Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Adını, öldürülmesiyle 1’inci Dünya Savaşı’nı alevlendiren Avusturya-Macaristan arşidükü Franz Ferdinand’dan alan İskoç grup Franz Ferdinand, İtalyan asıllı ABD’li müzisyen LP, Belçika’nın alternatif müzik sahnesine kazandırdığı dEUS, bu hafta İstanbul’a geliyor.

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan ‘İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul’ sergisi İstanbul Modern’de görülebilir.

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Genco Erkal, iki farklı oyunla Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkıyor. Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Hey Gidi Günler

14 Haziran Cuma 23:00



Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lı yıllara çağıran parti ‘Hey Gidi Günler’ Babylon’da.

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Radio Eksen Party

15 Haziran Cumartesi 23:00

Radyo Eksen DJ’leri, indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle katılımcıları geç saatlere kadar dans pistinde tutmayı hedefliyor.

ZORLU PSM STUDIO

dEUS

13 Haziran Perşembe 23:00

Belçika’nın alternatif müzik sahnesine armağan ettiği en önemli isimlerden dEUS, The Ideal Crash albümünün 20’nci yılı şerefine çıktığı Avrupa turnesinin İstanbul ayağı için kente geldi.

Ferry Corsten

14 Haziran Cuma 21:00

Elektronik dans müziğinin duayen ismi Ferry Corsten, geçen yılki ‘sold out’ performansının ardından yeniden Istanbul’da.

Büyük Ev Ablukada

15 Haziran Cumartesi 16:00

Kurulduğu günden bu yana kendine özgü tarzı, müziği ve şarkı sözleriyle ilgi toplayan Büyük Ev Ablukada, Lokalize serisi kapsamında PSM’de.

Thug Life

16 Haziran Pazar 21:00

Trap müziğin yerli temsilcilerinin sahneye çıkacağı gece sınırsız dans vaat ediyor.

ZORLU TURKCELL SAHNESİ

Franz Ferdinand

19 Haziran Çarşamba 21:00

2000’lerin rock ve dans ruhunu yansıtan ekip Franz Ferdinand İstanbul’a geliyor.

UNIQ

LP

15 Haziran Cumartesi 22:00

İtalyan asıllı ABD’li şarkıcı UNIQ sahnesine geliyor.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Cem Adrian

14 Haziran Cuma 22:00

Özgün vokaliyle beğenilen Cem Adrian Beşiktaş’ta sahnede.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Yeni Türkü

14 Haziran Cuma 22:00

Yılların eskitemediği ekip yeniden IF Ataşehir’de sahnede.

SANAT PERFORMANCE

90’lar Dans Gecesi

13 Haziran Perşembe 22:00

90’lı yılların sevilen şarkılarıyla dans etmeye hazır olun!

KADIKÖY SAHNE

Ozbi feat. Gülce Duru

14 Haziran Cuma 21:30

Birlikte verdikleri konserler yoğun ilgi gören ikili bu kez Kadıköy Sahne’de.

Hey! Douglas

15 Haziran Cumartesi 22:30

Doğu ve batı sentezi müzikleriyle dinleyicileri dans ettiren Hey! Douglas Kadıköy’de.

MODA KAYIKHANE

Yüzyüzeyken Konuşuruz

14 Haziran Cuma 22:00

Son yılların sevilen grubu Moda’da.

BEYRUT PERFORMANCE

Kurtalan Ekspres

15 Haziran Cumartesi 22:00

1972 yılında Barış Manço’nun kurduğu Kurtulan Ekspres dinleyiciyle buluşuyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden yaralanılarak oluşturuldu. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmayı hedefleyen sergi 17 Kasım’a kadar görülebilir.

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT BEYOĞLU

Aslına Sadık Kalınmıştır

Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, koleksiyonlara dahil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ

Nazım’a Yolculuk

İş Sanat Kibele Galerisi, Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan sergisiye ev sahipliği yapıyor. Nazım Hikmet’in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün olduğu sergi 22 Haziran’a dek açık.

ANNA LAUDEL

Art Market II

Ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Art Market’in ikincisi 30 Haziran’dan itibaren Anna Laudel Gallery’de açılacak. Farklı sanatçıların çalışmalarından oluşan sergi 11 Temmuz’a kadar açık kalacak.

TİYATRO

DASDAS

Kızlar ve Oğlanlar

15 Haziran Cumartesi 20:30

İbrahim Çiçek’in yönettiği tiyatro oyunu özlemek üzerine.

Joseph K.

18 Haziran Salı 20:30

Kafka’nın ‘Dava’sı, yeniden görülmek üzere modern hayatın labirentlerine geri dönüyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Alice

13 Haziran Perşembe- 14 Haziran Cuma 21:00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Yaşamaya Dair

18 Haziran Salı 20:00

Genco Erkal’ın Nazım Hikmet tutkusunun bir ürünü olan müzikli gösterisi sahnelenmeye devam ediyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri

19 Haziran Çarşamba 20:00

Genco Erkal, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni 50 yıl sonra yeniden yorumluyor.

TOY İSTANBUL

Benimle Gelir Misin?

15 Haziran Cumartesi

Ebru Nihan Celkan’ın yazdığı, Sami Berat Marçalı’nın yönettiği oyun Toy İstanbul izleyicisiyle buluşuyor.

SÖYLEŞİ

SALT GALATA

13 Haziran Perşembe 19:00

Handan Börüteçene ve Amira Akbıyıkoğlu, ‘Aslına Sadık Kalınmıştır’ sergisine paralel söyleşide bir araya geliyor.