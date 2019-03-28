Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Sahnede Büyük Ev Ablukada, Emir Yargın, Nil İpek, Pinhani’nin yanısıra progresif metal grubu Haken ve multi-enstrümantalist, neo-klasik müzik bestecisi ve prodüktörü Peter Sandberg var…

‘Makbul Tarihin Tutsakları’ başlıklı sergi sürüyor. ‘Joseph K.’ de halen izlenebilir.

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Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Güneşin Kadınları: Nilüfer Yanya

28 Mart Perşembe 20:30



İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Nilüfer Yanya, müziğinin gücünü güneşten alan ‘Güneşin Kadınları’ serisi kapsamında.

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Valeron & Band Live

29 Mart Cuma 22:00

Mikonos çıkışlı DJ ve prodüktör Valeron, Valeron & Band Live projesiyle.

Emir Yargın ve Konukları

30 Mart Cumartesi 21:30

Elektropopun yerli temsilcilerinden Emir Yargın ve konukları Arel Koray Nalbant, Birkan Nasuhoğlu, Canozan, Deniz Tekin ve Sedef Sebüktekin.

SALON İKSV

Efe Demiral ‘Uyku Pansivon’ Lansman

28 Mart Perşembe 21:30



Efe Demiral, elektro-akustik üretimleriyle tanınan İstanbullu gitarist, besteci ve prodüktör.

Piyano Günü: Peter Sandberg

29 Mart Cuma 21:30

Güzel müzikler coğrafyası İskandinavya’nın gururla sunduğu, İsveçli multi-enstrümantalist, neo-klasik müzik bestecisi ve prodüktörü.

ZORLU PSM STUDIO

Santi ve Tuğçe

28 Mart Perşembe 20:30

İkili Afro-Latin ve elektronik dans müziğini bir araya getiriyor.

Haken

29 Mart Cuma 20:30

Londra çıkışlı progresif metal grubu.

Büyük Ev Ablukada

30 Mart Cumartesi 18:30

Yerli grup kendine has şarkı sözleri ve performanslarıyla dikkat çekiyor.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Nil İpek

28 Mart Perşembe 22:30

Küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başlayan Nil İpek konserlerine devam ediyor.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Pinhani

28 Mart Perşembe 22:00

Dizilere yaptıkları şarkılarla ün kazanan grup sevenleriyle buluşuyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi için son gün 1 Nisan.

‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’

Sergi, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde açıldı. Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eseri içeriyor. Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutan sergi 1 Nisan’da sona eriyor.

SALT BEYOĞLU

Makbul Tarihin Tutsakları

SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde açılan sergisinin devamı niteliğinde. Sergi 28 Nisan’a dek açık kalacak.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergi sayesinde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

THE CIRCLE

Chinatown

Aslı Aydemir’in seramiğin yerleşik kullanımlarından uzaklaşarak yeni estetik ve kültürel ihtimalleri denediği işlerinden oluşan sergi için 31 Mart son gün.

ZILBERMAN GALLERY

Geçici Aynılık

Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan’ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine yer veriyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, bunlarda tekrarlara yer veriyor, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık.

TİYATRO

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Damdaki Kemancı

29 Mart Cuma 30 Mart Cumartesi 20:30

Damdaki Kemancı Broadway’in en uzun soluklu 15 eserinden biri.

Samiada

2 Nisan Salı 20:30

Samiada, Gürcü dilinde kız kardeş anlamına geliyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Alice

1 Nisan Pazartesi 20:00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama.

DASDAS

Joseph K.

28 Mart Perşembe 20:30

İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü uyarlaması.

Gece Sempozyumu

29 Mart Cumartesi 20:30

Seyircinin kelimenin tam anlamıyla soluksuz izleyeceği bir oyun.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Ölü Ozanlar Derneği

28 Mart Perşembe 20:30

Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikayesi.

Azizname

30 Mart Cumartesi 20:30

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamaları Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanmış.

KKM GAZANFER ÖZCAN SAHNESİ

Yaşamaya Dair

28 Mart Perşembe 20:30

Nazım Hikmet’in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarladığı oyun.