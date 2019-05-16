Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Moda Kayıkhane’de Zuhal Olcay, ‘Başucu Şarkıları 3’ isimli yeni albümünün şarkılarını seslendiriyor, Indie rock’ın en özgün seslerinden Melbourne çıkışlı şarkıcı ve şarkı yazarı Courtney Barnett, Babylon’da sahneye çıkıyor. İş Sanat Kibele Galerisi’nde Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan ‘Nazım’a Yolculuk’ sergisi devam ediyor. Çevre Tiyatrosu’nun sahnesinde ise Mağrur Fil Ölüleri var. Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Randy Esen ‘Behind the Light & Ra’kalam Bob Moses Sonrası: Mysthree

16 Mayıs Perşembe 20:30



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Füzyon caz ve çağdaş müzik dünyasına yön veren isimlerden Randy Esen, Aydın Esen ve Rakalam Bob Moses; ‘Behind the light and shine’ projeleriyle sahnede.

Radyo Eksen

17 Mayıs Cuma 22:00



İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri kurumlarının partisi için setin başına geçiyor.

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Garanti Caz Yeşili: Courtney Barnett Öncesi: Radyo Eksen DJ’leri

18 Mayıs Cumartesi 21:30



Indie rock’ın en özgün seslerinden, Melbourne çıkışlı şarkıcı ve şarkı yazarı Barnett, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında İstanbul’da.

SALON İKSV

Gaye Su Akyol

17 Mayıs Cuma 22:00

Son albümüyle İstikrarlı Hayallerin Hakikat olduğunu vurgulayan kozmik müzik prensesi Gaye Su Akyol sahnede.

Ozbi feat. Gülce Duru

18 Mayıs Cumartesi 22:00

Türkçe rap sahnesinin kendine has ismi Ozbi ve Kaybedenler Kulübü’nden kadife sesli şarkıcı Gülce Duru’nun birlikte müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

PSM Caz Festivali: Joep Beving

17 Mayıs Cuma 20:30

Neo-klasik müziğin hızla parlayan nazik devi Joep Beving’in müziği günümüz dünyasının giderek yoğunlaşan kaosuyla boğulmuş zihninizin üzerine hatırlamaya bir türlü vakit bulamadığınız güzel anılarınızın battaniyesini örtüyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

PSM Caz Festivali: Stavroz

17 Mayıs Cuma 22:00

Stavroz, dans müziğine getirdiği canlı yaklaşımla Belçika’nın 2010’larda müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik ekip.

Mor ve Ötesi

18 Mayıs Cumartesi 20:30

Yerli rock müziğin önemli gruplarından Mor ve Ötesi, Zorlu PSM ve Atlantis Yapım iş birliğiyle düzenlenen konserler kapsamında sahnede.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Yüzyüzeyken Konuşuruz

17 Mayıs Cuma 21:00

Yerli alternatif müziğin yeni seslerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz, Beşiktaş’ta.

Nachtmar

19 Mayıs Pazar 20:00

Thomas Rainer’in solo projesi Nachtmar, İstanbul’da.

MODA KAYIKHANE

Zuhal Olcay

17 Mayıs Cuma 22:30

Ünlü şarkıcı ‘Başucu Şarkıları 3’ isimli yeni albümünün şarkılarını seslendireceği konseriyle Moda’da.

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars

18 Mayıs Cumartesi 22:30

Turcolatino akımının öncüsü Sicimoğlu, Türkiye’de latin müziği sevdiren, aynı zamanda gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkaran bir isim.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ

Nazım’a Yolculuk

İş Sanat Kibele Galerisi, Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan sergiye ev sahipliği yapıyor. Nazım Hikmet’in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün olduğu sergi 22 Haziran’a dek açık.

ANNA LAUDEL GALLERY

Tapestry-Dokunmuş Hikayeler

Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan karma sergi Tapestry-Dokunmuş Hikayeler 24 Mayıs’a kadar açık kalacak. Sergi, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıları bir araya getiriyor.

SANATORIUM

Yönergeler

Yağız Özgen’in ‘Yönergeler’ başlığıyla bir araya getirdiği çalışmaları, serginin açıldığı zaman ve mekanı yapısal anlamda konu ediyor. Taslaklar ve bunlarda işaretlenerek ayırt edilmiş olan bölgelere bir duvar resminin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren yönergelerden oluşan sergi 19 Mayıs’a kadar açık.

TRUMP ART GALLERY

İçerden

Hayatın dalgalarını ve gelgitlerini yansıttığı eserlerini ‘içerden’ gelen bir duyguyla şekillendirdiğini belirten Alfonso Duiz Felipe’nin kişisel sergisi 31 Mayıs’a kadar görülebilir.

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ SANAT GALERİSİ



Aborda II

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel mezunu 17 sanatçının bir araya geldiği sergi 14 Haziran’a kadar açık kalacak. Aborda, iki teknenin birbirine yaklaşması veya teknenin kıyıya yanaşması anlamlarına geliyor.

TİYATRO

DASDAS

Ormanlardan Hemen Önceki Gece

16 Mayıs Perşembe 20:30

Bernard-Marie Koltes’in yazdığı oyunda Rıza Kocaoğlu oynuyor.

Joseph K.

17 Mayıs Cuma 18 Mayıs Cumartesi 20:30

Kafka’nın ‘Dava’sı, yeniden görülmek üzere modern hayatın labirentlerine geri dönüyor.

Çirkin

18 Mayıs Cumartesi 21:00

Marius von Mayenburg’un kara komedisi Çirkin, insan bedeninin bir nesneye dönüştüğü, güzellik kavramının sosyal bir takıntı halini aldığı ve her şeyin satılık olduğu vahşi modern dünyadan sesleniyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Alice

20 Mayıs Pazartesi 21:00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Gerçek

16 Mayıs Perşembe 20:00

Nefes kesen diyaloglarıyla seyircinin algısını hemen her sahnede değiştiren etkileyici bir komedi.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Yetersiz Bakiye

17 Mayıs Cuma 21:00

İki perdelik komedi, 400’ün üzende oyunda 200 bini aşkın seyirciyle buluştu.

Merhaba

21 Mayıs Salı 20:30

İlk kez geçen eylül ayında ABD’nin New York kentinde sergilenen oyun, Genco Erkal’ın ‘Benim yazarlarım’ dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarında yer alan kesitlerden oluşuyor.

ÇEVRE TİYATROSU

Mağrur Fil Ölüleri

17 Mayıs Cuma 18 Mayıs Cumartesi 20:30

Semaver Kumpanya’nın sözünü dolandırmadan söylediği oyunu Mağrur Fil Ölüleri, akıcı rejisi ve temposu düşmeyen oyunculuklarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

17 Mayıs Cuma 20:00

Ferhan Şensoy’un 1987’den beri oynadığı oyunu hala izlemediyseniz Ses Tiyatrosu’nda devam ediyor.