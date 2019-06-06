Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Son yılların özgün kadın vokallerinden Deniz Tekin, ilk yerli reggae grubu Sattas, Redd, Siya Siyabend canlı performanslarıyla sahneleri dolduracak isimler… Life Park’ta düzenlenen BigFest’te ise Edis, Melek Mosso, Oğuzhan Uğur gibi isimler seyirciyle buluşacak.

Oğuz Atay’ın ‘Ne evet ne hayır’ adlı öyküsü ise Toy İstanbul rejisiyle sahneye taşınıyor.

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‘Nazım’a yolculuk’ başlıklı sergi Kibele İş Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Haftanın diğer kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

ZORLU PSM STUDIO

Anna

7 Haziran Cuma 23:00

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Brezilyalı müzisyen Anna, İstanbul’da sahnede.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Deniz Tekin

7 Haziran Cuma 22:00

Son yılların sevilen genç kadın vokallerinden Deniz Tekin, Beşiktaş’ta sahnede.

Sattas

8 Haziran Cumartesi 22:00

Türkiye’nin ilk reggae grubu Sattas, Beşiktaş’ta sahnede.

LIFE PARK

BigFest İstanbul’19

8 Haziran Cumartesi 13:00

Edis, Melek Mosso, Oğuzhan Uğur gibi isimlerin sahneye çıkacağı BigFest, Life Park’ta.

HAYAL KAHVESİ AQUA FLORYA

Evet Ne Söylüyorduk

7 Haziran Cuma 22:00

Youtube’a yüklediği kişisel performans videolarıyla fenomen olan Evet Ne Söylüyorduk, Hayal Kahvesi sahnesinde.

SANAT PERFORMANCE

90’lar Dans Gecesi

6 Haziran Perşembe 7 Haziran Cuma 21:00

90’lı yılların sevilen şarkılarıyla dans etmeye hazır olun!

Redd

8 Haziran Cumartesi 21:00

Yerli ‘kardeş’ rock grubu Redd, konserlerine devam ediyor.

KADIKÖY SAHNE

Siya Siyabend

7 Haziran Cuma 22:00

Türkiye’nin en tanınan sokak grubu Siya Siyabend, Kadıköy’de.

Karışık Kaset: 90’lar Parti

8 Haziran Cumartesi 21:30

Haftasonuna 90’lardan esintisi katmak için bir fırsat.

MASK LIVE MUSIC CLUB

90’lar Türkçe Pop Parti

6 Haziran Perşembe 22:00

Son yıllarda popülerleşen 90’lar pop partilerinden biri daha.

MODA KAYIKHANE

İstanbul Arabesque Project

7 Haziran Cuma 22:00

Arabesk tınıları rock sound’uyla karıştıran ekip Moda’da sahnede.

Mirkelam

8 Haziran Cumartesi 22:30

Pop müziğin sevilen sesi Mirkelam, kısa bir süre sonra yeniden Moda’da sahnede.

DOROCKXL KADIKÖY

RnB – Hip Hop Party

7 Haziran Cuma 22:00

Kadıköy’de dans vaat eden bir parti.

BEYRUT PERFORMANCE

Yol Arkadaşları

7 Haziran Cuma 22:30

Cem Karaca’nın sevilen şarkıları Beyrut sahnesinde seslendirilecek.

LIVING ROOM

Arda Gülyan Band- 80’ler ve 90’lar canlı performans

8 Haziran Cumartesi 23:00

2014’te kurulan Arda Gülyan Band, 80’li ve 90’lı yılların sevilen şarkılarını özgün bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi, tekstil malzemelerini yapıtlarında ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan ‘Mürekkepten: Çin güncel sanatından yorumlamalar’ sergisi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurt dışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi 9 Haziran’a dek açık kalacak.

SALT BEYOĞLU

Aslına Sadık Kalınmıştır

Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, koleksiyonlara dâhil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere, diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ

Nazım’a yolculuk

İş Sanat Kibele Galerisi, Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan ‘Nâzım’a yolculuk’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet’in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün olduğu sergi 22 Haziran’a dek açık.

ANNA LAUDEL

Art Market II

Ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Art Market’in ikincisi 30 Haziran’dan itibaren Anna Laudel Gallery’de açılacak. Farklı sanatçıların çalışmalarından oluşan sergi 11 Temmuz’a kadar açık kalacak.

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ SANAT GALERİSİ

Aborda II

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi heykel mezunu 17 sanatçının bir araya geldiği sergi 14 Haziran’a kadar açık kalacak. Aborda, iki teknenin birbirine yaklaşması veya teknenin kıyıya yanaşması anlamlarına geliyor.

TİYATRO

DASDAS

Joseph K.

9 Haziran Pazar 17:00

Kafka’nın ‘Dava’sı, yeniden görülmek üzere modern hayatın labirentlerine geri dönüyor.

UNIQ

Replayback

8 Haziran Cumartesi 20:30

Sahne kariyerlerine farklı yerlerde ve zamanlarda başlayan, geçen yıl ‘Apartman Sahne’ çatısı altında bir araya gelen topluluk bu kez Uniq Orta Sahne’de.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Amphitryon

10 Haziran Pazartesi 20:30

Tomurcuk Vakfı sosyal sorumluluk projesi Amphityon ile seyirci karşısında.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Yetersiz Bakiye

8 Haziran Cumartesi 20:30

400’ün üzerinde sahnelenen binlerce seyirciye ulaşan komedi oyununun yazarı Murat Kürüz.

TOY İSTANBUL

Ne Evet Ne Hayır

8 Haziran Cumartesi 20:30

Oğuz Atay’ın öyküsü Toy İstanbul rejisiyle sahneye taşınıyor.