Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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İstanbul’da 22’nci Tiyatro Festivali devam ederken Fransız müzisyenlerden oluşan Nouvelle Vague, İranlı-Hollandalı müzisyen Sevdaliza ve İngiliz topluluk Oi Va Voi gibi önemli müzisyenler sahneye çıkacak.
İstanbul Modern, Yıldız Moran’ın yapıtlarına yer verirken Salt Galata’da ‘İdealist Mektep, Üretken Atölye’ başlıklı bir sergi açıldı.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
KONSER
BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ
MFÖ
30 Kasım Cuma 21:00
Yerli kült müzik gruplarından MFÖ, sevilen şarkılarıyla Bostancı sahnesinde.
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
Fatih Erkoç – Kerem Görsev Trio
30 Kasım Cuma 20:30
Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Leyla Gencer sahnesinde güçlerini birleştiriyor.
BABYLON BOMONTİ
Nouvelle Vague
29 Kasım Perşembe 20:30 – 30 Kasım Cuma 21:30
Fransız müzisyenler Marc Collin ve Olivier Libaux ortaklığından doğan Nouvelle Vague iki gece üst üste Babylon sahnesinde.
Redd
5 Aralık Çarşamba 21:30
Yerli rock gruplarından Redd canlı performasıyla sahnede.
SALON İKSV
Tektosag Records – İskeletor
1 Aralık Cumartesi 22:30
Hip-hop’tan acid’e, ambient’tan jungle’a kadar elektronik dünyaya temas eden her türe kucak açan Tektosag ailesinden İskeletor’un taze plağı ‘Afromax’in kutlama buluşması.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
Sevdaliza
1 Aralık Cumartesi 22:30
Avant-pop, alternatif R&B ve deneysel elektronik gibi türleri kendine has bir incelikle birleştiren, hipnotik melodilerin yaratıcısı Sevdaliza Zorlu PSM’de!
ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ
Birsen Tezer
4 Aralık Salı 20:30
Kendi bestelerinin yanı sıra Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen ve Zafer Cınbıl’ın eserlerini yorumladığı ilk albümü ‘Cihan’ı 2009 yılında yayımlayan Birsen Tezer, son albümü ‘İki Cihan’ ile müziğini yeni bir boyuta taşıdı.
ZORLU PSM STUDIO
Lokalize: Eren Başbuğ
4 Aralık Salı 20:30
Jordan Rudess tarafından ‘vahşi bir dâhi’ olarak tanımlanan multi-enstrümentalist, besteci, şef ve aranjör Eren Başbuğ ve ekibi, ‘An Evening of Progressive Metal’ projeleriyle Lokalize serisi kapsamında 4 Aralık’ta Zorlu Studio’da.
IF PERFORMANS HALL BEŞİKTAŞ
Dream Ocean
29 Kasım Perşembe 20:00
İstanbullu Dream Ocean IF sahnesinde.
Oi Va Voi
30 Kasım Cuma 20:00
1990’ların sonunda İngiltere’de kurulan grup İstanbul’a geliyor.
Nazan Öncel
1 Aralık Cumartesi 20:00
Türk pop müziğin önemli isimlerinden Nazan Öncel canlı performansıyla sahnede.
IF PERFORMANCE ATAŞEHİR
Rubato
30 Kasım Cuma 21:00
Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulubü’nden çıkma Rubato Ataşehir’de sahnede.
DOROCKXL BEŞİKTAŞ
Orange Blossom
30 Kasım Cuma 22:30
Elektronik müziği Orta Doğu ve Afrika müzik gelenekleriyle birleştirerek doğunun geleneksel melodilerini elektronik fırtınalara çeviren grup Beşiktaş’a geliyor.
DOROCKXL KADIKÖY
Kurtalan Ekspres
29 Kasım Perşembe 22:30
Yılların eskitemediği grup hala aynı enerjiyle sahnede.
Can Gox
30 Kasım Cuma 22:30
Caz ve blues vokaliyle tanınan Can Gox konseri Kadıköy’de.
Göksel
1 Aralık Cumartesi 22:30
Göksel sevilen şarkılarıyla Dorockxl sahnesinde.
SERGİ
İSTANBUL MODERN
Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı
İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs 2019’a kadar açık kalacak.
Anthony Cragg: İnsan Doğası
İstanbul Modern, geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden Britanyalı sanatçı Anthony Cragg’i ağırlıyor. Haziran ayında açılan sergi, 20 Ocak 2019’a kadar görülebilir.
AKBANK SANAT
Öte/de/ki Mimarlık
Tabanlıoğlu Architects ve Mimarlar, Han Tümertekin ofislerinin çalışmalarını içeren sergi 28 Kasım’da açılacak ve 5 Ocak’a dek izlenebilecek.
SAKIP SABANCI MÜZESİ
Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey
Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ 31 Aralık’a kadar açık.
SALT GALATA
İdealist Mektep, Üretken Atölye
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün özgün sanat eğitimi ve bu yaklaşımdan temellenen sanat üretimlerini inceleyen sergi, bölümün kurulduğu 1932 ile enstitüde yatılı öğrencilik sisteminin kaldırıldığı 1973 arasındaki dönemi çeşitli kaynaklar, sözlü tarih çalışmaları ve seçili eserlerle görselleştiriyor. Sergi, 17 Şubat’a kadar açık.
SALT BEYOĞLU
Evrenin Titreşen Işıkları
SALT Galata 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali’ni ağırlarken, SALT Beyoğlu ise alışılmışın dışında bir sergiye yer veriyor: ‘Evrenin Titreşen Işıkları’. Klasik sergileme biçimlerine karşı birer performatif iddia niteliğinde işlerden meydana gelen sergi 30 Aralık’a kadar izlenebilir.
FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ
Yüzyıl Sonra Çizgilerin Savaşı
Yirminci yüzyılda karikatür sanatı önemli değişiklikler yaşadı, gazete ve magazin dergilerinde sıkça yer alır oldu. Sergi, tüm tarihi süreci 26 Aralık’a kadar izleyiciye sunuyor.
GALERİ MERKÜR
The Rivals of The Sea
İspanyol sanatçı Jose Luis Puche’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 1 Aralık’a kadar görülebilir.
BORUSAN CONTEMPORARY
Üvercinka
Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.
Universal Everything: Akışkan Bedenler
Beden ve bireyin doğasına odaklanan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.
UNIQ EXPO
Antonio Nunziante – Penser I’image et Peindre La Pensee
UNIQ Expo, Antonio Nunziante’nin ‘Penser l’image et Peindre La Pensée’ (Resmi Düşünmek ve Düşünceyi Resmetmek) konulu eserlerini 2 Aralık’a kadar sergileyecek.
TİYATRO
UNIQ HALL
Arzu Tramvayı
30 Kasım Cuma 20:30
75 yıl önce Tennessee Williams tarafından yazılan ve tiyatro için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ‘Arzu Tramvayı’ izleyiciyle buluşuyor.
ZORLU PSM STUDIO
ALARME
29 Kasım Perşembe 18:30
22’nci İstanbul Tiyatro Festivali kapsamındaki oyun Studio’da.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
Nederlands Dans Theater I
29 Kasım Perşembe 20:30
Dünyadaki tiyatro festivallerinin vazgeçilmez topluluğu İstanbul’a geliyor.
Pixel
4 Aralık Salı 20:30
Işığın ve hareketin sınırlarını zorlayan gösteri Pixel, Zorlu PSM’de.
TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ
Ödünç Yaşamlar
29 Kasım Perşembe 20:30
Ali Poyrazoğlu’nun çalışma yöntemlerini, yasakları, alışkanlıkları hınzır bir üslupla ti’ye alan ezber bozan gösterisi.
Tamamla Bizi Ey Aşk
30 Kasım Cuma 20:30
Ali Poyrazoğlu’nun kitabından yola çıkarak yazdığı ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ interaktif bir güldürü.
Meçhul Paşa
1 Aralık Cumartesi 20:30
Tiyatroadam’ın şenlikli tarzını ortaya koyduğu yeni oyunu Meçhul Paşa, efsanevi mizah gazetesi Markopaşa’nın masalsı günlüğünü tutan hınzır bir ortaoyunu.
Ferhangi Şeyler
3 Aralık Pazartesi 20:30
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisiyle bu kez Trump sahnesinde.
SES TİYATROSU
Ferhangi Şeyler
30 Kasım Cuma 20:00
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.
Bom!
1 Aralık Cumartesi
Ferhan Şensoy’un yeni oyunu ‘Bom!’, Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda.
DADA SALON KABARETT
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Şirket
30 Kasım Cuma 22:30
Selin Atasoy’un yazdığı Okan Bayülgen’in yönetip oynadığı polisiye oyunda, seyirci de bir anda kendini olayların içinde buluyor.