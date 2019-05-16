Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Moda Kayıkhane’de Zuhal Olcay, ‘Başucu Şarkıları 3’ isimli yeni albümünün şarkılarını seslendiriyor, Indie rock’ın en özgün seslerinden Melbourne çıkışlı şarkıcı ve şarkı yazarı Courtney Barnett, Babylon’da sahneye çıkıyor. İş Sanat Kibele Galerisi’nde Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan ‘Nazım’a Yolculuk’ sergisi devam ediyor. Çevre Tiyatrosu’nun sahnesinde ise Mağrur Fil Ölüleri var. Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
KONSER
BABYLON BOMONTİ
Randy Esen ‘Behind the Light & Ra’kalam Bob Moses Sonrası: Mysthree
16 Mayıs Perşembe 20:30
Füzyon caz ve çağdaş müzik dünyasına yön veren isimlerden Randy Esen, Aydın Esen ve Rakalam Bob Moses; ‘Behind the light and shine’ projeleriyle sahnede.
Radyo Eksen
17 Mayıs Cuma 22:00
İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri kurumlarının partisi için setin başına geçiyor.
Garanti Caz Yeşili: Courtney Barnett Öncesi: Radyo Eksen DJ’leri
18 Mayıs Cumartesi 21:30
Indie rock’ın en özgün seslerinden, Melbourne çıkışlı şarkıcı ve şarkı yazarı Barnett, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında İstanbul’da.
SALON İKSV
Gaye Su Akyol
17 Mayıs Cuma 22:00
Son albümüyle İstikrarlı Hayallerin Hakikat olduğunu vurgulayan kozmik müzik prensesi Gaye Su Akyol sahnede.
Ozbi feat. Gülce Duru
18 Mayıs Cumartesi 22:00
Türkçe rap sahnesinin kendine has ismi Ozbi ve Kaybedenler Kulübü’nden kadife sesli şarkıcı Gülce Duru’nun birlikte müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM
PSM Caz Festivali: Joep Beving
17 Mayıs Cuma 20:30
Neo-klasik müziğin hızla parlayan nazik devi Joep Beving’in müziği günümüz dünyasının giderek yoğunlaşan kaosuyla boğulmuş zihninizin üzerine hatırlamaya bir türlü vakit bulamadığınız güzel anılarınızın battaniyesini örtüyor.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
PSM Caz Festivali: Stavroz
17 Mayıs Cuma 22:00
Stavroz, dans müziğine getirdiği canlı yaklaşımla Belçika’nın 2010’larda müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik ekip.
Mor ve Ötesi
18 Mayıs Cumartesi 20:30
Yerli rock müziğin önemli gruplarından Mor ve Ötesi, Zorlu PSM ve Atlantis Yapım iş birliğiyle düzenlenen konserler kapsamında sahnede.
IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ
Yüzyüzeyken Konuşuruz
17 Mayıs Cuma 21:00
Yerli alternatif müziğin yeni seslerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz, Beşiktaş’ta.
Nachtmar
19 Mayıs Pazar 20:00
Thomas Rainer’in solo projesi Nachtmar, İstanbul’da.
MODA KAYIKHANE
Zuhal Olcay
17 Mayıs Cuma 22:30
Ünlü şarkıcı ‘Başucu Şarkıları 3’ isimli yeni albümünün şarkılarını seslendireceği konseriyle Moda’da.
Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars
18 Mayıs Cumartesi 22:30
Turcolatino akımının öncüsü Sicimoğlu, Türkiye’de latin müziği sevdiren, aynı zamanda gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkaran bir isim.
SERGİ
İSTANBUL MODERN
İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar
İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. 7 Temmuz’a kadar görülebilir.
PERA MÜZESİ
Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar
Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.
SALT GALATA
Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı
1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.
İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ
Nazım’a Yolculuk
İş Sanat Kibele Galerisi, Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan sergiye ev sahipliği yapıyor. Nazım Hikmet’in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün olduğu sergi 22 Haziran’a dek açık.
ANNA LAUDEL GALLERY
Tapestry-Dokunmuş Hikayeler
Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan karma sergi Tapestry-Dokunmuş Hikayeler 24 Mayıs’a kadar açık kalacak. Sergi, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıları bir araya getiriyor.
SANATORIUM
Yönergeler
Yağız Özgen’in ‘Yönergeler’ başlığıyla bir araya getirdiği çalışmaları, serginin açıldığı zaman ve mekanı yapısal anlamda konu ediyor. Taslaklar ve bunlarda işaretlenerek ayırt edilmiş olan bölgelere bir duvar resminin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren yönergelerden oluşan sergi 19 Mayıs’a kadar açık.
TRUMP ART GALLERY
İçerden
Hayatın dalgalarını ve gelgitlerini yansıttığı eserlerini ‘içerden’ gelen bir duyguyla şekillendirdiğini belirten Alfonso Duiz Felipe’nin kişisel sergisi 31 Mayıs’a kadar görülebilir.
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ SANAT GALERİSİ
Aborda II
Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel mezunu 17 sanatçının bir araya geldiği sergi 14 Haziran’a kadar açık kalacak. Aborda, iki teknenin birbirine yaklaşması veya teknenin kıyıya yanaşması anlamlarına geliyor.
TİYATRO
DASDAS
Ormanlardan Hemen Önceki Gece
16 Mayıs Perşembe 20:30
Bernard-Marie Koltes’in yazdığı oyunda Rıza Kocaoğlu oynuyor.
Joseph K.
17 Mayıs Cuma 18 Mayıs Cumartesi 20:30
Kafka’nın ‘Dava’sı, yeniden görülmek üzere modern hayatın labirentlerine geri dönüyor.
Çirkin
18 Mayıs Cumartesi 21:00
Marius von Mayenburg’un kara komedisi Çirkin, insan bedeninin bir nesneye dönüştüğü, güzellik kavramının sosyal bir takıntı halini aldığı ve her şeyin satılık olduğu vahşi modern dünyadan sesleniyor.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
Alice
20 Mayıs Pazartesi 21:00
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı.
ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ
Gerçek
16 Mayıs Perşembe 20:00
Nefes kesen diyaloglarıyla seyircinin algısını hemen her sahnede değiştiren etkileyici bir komedi.
TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ
Yetersiz Bakiye
17 Mayıs Cuma 21:00
İki perdelik komedi, 400’ün üzende oyunda 200 bini aşkın seyirciyle buluştu.
Merhaba
21 Mayıs Salı 20:30
İlk kez geçen eylül ayında ABD’nin New York kentinde sergilenen oyun, Genco Erkal’ın ‘Benim yazarlarım’ dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarında yer alan kesitlerden oluşuyor.
ÇEVRE TİYATROSU
Mağrur Fil Ölüleri
17 Mayıs Cuma 18 Mayıs Cumartesi 20:30
Semaver Kumpanya’nın sözünü dolandırmadan söylediği oyunu Mağrur Fil Ölüleri, akıcı rejisi ve temposu düşmeyen oyunculuklarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.
SES TİYATROSU
Ferhangi Şeyler
17 Mayıs Cuma 20:00
Ferhan Şensoy’un 1987’den beri oynadığı oyunu hala izlemediyseniz Ses Tiyatrosu’nda devam ediyor.