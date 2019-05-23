Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Yerli sahnenin sevilen topluluklardan Adamlar, IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahnede… Kariyeri boyunca yayınladığı albümlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında katıldığı caz festivalleriyle adından söz ettiren, dönemin özgün kadın vokallerinden Şenay Lambaoğlu Lokalize serisi kapsamında Zorlu PSM’de… ‘Aslına Sadık Kalınmıştır’ başlıklı sergi Salt Beyoğlu’nda açıldı. Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, 18 Ağustos’a kadar açık kalacak.

Hayal kırıklıkları ve yüzleşmeler temelinde yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamları esprili bir dille anlatan ‘Kayıp El’ oyunu DasDas’ta sahneleniyor. Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

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KONSER

BABYLON BOMONTİ

Hey Gidi Günler

24 Mayıs Cuma 22:00

Bu konser sizi Türkçe pop şarkılarla 90’lı yıllara davet ediyor.

Oldies But Goldies – The Last Party of the Season

25 Mayıs Cumartesi 21:00

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ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’tan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsane müzisyenin şarkılarıyla dans etmeye hazır olun.

SALON İKSV

Ağaçkakan

24 Mayıs Cuma 22:00

Deneysel hip hop dünyasının üretken ismi Burkay Yalnız’ın solo projesi Salon’da.

ZORLU PSM STUDIO

Lokalize: Şenay Lambaoğlu

23 Mayıs Perşembe 20:30

Kariyeri boyunca yayınladığı albümlerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında katıldığı caz festivalleriyle adından söz ettiren, dönemin özgün kadın vokallerinden Şenay Lambaoğlu sahnede.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

PSM Caz Festivali: An Evening with Chris Botti

24 Mayıs Cuma 20:30

Trompetin Grammy ödüllü ustasından smooth cazın kalp kıran derinliklerine romantik ve hüzünlü bir yolculuk.

ZORLU PSM TOUCHE

Zeynep Özyılmazel

24 Mayıs Cuma 21:30

2012 yılından beri geniş repertuvarıyla çeşitli kulüp ve organizasyonlarda sahneye çıkan şarkıcı, bu kez ‘A Taste of Jazz’ projesiyle Touche’de.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Adamlar

29 Mayıs Çarşamba 20:00

Yerli alternatif müziğin sevilen topluluğu Beşiktaş’ta sahnede.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Kaan Öztürk, Onur Mete 80’ler 90’lar

24 Mayıs Cuma 21:00

Kaan Öztürk feat. Onur Mete, geceye katılanları 80’ler ve 90’lara çağırıyor.

Gökhan Türkmen

25 Mayıs Cumartesi 22:30

Kendine özgü tarzıyla pop müziğin özgün isimlerinden Türkmen, dördüncü stüdyo albümü Sessiz için sahnede.

MODA KAYIKHANE

Cem Adrian

25 Mayıs Cumartesi

Her sahnesinde farklı bir performans sergileyen Cem Adrian, Moda’da.

TAMİRANE

Zuhal Jam Sessions

24 Mayıs Cuma

Poptan caza, blues’dan rock’a geniş bir repertuvar.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

SALT BEYOĞLU

Aslına Sadık Kalınmıştır

Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili 15 çalışmayı bir araya getiren sergi, koleksiyonlara dâhil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. 18 Ağustos’a kadar görülebilir.

İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ

Nazım’a Yolculuk

Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan sergide; hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün. Sergi 22 Haziran’a dek açık.

TRUMP ART GALLERY

İçerden

Hayatın dalgalarını ve gelgitlerini yansıttığı eserlerini ‘içerden’ gelen bir duyguyla şekillendirdiğini belirten Alfonso Duiz Felipe’nin kişisel sergisi 31 Mayıs’a kadar görülebilir.

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ SANAT GALERİSİ

Aborda II

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel mezunu 17 sanatçının bir araya geldiği sergi 14 Haziran’a kadar açık kalacak. Aborda, iki teknenin birbirine yaklaşması veya teknenin kıyıya yanaşması anlamlarına geliyor.

TİYATRO

DASDAS

Neo Dervish

25 Mayıs Cumartesi 20:30

‘Dönüş’, arkaik danslardan biri. Bu dans, Sufizm ve Mevlevilik bünyelerinde de ritüelleştirmiş bir danstır.

Kayıp El

28 Mayıs Salı 21:00

Oyunda hayal kırıklıkları ve yüzleşmeler temelinde yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamlar esprili bir dille anlatılıyor.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Kızlar ve Oğlanlar

27 Mayıs Pazartesi 21:00

İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Alice

23 Mayıs Perşembe 21:00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı.

Damdaki Kemancı

26 Mayıs Pazar 17:00

Broadway’in en uzun soluklu 15 eserinden biri olan Damdaki Kemancı, Zorlu PSM prodüksiyonuyla sahnede.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Leyla’nın Evi

24 Mayıs Cuma 20:30

Leyla’nın Evi, Zülfü Livaneli’nin büyük ses getiren romanından uyarlandı.

Azizname

25 Mayıs Cumartesi 20:30

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamaları Yücel Erten tarafından sahneye uyarlandı.