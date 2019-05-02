Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan ‘Nâzım’a Yolculuk’ sergisi İş Sanat Kibele Galerisi’nde açıldı. Nâzım Hikmet’in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün olduğu sergi 22 Haziran’a kadar görülebilir.

Karizmatik vokalist Skye Edwards öncülüğünde, tutku dolu bir yenilenme yolculuğuna hazırsanız Morcheeba konser vermek üzere 3 Mayıs’ta Zorlu PSM’ye geliyor.

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Çevre Tiyatrosu ise ‘Madde 22’ adlı oyunu sahneliyor. Savaşın ortasında savaşın parçası olmayarak aklını korumaya çalışan Yossaryan’ın eğlenceli öyküsü, 2’nci Dünya Savaşı’nda İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde geçiyor.

Haftanın diğer kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Burcu Karadağ ‘Ney In Ethno Jazz’

2 Mayıs Perşembe 20:30

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Türkiye’nin uluslararası literatüre girmiş ilk kadın neyzeni Burcu Karadağ’ın Anadolu ezgileriyle modern caz melodilerini buluşturduğu yeni albümünün lansman konseri.

Değişim Müzikle Başlar!

3 Mayıs Cuma 21:30



Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin müzikseverleri şiddete karşı bir araya gelmeye ve müziğin birleştirici ruhuyla değişimi başlatmaya çağırdığı ‘Değişim Müzikle Başlar!’ gecesinde; Güneş Özgeç, Gaye Su Akyol ve İpek İpekçioğlu sahnede.

SALON İKSV

Kikagaku Moyo

3 Mayıs Cuma 22:00

Uzak Doğu esintili saykedelik rock formülünü Krautrock, geleneksel Hint ezgileri ve acid-folk’la dört dörtlük eşleyen Japon grup.

Mammal Hands

8 Mayıs Çarşamba 21:30

Piyanoda Nick Smart, davul ve tablada Jesse Barrett, saksafonda Jordan Smart’tan oluşan İngiliz caz, folk, ambient ve elektronika grubu.

ZORLU PSM PLATINUM SAHNESİ

Dead Combo

2 Mayıs Perşembe 20:30

David Cronenberg’i bile kendine hayran bırakan ikiliden sinematik bir müzik şöleni.

Estas Tonne

3 Mayıs Cuma-4 Mayıs Cumartesi 20:30

Dünyaca ünlü gitar virtüözünün öncülüğünde, insanın tüm duyguları arasında derin bir gezinti.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Madeleine Peyroux

2 Mayıs Cuma 20:30

Kendi neslinin en saygın seslerinden Peyroux, sahneden şifa ve sihir yayıyor.

Morcheeba

3 Mayıs Cumartesi 21:00



Karizmatik vokalist Skye Edwards öncülüğünde, tutku dolu bir yenilenme yolculuğu.

Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi

5 Mayıs Pazar 20:00

Suzan Kardeş, her yıl çeşitli ritüellerle kutladığı Hıdırellez Bayramı’nı, bu sene Zorlu PSM’ye taşıyor.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Watain

2 Mayıs Perşembe 21:00

Black metalin 2000’lerdeki çehresini değiştiren gruplardan İsveçli ekip Watain, İstanbul’da.

Dolu Kadehi Ters Tut

4 Mayıs Cumartesi 20:00

Kendi tabirleriyle şakalı müzik grubu Dolu Kadehi Ters Tut, şarkıları kahkahalara karıştırıyor.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Pinhani

4 Mayıs Cumartesi 21:00

Yerli ekip yeni albümü sonrası konserlerini sürdürüyor.

TAMİRANE

Jazzy by Su Soley

4 Mayıs Cumartesi 21:00

Caz sahnesinin yerli isimlerinden Su Soley, canlı performansıyla Tamirane’de.

MODA SAHNESİ

Congulus

3 Mayıs Cuma 21:00

Congulus, ilk albümü ‘Bozkır’da bulunan Congulus isimli parçayı bir kliple taçlandırdı ve cuma akşamı Radyo Eksen Partisi’nde özel bir konser verecek.

DASDAS

Nil Karaibrahimgil

2 Mayıs Perşembe 21:00

Sevilen şarkıcı özel bir projeyle sahnede.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kaydadeğer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ

Nâzım’a Yolculuk

İş Sanat Kibele Galerisi, Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan ‘Nâzım’a Yolculuk’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet’in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair izler bulmanın mümkün olduğu sergi 22 Haziran’a dek açık.

ANNA LAUDEL GALLERY

Tapestry-Dokunmuş Hikayeler

Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan karma sergi Tapestry-Dokunmuş Hikayeler, 24 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Sergi, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıları bir araya getiriyor.

SANATORIUM

Yönergeler

Yağız Özgen’in ‘Yönergeler’ başlığıyla bir araya getirdiği çalışmaları, serginin açılacağı zaman ve mekanı yapısal anlamda konu ediyor. Sergi, taslaklar ve bu taslaklarda işaretlenerek ayırt edilmiş olan bölgelere bir duvar resminin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren yönergelerden oluşuyor. 19 Mayıs’a kadar açık.

TRUMP ART GALLERY

İçerden

Hayatın dalgalarını ve gelgitlerini yansıttığı eserlerini ‘içerden’ gelen bir duyguyla şekillendirdiğini belirten Alfonso Duiz Felipe’nin kişisel sergisi 31 Mayıs’a kadar görülebilir.

İSTANBUL ART212

Anadolu Düşleri

Anadolu’nun ressamı olarak tanınan Yalçın Gökçebağ, saf ve şiirsel bir doğa kavramı üzerinden yola çıkarak yaptığı son dönem resimlerini 15 Mayıs’a kadar İstanbul Art212’de sergiliyor.

TİYATRO

DASDAS

Bir Delinin Güncesi

4 Mayıs Cumartesi 21:00

Hayatının önemli bir bölümünü akıl hastanesinde geçiren kadın, günün birinde salıverilir. Hastaneden yeni çıkmış bu kadın kendini cehenneme dönmüş bir dünyanın içinde buluverir.

Çirkin

7 Mayıs Salı 21:00

Uzun süredir DasDas’ta sahnelenen oyunun rejisörlüğünü İbrahim Selim üstleniyor.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Pencere

5 Mayıs Pazar 20:30

Başrollerinde Haluk Bilginer’in rol aldığı oyunun yönetmeni Birkan Uz.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Kral Lear

7 Mayıs Salı 20:30

Hem oyuncu hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi yapan Haluk Bilginer, bu kez Shakespeare’in ‘trajedisini kendi elleriyle çizen’ kahramanı Kral Lear’a bürünüyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri

8 Mayıs Çarşamba 21:00

Hikaye, Çar 1’inci Nikolay’ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatına odaklanıyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Meçhul Paşa

2 Mayıs Perşembe 20:30

Tiyatroadam’ın eğlenceli tarzını konuşturduğu yeni oyunu Meçhul Paşa, efsanevi mizah gazetesi Markopaşa’nın masalsı günlüğünü tutan hınzır bir ortaoyunu.

İki Bekar

3 Mayıs Cuma 20:30

Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla düğün davetinde aynı masaya oturan insanlarla başlıyor bu komik hikaye.

Ferhangi Şeyler

6 Mayıs Pazartesi 20:30

Ferhangi Şeyler; dünyada ‘en çok oynanan tiyatro oyunu’ olma yolunda.

ÇEVRE TİYATROSU

Madde 22

2 Mayıs Cuma 20:30

Oyun 2’nci Dünya Savaşı’nda İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde geçiyor.

SÖYLEŞİ

TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ HİPODROM

Mercan Dede

6 Mayıs Pazartesi 17:00

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Hipodrom’da düzenlenecek söyleşide; sanatı yaşamından ayrı bir kategori olarak görmeyen Mercan Dede, hem müzik hem de görsel sanatlar alanındaki eserlerini anlatacak.