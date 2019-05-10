Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan ‘Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar’ sergisi Pera Müzesi’nde açıldı. Çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiren sergi 28 Temmuz’a kadar açık kalacak.

Hayal kırıklıkları ve yüzleşmeler temelinde yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamların esprili bir dille anlatıldığı ‘Kayıp El’ oyunu DasDas’ta sahneleniyor.

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Zorlu PSM Caz Festivali devam ediyor…

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Etnik Bas: Ben Fero

10 Mayıs Cuma 21:30

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Son dönemin en popüler yerli isimlerinden Ben Fero, Babylon’da.

Korhan Futacı

11 Mayıs Cumartesi 21:30

Karanlık tınıları, sert ve enerjik performansıyla söz yazarı, besteci ve saksafoncu Korhan Futacı sahnede.

SALON İKSV

Jonathan Bree

10 Mayıs Cuma 22:00

Yeni Zelandalı şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör İstanbul’da.

Papooz

11 Mayıs Cumartesi 22:30

Tropikal iklimin palmiye kokularını garaj estetiğiyle müziklerine yediren, Ulysse Cottin ve Armand Penicaut ikilisinden mütevellit, kendi deyimleriyle Parisli ‘tropical garage’ grubu İstanbul’da.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Julia Biel

10 Mayıs Cuma 20:30

BBC tarafından Cazın Yükselen Yıldızı Ödülü’ne aday gösterilen Biel İstanbul’da.

Ayşe Deniz: Pure Piano

11 Mayıs Cuma Cumartesi 20:30

Piyanonun genç yıldızı Ayşe Deniz, klasik ve modern müziği harmanlıyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Maceo Plex

10 Mayıs Cuma 23:00

Dans müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Plex 20 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği kariyerini sergilemek için İstanbul’da olacak.

Daniel Avery

11 Mayıs Cumartesi 23:59

Techno, house, IDM ve shoegaze türleri arasında özgürce hareket eden müziğiyle büyük festivallerin ve kulüplerin aranılan ismi olan İngiliz yapımcı ve DJ Daniel Avery Zorlu PSM’de.

Fazıl Say Şarkıları ve İzmir Süiti

12 Mayıs Pazar 20:30

Piyanist ve besteci Fazıl Say ile şiirin müziğe dönüşeceği bir gece.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Eda Baba

15 Mayıs Çarşamba 20:00

Son dönemin sevilen yerli kadın seslerinden Eda Baba konserlerine başladı.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Yaşar

10 Mayıs Cuma 21:00

Son yıllarda popüler olan 90’lar pop müzik furyasına daldıysanız Yaşar konseri tam size göre.

MODA KAYIKHANE

Kalben

10 Mayıs Cuma 22:30

Şarkılarında sahil kasabalarından, kayıp fotoğraflardan, kaybolmamış dostlardan bahseden Kalben, Moda’da sahnede.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi pazar gününe kadar görülebilir.

PERA MÜZESİ

Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. 9 Haziran’a dek açık kalacak.

İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ

Nazım’a Yolculuk

İş Sanat Kibele Galerisi, Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan sergiye ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet’in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün olduğu sergi 22 Haziran’a dek açık.

ANNA LAUDEL GALLERY

Tapestry-Dokunmuş Hikayeler

Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan karma sergi 24 Mayıs’a kadar açık kalacak. Sergi, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıları bir araya getiriyor.

SANATORIUM

Yönergeler

Yağız Özgen’in ‘Yönergeler’ başlığıyla bir araya getirdiği çalışmaları, serginin açıldığı zaman ve mekanı yapısal anlamda konu ediyor. Taslaklar ve bu taslaklarda işaretlenerek ayırt edilmiş olan bölgelere bir duvar resminin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren yönergelerden oluşan sergi 19 Mayıs’a kadar açık.

TRUMP ART GALLERY

İçerden

Hayatın dalgalarını ve gelgitlerini yansıttığı eserlerini ‘içerden’ gelen bir duyguyla şekillendirdiğini belirten Alfonso Duiz Felipe’nin kişisel sergisi 31 Mayıs’a kadar görülebilir.

İSTANBUL ART212

Anadolu Düşleri

Anadolu’nun ressamı olarak tanınan Yalçın Gökçebağ, saf ve şiirsel bir doğa kavramı üzerinden yola çıkarak yaptığı son dönem resimlerini 15 Mayıs’a kadar İstanbul Art212’de sergiliyor.

TİYATRO

DASDAS

Kayıp El

14 Mayıs Salı 21:00

Oyunda hayal kırıklıkları ve yüzleşmeler temelinde yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamlar esprili bir dille anlatılıyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Alice

13 Mayıs Pazartesi 21:00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

İkinin Biri

10 Mayıs Cuma 21:00

Oyunun yönetmenliğini Bora Severcan yapıyor.

Romantizma

11 Mayıs Cumartesi 21:00

Janset ve Gökçe Özyol’un birlikte oynadığı komedi, evlilikle ilgili tüm konulara mizahi bir bakış atıyor.

ÇEVRE TİYATROSU

Madde 22

10 Mayıs Cuma 11 Mayıs Cumartesi 20:00

Oyun 2’nci Dünya Savaşı’nda İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde geçiyor.

SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

10 Mayıs Cuma 20:00

Ferhan Şensoy’un 1987’den beri oynadığı oyunu halen izlemediyseniz Ses Tiyatrosu’nda devam ediyor.