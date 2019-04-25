Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Babylon Bomonti’de bu haftasonu kaçırılmayacak bir festival var: Soundgarden 2019. Bu yıl ücretsiz olan festivalde; GUTS & Les Akaras de Scoville, Dubioza Kolektiv, Kaan Düzarat feat. İlhan Erşahin, Boogie Belgique gibi isimler sahneye çıkacak.

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Çevre Tiyatrosu ise akıcı rejisi ve temposu düşmeyen oyunculuklarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaran Mağrur Fil Ölüleri’ni sahnelemeyi sürdürüyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), İstanbul kültür sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi’nin yedincisinde yönetmen, oyuncu, akademisyen Mehmet Birkiye’yi ağırlıyor.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

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KONSER

BABYLON BOMONTİ

Jawhar

26 Nisan Cuma 21:30

Tunuslu besteci ve söz yazarı, Arap chaabi müziği ve Nick Drake esintisi taşıyan özgün folk melodileriyle İstanbul’da.

Soundgarden

27 Nisan Cumartesi 20:30



Bu sene ücretsiz gerçekleşecek festivalde; GUTS & Les Akaras de Scoville, Dubioza Kolektiv, Kaan Düzarat feat. İlhan Erşahin, Boogie Belgique, Ege Çubukçu, Hey! Douglas, Ah! Kosmos, Elektro Hafız, doubledecker, DearHead, BREK, Netam, MARCH, Zeynep Erbay, Gunesta, Uninvited Jazz Band, Radyo Babylon DJ’leri, DJ Style-ist, Serdar Orcan ve Mr.Murdoc sahneye çıkacak.

Uluslararası Caz Günü: The Michael Leonhart Orchestra

30 Nisan Salı 20:30



The Michael Leonhart Orchestra; Barış Ertürk, Burak Ayrancı, Doruk Gönentür, İsmail Tunçbilek, İzzet Kızıl, Serhan Erkol ve Taşkın Akarsu eşliğinde ‘The Istanbul Suite Part 1’ ile Garanti Caz Yeşili Uluslararası Caz Günü konserleri kapsamında sahnede.

SALON İKSV

Barış Demirel – Barıştık Mı ‘Mevzu Var’ Özel Gecesi

25 Nisan Perşembe 21:30

İstanbul alternatif müzik sahnesinin yetenekli trompetçisi sahnede.

Birlikte Güzel: Altın Gün

26 Nisan Cuma 22:00 27 Nisan Cumartesi 22:30

Hollanda kökenli Türkçe saykedelik rock grubu iki gece üst üste Salon’da.

İSTANBUL LÜTFÜ KIRDAR ICEC

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

25 Nisan Perşembe 20:00

BİFO’nun konukları; koro dünyasının efsane topluluklarından biri olan Alois Glassner yönetimindeki Salzburg Bach Korosu ile koral müziğin yıldız solistlerinden İsveçli soprano Miah Persson gibi önemli isimler.

ZORLU PSM PLATINIUM SAHNESİ

Bulutsuzluk Özlemi

29 Nisan Pazartesi 20:30

30 yılı aşkın kariyeriyle Türk rock müziğinin sınırlarını belirleyen grup ‘Yaşamaya Mecbursun’ konseriyle Zorlu’da.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Enrico Macias

27 Nisan Cumartesi 20:30

Geçen günlerde 80’inci yaşını kutlayan şarkıcı İstanbul’da.

ZORLU PSM STUDIO

Türkçe Pop Partisi 90’lar

25 Nisan Perşembe 21:00

Son yıllarda 90’lar pop’una olan büyük ilgi mekanlardaki partilere de yansıdı.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Ozbi ve Gülce Duru

25 Nisan Perşembe 20:00

Kendine has tarzıyla son yılların beğenilen isimlerinden Ozbi’ye Gülce Duru eşlik ediyor.

Sena Şener

26 Nisan Cuma 21:00

9 yaşından bu yana elinden düşürmediği gitarıyla şarkılar besteleyen Sena Şener bugün 18 yaşında.

Ceylan Ertem

27 Nisan Cumartesi 21:00

Sevilen şarkılara yaptığı cover’larla büyük beğeni toplayan Ertem Beşiktaş’ta sahnede.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Simge

27 Nisan Cumartesi 21:00

Dans edip eğlenmek isteyenler için iyi bir seçenek.

DOROCK XL KADIKÖY

Mirkelam

27 Nisan Cumartesi 22:30

90’lar pop’una dönüş yaşanırken geçmişe yolculuk için iyi bir fırsat.

TAMİRANE

Rockfather

26 Nisan Cuma 21:00

Gitar ve vokalde Kunter Kutluay ve Berkan Tamer’e, bas gitarda Erhan Feridun ve davulda Hüsnü Engür eşlik ediyor.

Zeynep Özyılmazel

27 Nisan Cumartesi 22:00

Dinleyenleri, Türkçe 45’liklerden günümüze uyarlanmış bir repertuvar bekliyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veren sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

SALT BEYOĞLU

Makbul Tarihin Tutsakları

SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde hazırlanan sergisinin devamı niteliğinde; 28 Nisan’a dek açık kalacak.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri’nin eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

ZILBERMAN GALLERY

Geçici Aynılık

Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan‘ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, bunlarda tekrarlara yer veriyor, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık.

ANNA LAUDEL GALLERY

Tapestry-Dokunmuş Hikayeler

Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan karma sergi Tapestry-Dokunmuş Hikayeler, 24 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Sergi, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıları bir araya getiriyor.

GALERİ DIANI

Biraz Cennet; Biraz Cehennem

Galeri, son yılların figüratif resimdeki genç ve güçlü temsilcilerinden Feyzan Alasya’nın ‘Biraz Cennet; Biraz Cehennem’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar görülebilir.

SANATORIUM

Yönergeler

Yağız Özgen’in ‘Yönergeler’ başlığıyla bir araya getirdiği çalışmaları, serginin gerçekleştirileceği zaman ve mekanı yapısal anlamda konu ediyor. Sergi taslaklar ve bu taslaklarda işaretlenerek ayırt edilmiş olan bölgelere bir duvar resminin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren yönergelerden oluşuyor. 19 Mayıs’a kadar açık.

TİYATRO

DASDAS

Dünyadaki En Güzel Şey

28 Nisan Pazar 13:00

Çocuklarınızı götürebileceğiniz zeka dolu bir oyun.

Muhteşem Danton ve Genç Arthur’un İnanılmaz Hikayesi

28 Nisan Pazar 17:00

İki sihirbaz, iki oyuncu, sekiz dansçı, dramatik aksiyon ve harika bir şovla seyirciyi sihir dolu bir sahneye çağırıyor.

Ivanov

29 Nisan Pazartesi 20:30

Oyun Saim Güveloğlu’nun güncel rejisi ile Şehsuvar Aktaş, Tansu Biçer, Tülin Özen gibi usta oyuncuları bir araya getiriyor.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Damdaki Kemancı

25 Nisan Perşembe 20:30

Broadway’in en uzun soluklu 15 eserinden biri: Damdaki Kemancı, Zorlu PSM prodüksiyonuyla sezon boyunca sahnede olacak.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

İkinin Biri

25 Nisan Perşembe 20:30

Oyunun yönetmenliğini Bora Severcan yapıyor.

Tamamla Bizi Ey Aşk

26 Nisan Cuma 20:30

Ali Poyrazoğlu’nun yazdığı oyun izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

ÇEVRE TİYATROSU

Mağrur Fil Ölüleri

27 Nisan Pazar 20:00

Akıcı rejisi ve temposu düşmeyen oyunculuklarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

TİYATRO PERA

Onların Hikayesi

27 Nisan Pazar 20:30 28 Nisan Pazartesi 18:30

Nesrin Kazankaya’nın yazıp yönettiği oyunun dramaturgu Şafak Eruyar.

SÖYLEŞİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ KARAKÖY

Sahne Sanatları Perspektifinden İstanbul’un Dönüşümü

25 Nisan Perşembe 17:00-19:00

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi’nin yedincisine yönetmen, oyuncu, akademisyen Mehmet Birkiye konuk oluyor.