Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

25 yıldır konserlerinde Anadolu’nun farklı kültürlerini tanıtmanın yanısıra çok farklı kültürdeki insanları da bir araya getiren Kardeş Türküler, Türk rock müziğinin deneyimli isimlerinden Feridun Düzağaç, Doğu ve Batı sentezi şarkılarla hazırladığı set’leriyle Hey Douglas; yerli canlı müzik sahnesinin bu hafta seyirciyle buluşacak isimleri.

Füsun Demirel’in yönettiği Aşk Dersleri ve şöhretinin zirvesindeyken inzivaya çekilen bir divayı anlatan, Firuze Engin imzalı ‘Güle Güle Diva’, DasDas’ta sahneleniyor.

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Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Yeni Yerli Konserler No.3

12 Nisan Cuma 21:00

Yerli müzik sahnesinin yeni ve genç yeteneklerini New East Waves iş birliğiye bir araya getiren ‘Yeni Yerli’ konserlerinin üçüncüsünde; Cihangir Aslan, Hedonutopia, Ethnic Universe by Majnoon ve Superyakachi sahnede.

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Pozitif bir kutlama: Memo’nun Doğum Günü

13 Nisan Cumartesi 20:00

Yarattıkları, fikirleri ve hayalleriyle Pozitif’e hayat vermeyi sürdüren Mehmet Uluğ’un doğum günü, yine Babylon’da özel bir geceyle kutlanıyor.

SALON İKSV

Jehan Barbur

11 Nisan Perşembe 21:30



Dingin vokali, hikâyesi bol şarkılarıyla Türkiye’nin en başarılı vokallerinden, söz ve şarkı yazarı Jehan Barbur sahnede.

The Liminanas

13 Nisan Cumartesi 22:30

Serge Gainsbourg & Jane Birkin’in 21’inci yüzyıldaki yansıması, Fransız rock’n roll çifti Marie (davul, vokal) & Lionel Limiñana (gitar, bas gitar, org, vokal) İstanbul’da.

ZORLU PSM STUDIO

Yemen Blues

11 Nisan Perşembe 20:30

Güncel müzik sahnesinin en eğlenceli kolektiflerinden Yemen Blues sahnede.

Kazy Lambist

12 Nisan Cuma 20:30

Kazy Lambist’in Fransa’nın Montepellier bölgesinden dallanıp budaklandırdığı müziğinde Güney Fransa’nın güneşli dünyasının tüm elementlerine rastlamak mümkün.

Gareth Emery

13 Nisan Cumartesi 21:00

Trance ve progressive dans müziğin önemli temsilcilerinden Gareth Emery, İstanbul’a geliyor.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Pinhani

11 Nisan Perşembe 22:00

Yerli müzik sahnesinden Pinhani albüm konserlerine devam ediyor.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Ayhan Sicimoğlu

5 Nisan Cuma 22:00

Renkli kişiliğiyle tanınan Sicimoğlu müzisyen kimliğiyle sahnede.

DOROCK XL BEŞİKTAŞ

Feridun Düzağaç

13 Nisan Cumartesi 22:00

Rock müziğin deneyimli ismi sahnede.

DOROCK XL KADIKÖY

Hey Douglas 12 Nisan Cuma 22:00

Doğu ve Batı’yı sentezleyen setleriyle beğenilen Hey Douglas Kadıköy’de.

Manuş Baba

13 Nisan Cumartesi 22:00

Youtube’da hatrı sayılır bir dinlenme başarısı elde eden Manuş Baba canlı performansıyla sahnede.

SANAT PERFORMANCE

Kardeş Türküler

12 Nisan Cuma 22:00

25 yıldır konserlerinde, Anadolu’nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtmanın yanı sıra çok farklı kültürdeki insanları bir araya getiren Kardeş Türküler sahnede.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

SALT BEYOĞLU

Makbul Tarihin Tutsakları

SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde açılan sergisinin devamı niteliğinde. Sergi 28 Nisan’a dek açık kalacak.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

ZILBERMAN GALLERY

Geçici Aynılık

Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan‘ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, bunlarda tekrarlara yer veriyor, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık.

ANNA LAUDEL GALLERY

Tapestry-Dokunmuş Hikayeler

Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan karma sergi Tapestry-Dokunmuş Hikayeler, 24 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Sergi, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıları bir araya getiriyor.

GALERİ DIANI

Biraz Cennet; Biraz Cehennem

Galeri Diani,13 Nisan– 4 Mayıs tarihleri arasında son yılların figüratif resimdeki genç ve güçlü temsilcilerinden Feyzan Alasya’nın ‘Biraz Cennet; Biraz Cehennem’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

TİYATRO

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Gerçek

11 Nisan Perşembe 20:30

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı Gerçek oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.

Esaretin Bedeli

13 Nisan Cumartesi 20:30

Stephen King’in ölümsüz eseri ve sinema tarihinin gelmiş geçmiş en etkileyici filmlerinden Esaretin Bedeli bu kez Çoplan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu’yla sahneye çıkıyor.

DASDAS

Terk

11 Nisan Perşembe 20:30

Süresi çoktan aşılmış bir seans. Terk edemeyen genç bir kadın. Gitme diyemeyen bir terapist. Kalp kıran erkeklerin, kadınların, rastlantıların, kayıp babaların, durmayan yağmurun ve iyileşmenin hikayesi.

Aşk Dersleri

11 Nisan Perşembe 21:00

Füsun Demirel’in yönettiği oyun, seyirciyle ilk kez buluşuyor.

Ormanlardan Hemen Önceki Gece

12 Nisan Cuma 20:30

Bernard-Marie Koltes’in yazdığı, Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı ve üç sezon üst üste seyirciyle buluşan ‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’ oyun Das Das’ta.

Güle Güle Diva

12 Nisan Cuma 21:00

Şöhretinin zirvesindeyken inzivaya çekilen büyük diva yıllar sonra geri döndü. Bize yepyeni ve muazzam bir şarkı getirdi. Merakla beklenen ilk konser. Kaybolmuş konser biletleri, bir hastanenin odaları, kapıları, koridorları. Oyunun yazarı Firuze Engin.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Ferhangi Şeyler

11 Nisan Perşembe 20:30

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.

Azizname

12 Nisan Cuma 20:30

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan ‘Azizname’ yeniden sahnede.

Leyla’nın Evi

13 Nisan Cumartesi 20:00

Oyun, Zülfü Livaneli’nin ses getiren romanından uyarlandı.

Süper İyi Günler

14 Nisan Pazar 18:00

Tiyatrokare, Mark Haddon’un çok satan romanı Süper İyi Günler’i, Türk Tiyatrosu için yeni bir anlayışıyla sahneye koydu.

BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

Manik Atak

11 Nisan Perşembe 21:00

Başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel’in paylaştığı Manik Atak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.