Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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25 yıldır konserlerinde Anadolu’nun farklı kültürlerini tanıtmanın yanısıra çok farklı kültürdeki insanları da bir araya getiren Kardeş Türküler, Türk rock müziğinin deneyimli isimlerinden Feridun Düzağaç, Doğu ve Batı sentezi şarkılarla hazırladığı set’leriyle Hey Douglas; yerli canlı müzik sahnesinin bu hafta seyirciyle buluşacak isimleri.
Füsun Demirel’in yönettiği Aşk Dersleri ve şöhretinin zirvesindeyken inzivaya çekilen bir divayı anlatan, Firuze Engin imzalı ‘Güle Güle Diva’, DasDas’ta sahneleniyor.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
KONSER
BABYLON BOMONTİ
Yeni Yerli Konserler No.3
12 Nisan Cuma 21:00
Yerli müzik sahnesinin yeni ve genç yeteneklerini New East Waves iş birliğiye bir araya getiren ‘Yeni Yerli’ konserlerinin üçüncüsünde; Cihangir Aslan, Hedonutopia, Ethnic Universe by Majnoon ve Superyakachi sahnede.
Pozitif bir kutlama: Memo’nun Doğum Günü
13 Nisan Cumartesi 20:00
Yarattıkları, fikirleri ve hayalleriyle Pozitif’e hayat vermeyi sürdüren Mehmet Uluğ’un doğum günü, yine Babylon’da özel bir geceyle kutlanıyor.
SALON İKSV
Jehan Barbur
11 Nisan Perşembe 21:30
Dingin vokali, hikâyesi bol şarkılarıyla Türkiye’nin en başarılı vokallerinden, söz ve şarkı yazarı Jehan Barbur sahnede.
The Liminanas
13 Nisan Cumartesi 22:30
Serge Gainsbourg & Jane Birkin’in 21’inci yüzyıldaki yansıması, Fransız rock’n roll çifti Marie (davul, vokal) & Lionel Limiñana (gitar, bas gitar, org, vokal) İstanbul’da.
ZORLU PSM STUDIO
Yemen Blues
11 Nisan Perşembe 20:30
Güncel müzik sahnesinin en eğlenceli kolektiflerinden Yemen Blues sahnede.
Kazy Lambist
12 Nisan Cuma 20:30
Kazy Lambist’in Fransa’nın Montepellier bölgesinden dallanıp budaklandırdığı müziğinde Güney Fransa’nın güneşli dünyasının tüm elementlerine rastlamak mümkün.
Gareth Emery
13 Nisan Cumartesi 21:00
Trance ve progressive dans müziğin önemli temsilcilerinden Gareth Emery, İstanbul’a geliyor.
IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ
Pinhani
11 Nisan Perşembe 22:00
Yerli müzik sahnesinden Pinhani albüm konserlerine devam ediyor.
IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR
Ayhan Sicimoğlu
5 Nisan Cuma 22:00
Renkli kişiliğiyle tanınan Sicimoğlu müzisyen kimliğiyle sahnede.
DOROCK XL BEŞİKTAŞ
Feridun Düzağaç
13 Nisan Cumartesi 22:00
Rock müziğin deneyimli ismi sahnede.
DOROCK XL KADIKÖY
Hey Douglas 12 Nisan Cuma 22:00
Doğu ve Batı’yı sentezleyen setleriyle beğenilen Hey Douglas Kadıköy’de.
Manuş Baba
13 Nisan Cumartesi 22:00
Youtube’da hatrı sayılır bir dinlenme başarısı elde eden Manuş Baba canlı performansıyla sahnede.
SANAT PERFORMANCE
Kardeş Türküler
12 Nisan Cuma 22:00
25 yıldır konserlerinde, Anadolu’nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtmanın yanı sıra çok farklı kültürdeki insanları bir araya getiren Kardeş Türküler sahnede.
SERGİ
İSTANBUL MODERN
İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar
İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.
Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı
İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.
SALT BEYOĞLU
Makbul Tarihin Tutsakları
SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde açılan sergisinin devamı niteliğinde. Sergi 28 Nisan’a dek açık kalacak.
SALT GALATA
Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı
1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.
ZILBERMAN GALLERY
Geçici Aynılık
Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan‘ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, bunlarda tekrarlara yer veriyor, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık.
ANNA LAUDEL GALLERY
Tapestry-Dokunmuş Hikayeler
Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan karma sergi Tapestry-Dokunmuş Hikayeler, 24 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Sergi, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıları bir araya getiriyor.
GALERİ DIANI
Biraz Cennet; Biraz Cehennem
Galeri Diani,13 Nisan– 4 Mayıs tarihleri arasında son yılların figüratif resimdeki genç ve güçlü temsilcilerinden Feyzan Alasya’nın ‘Biraz Cennet; Biraz Cehennem’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.
TİYATRO
ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM
Gerçek
11 Nisan Perşembe 20:30
Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı Gerçek oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.
Esaretin Bedeli
13 Nisan Cumartesi 20:30
Stephen King’in ölümsüz eseri ve sinema tarihinin gelmiş geçmiş en etkileyici filmlerinden Esaretin Bedeli bu kez Çoplan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu’yla sahneye çıkıyor.
DASDAS
Terk
11 Nisan Perşembe 20:30
Süresi çoktan aşılmış bir seans. Terk edemeyen genç bir kadın. Gitme diyemeyen bir terapist. Kalp kıran erkeklerin, kadınların, rastlantıların, kayıp babaların, durmayan yağmurun ve iyileşmenin hikayesi.
Aşk Dersleri
11 Nisan Perşembe 21:00
Füsun Demirel’in yönettiği oyun, seyirciyle ilk kez buluşuyor.
Ormanlardan Hemen Önceki Gece
12 Nisan Cuma 20:30
Bernard-Marie Koltes’in yazdığı, Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı ve üç sezon üst üste seyirciyle buluşan ‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’ oyun Das Das’ta.
Güle Güle Diva
12 Nisan Cuma 21:00
Şöhretinin zirvesindeyken inzivaya çekilen büyük diva yıllar sonra geri döndü. Bize yepyeni ve muazzam bir şarkı getirdi. Merakla beklenen ilk konser. Kaybolmuş konser biletleri, bir hastanenin odaları, kapıları, koridorları. Oyunun yazarı Firuze Engin.
TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ
Ferhangi Şeyler
11 Nisan Perşembe 20:30
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.
Azizname
12 Nisan Cuma 20:30
Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan ‘Azizname’ yeniden sahnede.
Leyla’nın Evi
13 Nisan Cumartesi 20:00
Oyun, Zülfü Livaneli’nin ses getiren romanından uyarlandı.
Süper İyi Günler
14 Nisan Pazar 18:00
Tiyatrokare, Mark Haddon’un çok satan romanı Süper İyi Günler’i, Türk Tiyatrosu için yeni bir anlayışıyla sahneye koydu.
BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ
Manik Atak
11 Nisan Perşembe 21:00
Başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel’in paylaştığı Manik Atak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.