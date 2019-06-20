Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Soul ve RnB’ye getirdiği yenilikçi tarzla son yıllarda ismini duyuran büyüleyici ses Iyeoka ve yetenekli besteci, kamança ustası Mark Eliyahu konser vermek için İstanbul’a geliyor.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 22 Haziran Cumartesi, Sascha Goetzel yönetiminde, Richard Strauss’un Don Kişot’unu yorumlayacak.

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Gogol’ün ‘Müfettiş’ oyunundan uyarlanan ‘Teftişör’, Akatlar Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

Sanata Bi Yer platformu, üçüncü karma sergisi ‘Sanata Bi Yer 19’ ile genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor. Leica Galeri İstanbul’da açılan sergi 19 Ağustos’a kadar görülebilir.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

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KONSER

BABYLON BOMONTİ

Oldies But Goldies

21 Haziran Cuma 23:00

ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsanenin şarkıları dansa davet ediyor.

Y2K Millennium Party

22 Haziran Cumartesi 23:00

Zamanda yolculuğa çıkaran partide dans etmeye hazır olun.

DASDAS

Iyeoka

21 Haziran Cuma 22:00

Soul ve RnB’ye yenilikçi bir tarz getiren Iyeoka İstanbul’a geliyor.

BORUSAN MÜZİK EVİ

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

22 Haziran Cumartesi 20:00

Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, Richard Strauss’un Don Kişot’unu yorumlayacak.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Mark Eliyahu

25 Haziran Salı 21.00

Yetenekli besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu, İstanbul’a geliyor.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Yardımlaşa’Rock II

25 Haziran Salı 22:00

Yardıma muhtaç insanlar için para toplanacak gecede çok sayıda isim sahneye çıkacak.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Zuhal Olcay

21 Haziran Cuma 22:00

Oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay Ataşehir’de sahneye çıkıyor.

SANAT PERFORMANCE

90’lar Dans Gecesi

20 Haziran Perşembe 22:00

90’lı yılların sevilen şarkılarıyla dans etmeye hazır olun.

MODA KAYIKHANE

Adamlar

21 Haziran Cuma 22:00

Son yılların sevilen yerli alternatif gruplarından Adamlar Moda’da.

Gaye Su Akyol

22 Haziran Cumartesi 22:00

Yabancı dinleyiciden ve basından çok güzel yorumlar alan Gaye Su Akyol, Kayıkhane’de.

BEYRUT PERFORMANCE

Zakkum

21 Haziran Cuma 22:00

Yerli pop rock grubu Zakkum Beyrut’ta.

TAMİRANE

Zeynep Özyılmazel

21 Haziran Cuma 21:00

Özyılmazel, 45’liklere kaydedilmiş efsane şarkıları günümüz sound’uyla harmanlıyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20’inci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar görülebilir.

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

Sergi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor; 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT BEYOĞLU

Aslına Sadık Kalınmıştır

Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçilen 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, koleksiyonlara dahil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

LEICA GALERİ İSTANBUL

Sanata Bi Yer 19

Sanata Bi Yer platformu, üçüncü karma sergisi ‘Sanata Bi Yer 19’ ile genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor. Sergi 19 Ağustos’a kadar görülebilir.

ANNA LAUDEL

Art Market II

Ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Art Market’in ikincisi 30 Haziran’dan itibaren Anna Laudel Gallery’de açılacak. Farklı sanatçıların çalışmalarından oluşan sergi 11 Temmuz’a kadar açık kalacak.

TİYATRO

DASDAS

Don Kişot’um Ben

20 Haziran Perşembe 20:30

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Bulgakov’ın dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle bir kez daha yollara düşüyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Gerçek

21 Haziran Cuma-22 Haziran Cumartesi 20:30

Gerçek, nefes kesen sahneleriyle seyircinin algısını hemen her sahnede değiştiren başarılı bir komedi.

ZORLU PSM STUDIO

Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit

20 Haziran Perşembe 20:30

Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden dinliyoruz.

ARTI SAHNE

Kadın Kafası

20 Haziran Perşembe 20:30

Kadın ve erkek arasında yüzyıllardır bitmeyen polemikler bu kez Kadın Kafası ile yorumlanıyor.

AKATLAR KÜLTÜR MERKEZİ

Teftişör

20 Haziran Perşembe 20:30

Gogol’ün Müfettiş oyunundan uyarlanan eser distopik bir komedya.

KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ

Kürklü Venüs

21 Haziran Cuma 20:30

Ersin Umut Güler’in yönettiği oyunun sürpriz bir finali var.

DADA SALON

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası

21 Haziran Cuma 20:30

Yoğun istek üzerine Okan Bayülgen, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası ile izleyiciyi 80’lere ışınlıyor.

SÖYLEŞİ

PERA MÜZESİ

21 Haziran Cuma 20:15

Merlyn Solakhan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Başkasının Eli’ filminin gösteriminin ardından yazar ve çevirmen Fatih Özgüven Solakhan ile bir söyleşi yapacak.