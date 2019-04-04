Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

Nikolay Gogol’un en sevilen öykülerinden olan Bir Delinin Hatıra Defteri, Türkiye’deki ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oynanmış. Yapımın 50. yıl kutlaması olarak Genco Erkal oyunu yeniden sahneliyor. Duman, Şebnem Ferah yerli sahnenin misafirleri… Geçici Aynılık başlıklı sergi ise Zilberman Gallery’de görülebilir.

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KONSER

BABYLON BOMONTİ

Palmiyeler, Lalalar, DJ Shangri-La

4 Mart Perşembe 20:30

Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat’tan oluşan ve ilk konserini iki ay önce Demonation Festivali kapsamında Babylon’da veren Lalalar ile üç albümü bulunan Palmiyeler sahnede.

Cem Karaca Doğum Günü Partisi

Öncesi: Derun

5 Mart Cuma 21:30

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Anadolu Rock müziğinin büyük efsanesi Cem Karaca’nın 74’üncü yaşı kutlanıyor.

Hey Gidi Günler

6 Nisan Cumartesi 22:00

Yeni parti konsepti Hey Gidi Günler, katılanları Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lı yıllara götürüyor.

SALON İKSV

Bozcaada Caz Festivali İstanbul Buluşması

4 Nisan Perşembe 20:30



Bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz’da düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali, baharın getirdiği enerjiyle Bozcaada hissini İstanbul’a taşıyor.

Garanti Caz Yeşili: Alice Phoebe Lou

5 Nisan Cuma 22:00 6 Nisan Cumartesi 22:30

Phoebe Lou, Güney Afrika doğumlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan, özgür ruhunu indie folk, caz ve blues’la besleyen şarkıcı ve şarkı sözü yazarı.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Şebnem Ferah

5 Nisan Cuma 20:30

Şebnem Ferah’a sahnede müzisyen arkadaşları, Ozan Tügen (klavyeler), Kerem Özyeğen (gitar), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Tügen(vokal) eşlik edecek.

ZORLU PSM STUDIO

Cingi Performs Queen

4 Nisan Perşembe 21:00

Cingi Performs Queen ismiyle sahneye çıkan proje Studio’da.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Barabar

4 Nisan Perşembe 22:00

İki oyuncu ve bir müzisyenden kurulu Barabar yeni albüm konserlerine devam ediyor.

Duman

6 Nisan Cumartesi 22:00

Türk rock müzik sahnesinin en deneyimli gruplarından Duman Beşiktaş’ta.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Ayhan Sicimoğlu

5 Nisan Cuma 22:00

Renkli kişiliğiyle tanınan Ayhan Sicimoğlu, müzisyen kimliğiyle sahnede.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

SALT BEYOĞLU

Makbul Tarihin Tutsakları

SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde açılan sergisinin devamı niteliğinde. Sergi 28 Nisan’a dek açık kalacak.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

ZILBERMAN GALLERY

Geçici Aynılık

Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan‘ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine evsahipliği yapıyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, bunlarda tekrarlar yapıyor, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık.

TİYATRO

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Alice

8 Nisan Pazartesi 20:00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Esaretin Bedeli

6 Nisan Cumartesi 20:30

Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden Esaretin Bedeli, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.

DASDAS

Yaralarım Aşktandır

4 Nisan Perşembe 20:30

Ölüsüne bile tahammül edilemeyen, cenazesi bekletilen ‘aykırı bir kadın’ seyirciyi etkisi altına alacak sözler fısıldamak üzere sahnede.

Ivanov

5 Nisan Cuma 20:30

Toplumsal yaşantının dışında kalmış ve bunalıma sürüklenmiş, oldukları yerde ‘dönüp duran’ aydınlar, küçük burjuvalar hakkında bir oyun.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Sefiller

5 Nisan Cuma 20:30

Victor Hugo’nun klasik romanından uyarlanan müzikli bir oyun.

Bir Delinin Hatıra Defteri

6 Nisan Cuma 20:30

Genco Erkal tarafından 50 yıl sonra yeniden sahneleniyor.