Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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‘İstikrarlı Hayal Hakikattir’ adlı solo albümünü yayınlayan Gaye Su Akyol… Kürk Mantolu Madonna’nın tiyatro uyarlaması… 22’nci İstanbul Tiyatro Festivali… Mor ve Ötesi konseri…
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
KONSER
BABYLON BOMONTİ
Gaye Su Akyol
23 Kasım Cuma 21:30
Türk sanat müziği ile rock, punk, pop müziği harmanlayan Gaye Su Akyol, yeni albümünün konserleri için sahnede.
Evrencan Gündüz
25 Kasım Çarşamba 21:30
Rock’tan caza, halk müziğinden blues’a yaptığı ani geçişlerle dinleyicilerini şaşırtan Evrencan Gündüz, müziğin birleştirici gücünün en genç temsilcilerinden biri.
SALON İKSV
Altın Gün
23 Kasım Cuma 24 Kasım Cumartesi 22:00
Hollanda kökenli Türkçe saykodelik rock grubu Altın Gün, iki gün üstüste sahnede.
Bela Szakcsi Lakatos ile İstanBuda
25 Kasım Cuma 20:00
Efsanevi caz piyanisti Béla Szakcsi ile Türkiyeli caz müzisyenlerinin bir araya geldiği proje.
ZORLU PSM STUDIO
Ana Popovic Band
23 Kasım Cuma 21:00
Çağdaş müzik sahnesinin sevilen kadın gitaristi Ana Popovic Band, yeni albümü Trilogy turnesi kapsamında İstanbul’da.
XXF – Very Very French Festival
24 Kasım Cumartesi 20:30
XXF – Very Very French Festival, 24 Kasım’da Anadolu’nun renklerini Studio’ya taşıyor.
DOROCKXL KADIKÖY
Mor ve Ötesi
24 Kasım 22:30
Yılların eskitemediği yerli rock topluluğu Kadıköy’de.
SERGİ
İSTANBUL MODERN
Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı
24 Kasım Cumartasi günü açılacak sergide, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriliyor. 86 siyah beyaz fotoğraf, yaşasaydı 86 yaşında olacak sanatçıya bir selam niteliğinde. 12 Mayıs 2019’a kadar açık.
Anthony Cragg: İnsan Doğası
İstanbul Modern, geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden Britanyalı sanatçı Anthony Cragg’i ağırlıyor. Haziran ayında açılan sergi, 20 Ocak 2019’a kadar görülebilir.
AKBANK SANAT
Öte/de/ki Mimarlık
Tabanlıoğlu Architects ve Mimarlar, Han Tümertekin ofislerinin çalışmalarını içeren sergi 28 Kasım’da açılacak ve 5 Ocak’a dek izlenebilecek.
SAKIP SABANCI MÜZESİ
Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey
Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan sergi 31 Aralık’a kadar açık.
SALT BEYOĞLU
Evrenin Titreşen Işıkları
SALT Galata 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali’ni ağırlarken, SALT Beyoğlu ise alışılmışın dışında bir sergiye yer veriyor: Evrenin Titreşen Işıkları. Klasik sergileme biçimlerine karşı birer performatif iddia niteliğinde işlerden meydana gelen sergi 30 Aralık’a kadar izlenebilir.
PERA MÜZESİ
Mektep Meydan Galatasaray
Türkiye’nin ve İstanbul’un en değerli eğitim kurumlarından Galatarasay Lisesi 150. kuruluş yılını Pera Müzesi’ndeki bir sergiyle kutluyor. 25 Kasım’a kadar açık.
FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ
Yüzyıl Sonra Çizgilerin Savaşı
20’nci yüzyılda karikatür sanatı önemli değişiklikler yaşadı, gazete ve magazin dergilerinde sıkça yer alır oldu. Sergi, tüm tarihi süreci 26 Aralık’a kadar izleyiciye sunuyor.
GALERİ MERKÜR
The Rivals of The Sea
İspanyol sanatçı Jose Luis Puche’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 1 Aralık’a kadar görülebilir.
BORUSAN CONTEMPORARY
Üvercinka
Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.
Universal Everything: Akışkan Bedenler
15 Eylül’de açılan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.
UNIQ EXPO
Antonio Nunziante – Penser I’image et Peindre La Pensee
UNIQ Expo, Antonio Nunziante’nin ‘Penser l’image et Peindre La Pensée’ (Resmi Düşünmek ve Düşünceyi Resmetmek) konulu eserlerini 2 Aralık’a kadar sergileyecek.
GALERİ X-İST
Açık Pazar
Sanatçı Ansen ile 24 Kasım Pazar günü galeride sergi turu. 15:00 ila 16:00 saatleri arasında.
TİYATRO
UNIQ HALL
Beyaz Üzerine Beyaz
24 Kasım Cumartesi 18:30
22. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamındaki oyun, Uniq Hall sahnesinde.
Dali’nin Kadınları
25 Kasım Pazar 16:30
Ali Düşenkalkar’ın yönettiği oyun, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Kürk Mantolu Madonna
27 Kasım Salı 20:30
Yazılmasının üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, en çok okunanlar listesinden adı eksilmeyen, Türkiye okurunun başucu kitabı Kürk Mantolu Madonna; Türkiye’de ilk defa tiyatro oyunu olarak seyirci karşısına çıkıyor.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
Hamlet
22 Kasım Perşembe 23 Kasım Cuma 20:30
Tiyatro ve güncel sanatın buluştuğu oyun, titiz bir dramatujik anlayış ve başarılı bir yorumla İstanbul Tiyatro Festivali’nde.
TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ
Azizname
23 Kasım Cuma 20:30
Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan ‘Azizname’ yeniden sahnede!
Ahududu
24 Kasım Cumartesi 20:30
Komedi oyunu Ahuhudu, seyirciyi eğlendirmeyi hedefliyor.
SES TİYATROSU
Ferhangi Şeyler
23 Kasım Cuma 20:00
Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.
Bom!
24 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Pazar 20:00
Ferhan Şensoy’un yeni oyunu “Bom!”, Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda.
DADA SALON KABARETT
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası
23 Kasım Cuma 22:00
Selin Atasoy’un yazdığı Okan Bayülgen’in yönetip oynadığı polisiye oyunda, seyirci de bir anda kendini olayların içinde buluyor.