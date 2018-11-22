Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

‘İstikrarlı Hayal Hakikattir’ adlı solo albümünü yayınlayan Gaye Su Akyol… Kürk Mantolu Madonna’nın tiyatro uyarlaması… 22’nci İstanbul Tiyatro Festivali… Mor ve Ötesi konseri…

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

Reklam

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Gaye Su Akyol

23 Kasım Cuma 21:30

Türk sanat müziği ile rock, punk, pop müziği harmanlayan Gaye Su Akyol, yeni albümünün konserleri için sahnede.

Reklam

Evrencan Gündüz

25 Kasım Çarşamba 21:30

Rock’tan caza, halk müziğinden blues’a yaptığı ani geçişlerle dinleyicilerini şaşırtan Evrencan Gündüz, müziğin birleştirici gücünün en genç temsilcilerinden biri.

SALON İKSV

Altın Gün

23 Kasım Cuma 24 Kasım Cumartesi 22:00

Hollanda kökenli Türkçe saykodelik rock grubu Altın Gün, iki gün üstüste sahnede.

Bela Szakcsi Lakatos ile İstanBuda

25 Kasım Cuma 20:00

Efsanevi caz piyanisti Béla Szakcsi ile Türkiyeli caz müzisyenlerinin bir araya geldiği proje.

ZORLU PSM STUDIO

Ana Popovic Band

23 Kasım Cuma 21:00

Çağdaş müzik sahnesinin sevilen kadın gitaristi Ana Popovic Band, yeni albümü Trilogy turnesi kapsamında İstanbul’da.

XXF – Very Very French Festival

24 Kasım Cumartesi 20:30

XXF – Very Very French Festival, 24 Kasım’da Anadolu’nun renklerini Studio’ya taşıyor.

DOROCKXL KADIKÖY

Mor ve Ötesi

24 Kasım 22:30

Yılların eskitemediği yerli rock topluluğu Kadıköy’de.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

24 Kasım Cumartasi günü açılacak sergide, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriliyor. 86 siyah beyaz fotoğraf, yaşasaydı 86 yaşında olacak sanatçıya bir selam niteliğinde. 12 Mayıs 2019’a kadar açık.

Anthony Cragg: İnsan Doğası

İstanbul Modern, geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden Britanyalı sanatçı Anthony Cragg’i ağırlıyor. Haziran ayında açılan sergi, 20 Ocak 2019’a kadar görülebilir.

AKBANK SANAT

Öte/de/ki Mimarlık

Tabanlıoğlu Architects ve Mimarlar, Han Tümertekin ofislerinin çalışmalarını içeren sergi 28 Kasım’da açılacak ve 5 Ocak’a dek izlenebilecek.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan sergi 31 Aralık’a kadar açık.

SALT BEYOĞLU

Evrenin Titreşen Işıkları

SALT Galata 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali’ni ağırlarken, SALT Beyoğlu ise alışılmışın dışında bir sergiye yer veriyor: Evrenin Titreşen Işıkları. Klasik sergileme biçimlerine karşı birer performatif iddia niteliğinde işlerden meydana gelen sergi 30 Aralık’a kadar izlenebilir.

PERA MÜZESİ

Mektep Meydan Galatasaray

Türkiye’nin ve İstanbul’un en değerli eğitim kurumlarından Galatarasay Lisesi 150. kuruluş yılını Pera Müzesi’ndeki bir sergiyle kutluyor. 25 Kasım’a kadar açık.

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ

Yüzyıl Sonra Çizgilerin Savaşı

20’nci yüzyılda karikatür sanatı önemli değişiklikler yaşadı, gazete ve magazin dergilerinde sıkça yer alır oldu. Sergi, tüm tarihi süreci 26 Aralık’a kadar izleyiciye sunuyor.

GALERİ MERKÜR

The Rivals of The Sea

İspanyol sanatçı Jose Luis Puche’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 1 Aralık’a kadar görülebilir.

BORUSAN CONTEMPORARY

Üvercinka

Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.

Universal Everything: Akışkan Bedenler

15 Eylül’de açılan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.

UNIQ EXPO

Antonio Nunziante – Penser I’image et Peindre La Pensee

UNIQ Expo, Antonio Nunziante’nin ‘Penser l’image et Peindre La Pensée’ (Resmi Düşünmek ve Düşünceyi Resmetmek) konulu eserlerini 2 Aralık’a kadar sergileyecek.

GALERİ X-İST

Açık Pazar

Sanatçı Ansen ile 24 Kasım Pazar günü galeride sergi turu. 15:00 ila 16:00 saatleri arasında.

TİYATRO

UNIQ HALL

Beyaz Üzerine Beyaz

24 Kasım Cumartesi 18:30

22. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamındaki oyun, Uniq Hall sahnesinde.

Dali’nin Kadınları

25 Kasım Pazar 16:30

Ali Düşenkalkar’ın yönettiği oyun, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Kürk Mantolu Madonna

27 Kasım Salı 20:30

Yazılmasının üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, en çok okunanlar listesinden adı eksilmeyen, Türkiye okurunun başucu kitabı Kürk Mantolu Madonna; Türkiye’de ilk defa tiyatro oyunu olarak seyirci karşısına çıkıyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Hamlet

22 Kasım Perşembe 23 Kasım Cuma 20:30

Tiyatro ve güncel sanatın buluştuğu oyun, titiz bir dramatujik anlayış ve başarılı bir yorumla İstanbul Tiyatro Festivali’nde.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Azizname

23 Kasım Cuma 20:30

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan ‘Azizname’ yeniden sahnede!

Ahududu

24 Kasım Cumartesi 20:30

Komedi oyunu Ahuhudu, seyirciyi eğlendirmeyi hedefliyor.

SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

23 Kasım Cuma 20:00

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.

Bom!

24 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Pazar 20:00

Ferhan Şensoy’un yeni oyunu “Bom!”, Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda.

DADA SALON KABARETT

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası

23 Kasım Cuma 22:00

Selin Atasoy’un yazdığı Okan Bayülgen’in yönetip oynadığı polisiye oyunda, seyirci de bir anda kendini olayların içinde buluyor.