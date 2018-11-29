Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

İstanbul’da 22’nci Tiyatro Festivali devam ederken Fransız müzisyenlerden oluşan Nouvelle Vague, İranlı-Hollandalı müzisyen Sevdaliza ve İngiliz topluluk Oi Va Voi gibi önemli müzisyenler sahneye çıkacak.

İstanbul Modern, Yıldız Moran’ın yapıtlarına yer verirken Salt Galata’da ‘İdealist Mektep, Üretken Atölye’ başlıklı bir sergi açıldı.

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Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

MFÖ

30 Kasım Cuma 21:00

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Yerli kült müzik gruplarından MFÖ, sevilen şarkılarıyla Bostancı sahnesinde.

LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ

Fatih Erkoç – Kerem Görsev Trio

30 Kasım Cuma 20:30

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Leyla Gencer sahnesinde güçlerini birleştiriyor.

BABYLON BOMONTİ

Nouvelle Vague

29 Kasım Perşembe 20:30 – 30 Kasım Cuma 21:30

Fransız müzisyenler Marc Collin ve Olivier Libaux ortaklığından doğan Nouvelle Vague iki gece üst üste Babylon sahnesinde.

Redd

5 Aralık Çarşamba 21:30

Yerli rock gruplarından Redd canlı performasıyla sahnede.

SALON İKSV

Tektosag Records – İskeletor

1 Aralık Cumartesi 22:30

Hip-hop’tan acid’e, ambient’tan jungle’a kadar elektronik dünyaya temas eden her türe kucak açan Tektosag ailesinden İskeletor’un taze plağı ‘Afromax’in kutlama buluşması.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Sevdaliza

1 Aralık Cumartesi 22:30

Avant-pop, alternatif R&B ve deneysel elektronik gibi türleri kendine has bir incelikle birleştiren, hipnotik melodilerin yaratıcısı Sevdaliza Zorlu PSM’de!

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Birsen Tezer

4 Aralık Salı 20:30

Kendi bestelerinin yanı sıra Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen ve Zafer Cınbıl’ın eserlerini yorumladığı ilk albümü ‘Cihan’ı 2009 yılında yayımlayan Birsen Tezer, son albümü ‘İki Cihan’ ile müziğini yeni bir boyuta taşıdı.

ZORLU PSM STUDIO

Lokalize: Eren Başbuğ

4 Aralık Salı 20:30

Jordan Rudess tarafından ‘vahşi bir dâhi’ olarak tanımlanan multi-enstrümentalist, besteci, şef ve aranjör Eren Başbuğ ve ekibi, ‘An Evening of Progressive Metal’ projeleriyle Lokalize serisi kapsamında 4 Aralık’ta Zorlu Studio’da.

IF PERFORMANS HALL BEŞİKTAŞ

Dream Ocean

29 Kasım Perşembe 20:00

İstanbullu Dream Ocean IF sahnesinde.

Oi Va Voi

30 Kasım Cuma 20:00

1990’ların sonunda İngiltere’de kurulan grup İstanbul’a geliyor.

Nazan Öncel

1 Aralık Cumartesi 20:00

Türk pop müziğin önemli isimlerinden Nazan Öncel canlı performansıyla sahnede.

IF PERFORMANCE ATAŞEHİR

Rubato

30 Kasım Cuma 21:00

Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulubü’nden çıkma Rubato Ataşehir’de sahnede.

DOROCKXL BEŞİKTAŞ

Orange Blossom

30 Kasım Cuma 22:30

Elektronik müziği Orta Doğu ve Afrika müzik gelenekleriyle birleştirerek doğunun geleneksel melodilerini elektronik fırtınalara çeviren grup Beşiktaş’a geliyor.

DOROCKXL KADIKÖY

Kurtalan Ekspres

29 Kasım Perşembe 22:30

Yılların eskitemediği grup hala aynı enerjiyle sahnede.

Can Gox

30 Kasım Cuma 22:30

Caz ve blues vokaliyle tanınan Can Gox konseri Kadıköy’de.

Göksel

1 Aralık Cumartesi 22:30

Göksel sevilen şarkılarıyla Dorockxl sahnesinde.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs 2019’a kadar açık kalacak.

Anthony Cragg: İnsan Doğası

İstanbul Modern, geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden Britanyalı sanatçı Anthony Cragg’i ağırlıyor. Haziran ayında açılan sergi, 20 Ocak 2019’a kadar görülebilir.

AKBANK SANAT

Öte/de/ki Mimarlık

Tabanlıoğlu Architects ve Mimarlar, Han Tümertekin ofislerinin çalışmalarını içeren sergi 28 Kasım’da açılacak ve 5 Ocak’a dek izlenebilecek.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ 31 Aralık’a kadar açık.

SALT GALATA

İdealist Mektep, Üretken Atölye

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün özgün sanat eğitimi ve bu yaklaşımdan temellenen sanat üretimlerini inceleyen sergi, bölümün kurulduğu 1932 ile enstitüde yatılı öğrencilik sisteminin kaldırıldığı 1973 arasındaki dönemi çeşitli kaynaklar, sözlü tarih çalışmaları ve seçili eserlerle görselleştiriyor. Sergi, 17 Şubat’a kadar açık.

SALT BEYOĞLU

Evrenin Titreşen Işıkları

SALT Galata 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali’ni ağırlarken, SALT Beyoğlu ise alışılmışın dışında bir sergiye yer veriyor: ‘Evrenin Titreşen Işıkları’. Klasik sergileme biçimlerine karşı birer performatif iddia niteliğinde işlerden meydana gelen sergi 30 Aralık’a kadar izlenebilir.

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ

Yüzyıl Sonra Çizgilerin Savaşı

Yirminci yüzyılda karikatür sanatı önemli değişiklikler yaşadı, gazete ve magazin dergilerinde sıkça yer alır oldu. Sergi, tüm tarihi süreci 26 Aralık’a kadar izleyiciye sunuyor.

GALERİ MERKÜR

The Rivals of The Sea

İspanyol sanatçı Jose Luis Puche’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 1 Aralık’a kadar görülebilir.

BORUSAN CONTEMPORARY

Üvercinka

Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.

Universal Everything: Akışkan Bedenler

Beden ve bireyin doğasına odaklanan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.

UNIQ EXPO

Antonio Nunziante – Penser I’image et Peindre La Pensee

UNIQ Expo, Antonio Nunziante’nin ‘Penser l’image et Peindre La Pensée’ (Resmi Düşünmek ve Düşünceyi Resmetmek) konulu eserlerini 2 Aralık’a kadar sergileyecek.

TİYATRO

UNIQ HALL

Arzu Tramvayı

30 Kasım Cuma 20:30

75 yıl önce Tennessee Williams tarafından yazılan ve tiyatro için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ‘Arzu Tramvayı’ izleyiciyle buluşuyor.

ZORLU PSM STUDIO

ALARME

29 Kasım Perşembe 18:30

22’nci İstanbul Tiyatro Festivali kapsamındaki oyun Studio’da.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Nederlands Dans Theater I

29 Kasım Perşembe 20:30

Dünyadaki tiyatro festivallerinin vazgeçilmez topluluğu İstanbul’a geliyor.

Pixel

4 Aralık Salı 20:30

Işığın ve hareketin sınırlarını zorlayan gösteri Pixel, Zorlu PSM’de.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Ödünç Yaşamlar

29 Kasım Perşembe 20:30

Ali Poyrazoğlu’nun çalışma yöntemlerini, yasakları, alışkanlıkları hınzır bir üslupla ti’ye alan ezber bozan gösterisi.

Tamamla Bizi Ey Aşk

30 Kasım Cuma 20:30

Ali Poyrazoğlu’nun kitabından yola çıkarak yazdığı ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ interaktif bir güldürü.

Meçhul Paşa

1 Aralık Cumartesi 20:30

Tiyatroadam’ın şenlikli tarzını ortaya koyduğu yeni oyunu Meçhul Paşa, efsanevi mizah gazetesi Markopaşa’nın masalsı günlüğünü tutan hınzır bir ortaoyunu.

Ferhangi Şeyler

3 Aralık Pazartesi 20:30

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisiyle bu kez Trump sahnesinde.

SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

30 Kasım Cuma 20:00

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.

Bom!

1 Aralık Cumartesi

Ferhan Şensoy’un yeni oyunu ‘Bom!’, Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda.

DADA SALON KABARETT

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Şirket

30 Kasım Cuma 22:30

Selin Atasoy’un yazdığı Okan Bayülgen’in yönetip oynadığı polisiye oyunda, seyirci de bir anda kendini olayların içinde buluyor.