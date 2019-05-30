Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Yerli Türk rock müziği sahnesinin kendine has isimlerinden Hayko Cepkin, İstanbul konseri için Kadıköy’e geliyor. PSM Caz Festivali kapsamında ‘ses sihirbazı’ olarak anılan Alan Parsons sahneye çıkıyor. Anna Laudel Gallery, ‘Art Market’ başlıklı sergisinin ikincisini bugün açıyor. 11 Temmuz’a kadar açık kalacak sergide farklı sanatçıların işleri yer alıyor. Sinema filmleriyle tandığımız yönetmen Ezel Akay ise Artı Sahne’de Yiğit Özgür karikatürlerinden aldığı ilhamla hazırladığı ‘Hunililer’ oyununu sahneye koyuyor.

İstanbul için haftanın kültür sanat ajandasını hazırladık.

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KONSER

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

PSM Caz Festivali: Alan Parsons Project

31 Mayıs Cuma 20:30

Müziğin sınırlarını zorlayan progressive ses sihirbazı Alan Parson İstanbul’da.

Goldies of Oldies

31 Mayıs Cuma 19:30

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Eskierin hatırlanıp dansa karışacağı bir gece.

ZORLU PSM STUDIO

90’lar Türkçe Pop Partisi

30 Mayıs Perşembe 22:00

Yeni bir 90’lar partisine davetlisiniz.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Jehan Barbur

30 Mayıs Perşembe 20:00

Yerli alternatif müziğin sevilen kadın seslerinden Jehan Barbur, Beşiktaş’ta sahnede.

Pinhani

31 Mayıs Cuma 20:00

Dizi müzikleriyle adından söz ettiren Pinhani, canlı sahnesiyle Beşiktaş’ta.

DOROCK XL KADIKÖY

Son Feci Bisiklet

30 Mayıs Perşembe 22:00

Ankara çıkışlı yerli indie rock grubu Kadıköy’de.

90’lar Türkçe Pop Partisi / DJ Ali Taş

31 Mayıs Cuma 22:30

Bu haftanın bir diğer 90’lar pop partisi Kadıköy’de düzenleniyor.

Hayko Cepkin

1 Haziran Cumartesi 22:30

Yerli rock müzik sahnesinin en fazla konser veren isimlerinden Hayko Cepkin yine sahnede.

MODA KAYIKHANE

Evrencan Gündüz ve Uzaylılar

31 Mayıs Cuma 22:30

Asımcan Gündüz’ün oğlu Evrencan Gündüz ekibi Uzaylılar ile Moda’da.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

SALT BEYOĞLU

Aslına Sadık Kalınmıştır

Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, koleksiyonlara dâhil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ

Nazım’a Yolculuk

İş Sanat Kibele Galerisi, Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan sergiye ev sahipliği yapıyor. Nazım Hikmet’in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün olduğu sergi 22 Haziran’a dek açık.

ANNA LAUDEL

Art Market II

Ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Art Market’in ikincisi bugün Anna Laudel Gallery’de açılacak. Farklı sanatçıların çalışmalarından oluşan sergi 11 Temmuz’a kadar açık kalacak.

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ SANAT GALERİSİ



Aborda II

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel mezunu 17 sanatçının bir araya geldiği sergi 14 Haziran’a kadar açık kalacak. Aborda, iki teknenin birbirine yaklaşması veya teknenin kıyıya yanaşması anlamlarına geliyor.

TİYATRO

DASDAS

Joseph K.

30 Mayıs Perşembe 20:30

Kafka’nın ‘Dava’sı, yeniden görülmek üzere modern hayatın labirentlerine geri dönüyor.

Timsah

1 Haziran Cumartesi 21:00

İngiliz mizah yazarı Tom Basden imzalı oyun çağın hastalıklarından birine mizahi bir bakış atıyor.

UNIQ HALL

Don Kişot’um Ben

30 Mayıs Perşembe 20:30

Baba Sahne’nin yeni ve iddialı prodüksiyonu seyirciyle buluşuyor.

ARTI SAHNE MECİDİYEKÖY

Hunililer

30 Mayıs Perşembe 20:30

Ezel Akay’ın yönettiği oyun Yiğit Özgür’ün efsane karikatür serisi Hunililer’den ilham alıyor.

SAHNE BEŞİKTAŞ

Teessür

31 Mayıs Cuma 20:00

Ilgın Sönmez’in yönettiği oyun ilk kez izleyici karşısında.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Azizname

31 Mayıs Cuma 20:30

Yücel Erten’in Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından sahneye uyarladığı oyun yaratıcısının efsane rejisiyle yeniden sahnede.