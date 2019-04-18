Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

‘İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar’ başlıklı sergi İstanbul Modern’de devam ederken altı Grammy ödüllü, dünyaca önemli caz gitaristi Mike Stern ve caz dünyasının en saygın davulcularından Dave Weckl 19 Nisan’da İstanbul’da olacak.

Can Gox, Kurtalan Ekspres, Nazan Öncel ve genç isimlerden Eda Baba yerli sahnenin konser verecek isimlerinden… Marius von Mayenburg’un kara komedisi Çirkin; insan bedeninin bir nesneye dönüştüğü, güzellik kavramının sosyal bir takıntı halini aldığı ve her şeyin satılık olduğu vahşi modern dünyadan sesleniyor; DasDas’ta sahneleniyor.

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Haftanın diğer kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Psychedelia Night: Ouzo Bazooka, Eskiz, Destroy Earth

19 Nisan Cuma 20:30

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Psikedelik müzik sahnesinin heyecan verici yerli ve yabancı isimlerinin bir araya geldiği ‘Psychedelia Night’ın ikincisinde; Destroy Earth, Eskiz ve Ouzo Bazooka sahnede.

Oldies But Goldies

20 Nisan Cumartesi 22:00

ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsane müzisyenin şarkılarıyla dans etmeye hazır olun.

SALON İKSV

Marissa Nadler / Önce: Hilary Woods

18 Nisan Perşembe 19 Nisan Cumartesi 21:30

ABD’li şarkıcı, söz yazarı iki gece üst üste İstanbul’da.

Seafret

20 Nisan Cumartesi 22:30

Vokalist Jack Sedman ve gitarist Harry Draper’dan oluşan İngiliz indie-pop ikilisi İstanbul’da.

BORUSAN MÜZİK EVİ

Under The Surface ‘Music Behind Silence’

Joost Lijbaart, Sanne Rambags, Bram Stadhousers

18 Nisan Perşembe 21:00

2017’de çıkardıkları ilk albümleriyle dikkatleri üzerine çeken Hollandalı üçlü İstanbul’da.

Şevket Akıncı ve Hezarfen Ensemble

Nos Visiulas ve Noh Lab ‘Escher Chronickles’

20 Nisan Cumartesi 21:00

Gitarist, besteci, aranjör, prodüktör ve doğaçlamacı Şevket Akıncı’nın çağdaş müzik topluluğu Hezarfen Ensemble ile kaydettiği ‘Escher Chronicles’ projesi müzikseverlerle buluşuyor.

ZORLU PSM PLATINIUM SAHNESİ

Mike Stern / Dave Weckl Fetauring Tom Kennedy, Bob Franceschini

19 Nisan Cuma 20:30

Altı Grammy adaylığı bulunan caz gitaristi Mike Stern ve caz dünyasının en saygın davulcularından biri olan Dave Weckl önderliğinde Tom Kennedy ve Bob Malach gibi birbirinden usta müzisyenlerinden oluşan caz süper grubu Mike Stern & Dave Weckl Band, başarılı saksafoncu Bob Francheschini’nin de katılımıyla Zorlu PSM’de.

ZORLU PSM STUDIO

Lokalize: Dolu Kadehi Ters Tut

18 Nisan Perşembe 20:00

Yerli alternatif sahnenin yeni isimlerinden Dolu Kadehi Ters Tut, Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay’dan kurulu.

Eda Baba

19 Nisan Cumartesi 19:00

İlk solo albümü Bir Küçük Tebessüm’ü yakın zamanda çıkaran Eda Baba, Lokalize serisi kapsamında Studio’da.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Hoş Sada – Cengiz Sönmez

21 Nisan Pazar 20:30

TRT Müzik’le işbirliği yapılarak ağırlıklı olarak TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarının ağırlandığı Hoş Sada konserleri ocak ayından beri düzenleniyor.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Nazan Öncel

20 Nisan Cumartesi 22:00

Kendi bestelerini yapıp sözlerini yazan yerli kadın popçulardan Nazan Öncel Beşiktaş’ta sahnede.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Barabar

18 Nisan Perşembe 22:00

İki oyuncu ve bir müzisyenin kurduğu Barabar, yeni albümü sonrası konserlerine devam ediyor.

DOROCK XL BEŞİKTAŞ

Can Gox

20 Nisan Pazar 22:00

Caz ve blues sanatçısı Can Gox, Beşiktaş’ta sahnede.

DOROCK XL KADIKÖY

Kurtalan Ekspres

18 Nisan Perşembe 22:30

Türkiye’nin kült topluluklarından Kurtalan Ekspres Kadıköy’de sahnede.

SANAT PERFORMANCE

Çelik

20 Nisan Cuma 21:00

90’lar pop şarkılarını seviyor ve özlüyorsanız Çelik konseri tam size göre.

SERGİ

İSTANBUL MODERN



İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

SALT BEYOĞLU

Makbul Tarihin Tutsakları

SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde açılan sergisinin devamı niteliğinde; 28 Nisan’a dek açık kalacak.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

ZILBERMAN GALLERY

Geçici Aynılık

Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan‘ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, bunlarda tekrarlara yer veriyor, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık. .

ANNA LAUDEL GALLERY

Tapestry-Dokunmuş Hikayeler

Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan karma sergi 24 Mayıs’a kadar açık kalacak. Sergi, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıları bir araya getiriyor.

GALERİ DIANI

Biraz Cennet; Biraz Cehennem

Galeri Diani, son yılların figüratif resimdeki genç ve güçlü temsilcilerinden Feyzan Alasya’nın ‘Biraz Cennet; Biraz Cehennem’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar görülebilir.

TİYATRO

DASDAS

Lal Hayal

18 Nisan Perşembe 20:30

Farklı yaş ve sosyal statüden yedi kadının trajikomik hikayesini anlatan Lâl Hayal, DasDas sahnesinde.

Yaralarım Aşktandır

18 Nisan Perşembe 21:00

Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Yaralarım Aşktandır oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dogville

20 Nisan Cumartesi 20:30

Dogma 95 akımının kurucularından, yaptığı her iş tartışma yaratan Lars Von Trier’in kendi deyimiyle en iyi filmi Dogville, Kayhan Berkin’in yönetmenliğinde tiyatro için tasarlanan yeni bir uyarlamayla seyirciye yeni bir meydan okuma alanı yaratmayı amaçlıyor.

Çirkin

20 Nisan Cumartesi 21:00

Marius von Mayenburg’un kara komedisi Çirkin; insan bedeninin bir nesneye dönüştüğü, güzellik kavramının sosyal bir takıntı halini aldığı ve her şeyin satılık olduğu vahşi modern dünyadan sesleniyor.

Hakikat, Elbet Bir Gün

22 Nisan Pazartesi 20:30

Tiyatro D22, yeni sezona Berkay Ateş’e 25’inci Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandıran, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği ‘Hakikat, Elbet Bir Gün’ oyunuyla merhaba diyecek.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Gerçek

18 Nisan Perşembe 20:30

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı oyun izleyicisiyle buluşuyor.

Bir Banka Soygunu Komedisi

20 Nisan Cumartesi 20:30

Minneapolis’te hırsızlar kol geziyor. Herkesin gözü Şehir Bankası’na emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların…

Terk

22 Nisan Pazar 20:30

Serkan Salihoğlu’nun yönettiği oyunda Öykü Karayel ve Reha Özcan rol alıyor.

Esaretin Bedeli

13 Nisan Cumartesi 20:30

Stephen King’in ölümsüz eseri ve sinema tarihinin gelmiş geçmiş en etkileyici filmlerinden Esaretin Bedeli bu kez Çoplan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu’yla sahneye çıkıyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Tamamla Bizi Ey Aşk

19 Nisan Cuma 20:30

Ali Poyrazoğlu’nun yazdığı oyun izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

Tak Tak Takıntı

20 Nisan Cumartesi 20:30

Oyun; gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olayları örtülerinden sıyırıp önümüze koyan bir güldürü.

Yaşamaya Dair

22 Nisan Pazartesi 20:30

Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyundaki rol arkadaşı Tülay Günal. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, Fazıl Say’ın Nazım şarkıları da seslendiriliyor.

Azizname – 100’üncü Oyun Özel

23 Nisan Salı 20:30

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan oyun 100’üncü kez sahnelenecek.