıkhane’de.
BEYRUT PERFORMANCE
Zakkum
21 Haziran Cuma 22:00
Yerli pop rock grubu Zakkum Beyrut’ta.
TAMİRANE
Zeynep Özyılmazel
21 Haziran Cuma 21:00
Özyılmazel, 45’liklere kaydedilmiş efsane şarkıları günümüz sound’uyla harmanlıyor.
SERGİ
İSTANBUL MODERN
İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul
İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20’inci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar görülebilir.
İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar
Sergi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor; 7 Temmuz’a kadar görülebilir.
PERA MÜZESİ
Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar
Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.
SALT BEYOĞLU
Aslına Sadık Kalınmıştır
Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçilen 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, koleksiyonlara dahil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.
LEICA GALERİ İSTANBUL
Sanata Bi Yer 19
Sanata Bi Yer platformu, üçüncü karma sergisi ‘Sanata Bi Yer 19’ ile genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor. Sergi 19 Ağustos’a kadar görülebilir.
ANNA LAUDEL
Art Market II
Ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Art Market’in ikincisi 30 Haziran’dan itibaren Anna Laudel Gallery’de açılacak. Farklı sanatçıların çalışmalarından oluşan sergi 11 Temmuz’a kadar açık kalacak.
TİYATRO
DASDAS
Don Kişot’um Ben
20 Haziran Perşembe 20:30
Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Bulgakov’ın dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle bir kez daha yollara düşüyor.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
Gerçek
21 Haziran Cuma-22 Haziran Cumartesi 20:30
Gerçek, nefes kesen sahneleriyle seyircinin algısını hemen her sahnede değiştiren başarılı bir komedi.
ZORLU PSM STUDIO
Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit
20 Haziran Perşembe 20:30
Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden dinliyoruz.
ARTI SAHNE
Kadın Kafası
20 Haziran Perşembe 20:30
Kadın ve erkek arasında yüzyıllardır bitmeyen polemikler bu kez Kadın Kafası ile yorumlanıyor.
AKATLAR KÜLTÜR MERKEZİ
Teftişör
20 Haziran Perşembe 20:30
Gogol’ün Müfettiş oyunundan uyarlanan eser distopik bir komedya.
KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ
Kürklü Venüs
21 Haziran Cuma 20:30
Ersin Umut Güler’in yönettiği oyunun sürpriz bir finali var.
DADA SALON
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası
21 Haziran Cuma 20:30
Yoğun istek üzerine Okan Bayülgen, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası ile izleyiciyi 80’lere ışınlıyor.
SÖYLEŞİ
PERA MÜZESİ
21 Haziran Cuma 20:15
Merlyn Solakhan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Başkasının Eli’ filminin gösteriminin ardından yazar ve çevirmen Fatih Özgüven Solakhan ile bir söyleşi yapacak.