Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Türkiye’nin başarılı progresif rock grubu Nekropsi, iki gece üst üste Salon İKSV sahnesinde olacak. Adamlar, Hayko Cepkin, Can Gox ve Pentagram gibi isimler de yine İstanbul’un çeşitli sahnelerinde dinleyiciyle buluşacak. Salt Galata’da Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı başlıklı sergi devam ederken Çevre Tiyatrosu, Jordi Galceran imzalı ‘Metot’ adlı oyunu sahneliyor. Alice müzikali Zorlu PSM’de devam ediyor.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

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KONSER

BABYLON BOMONTİ

Calypso Night: Metin Ersoy Tribute



21 Mart Perşembe 20:30

‘Kalipso Kralı’ Metin Ersoy’un 85. yaş günü kutlanıyor.

Y2K Millennium Party

22 Mart Cuma 22:00

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Zamanda yolculuğa çıkaran Y2K Millennium Party ile 2000’lere doğru.

Radyo Eksen Partisi

23 Mart Cumartesi 22:00

Radyo Eksen DJ’leri setin başına geçiyor.

SALON İKSV

Nekropsi

22 Mart Cuma 23 Mart Cumartesi 22:30

Alternatif müzik sahnesinin en önemli yerli isimlerinden Nekropsi iki gece üst üste sahnede.

BORUSAN MÜZİK EVİ

Matt Elliott, Vacarme ve Colleen

22 Mart Cuma 21:00

Şehirli insanın melankolik karanlık sesi Borusan Müzik Evi’nden yükselecek.

SANAT PERFORMANCE

Pentagram

23 Mart Cumartesi 22:00

Yerli heavy metal grubu Pentagram, yeni albümleri ‘Akustik’in konserlerini vermeye başladı.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Hey Douglas

23 Mart Cumartesi 22:30

Yeni ve eskiyi harmanladığı elektronik altyapılı remixleriyle tanınan Hey Douglas bu hafta yeni albümünü yayınladı.

Aga B.

24 Mart Pazar 22:30

Ankaralı rapçi Aga B. yeni albümünden şarkılar seslendirecek.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

İstanbul Arabesque Project

23 Mart Cumartesi

Arabesk müzik ile rock müziği harmanlayan ekip sahnede.

DOROCK XL KADIKÖY

TNK

21 Mart Perşembe 22:00

Yerli topluluklardan TNK yeniden sahnede.

Can Gox

22 Mart Cuma 22:00

‘Haydar’ cover’ıyla adını duyuran Can Gox dinleyicilerle buluşuyor.

Adamlar

23 Mart Cumartesi 22:30

Son yılların en sevilen alternatif yerli topluluklarından Adamlar sahnede.

DOROCK XL BEŞİKTAŞ

Hayko Cepkin

23 Mart Cumartesi

Yeni single’ını yayınlayan Hayko Cepkin konserlerine devam ediyor.

TAMİRANE

Su Soley

23 Mart Cumartesi 22:00

Su Soley başarılı kadın vokallerden.

Önder Focan Trio

24 Mart Pazar 15:00

Pazar gününü Önder Focan ile caz günü ilan edebilirsiniz.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ 1 Nisan’a kadar açık.

‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’

Sergi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde açıldı. Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor. 1 Nisan’a kadar görülebilir.

SALT BEYOĞLU

Makbul Tarihin Tutsakları

SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde açılan sergisinin devamı niteliğinde. 28 Nisan’a dek açık kalacak.

SALT GALATA

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı

1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.

THE CIRCLE

Chinatown

Aslı Aydemir’in seramiğin yerleşik kullanımlarından uzaklaşarak yeni estetik ve kültürel ihtimalleri denediği işlerinden oluşan ‘Chinatown’ başlıklı sergisi 1 Mart’ta açılıyor. 31 Mart’a kadar görülebilir.

ZILBERMAN GALLERY

Geçici Aynılık

Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan’ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, bunlarda tekrarlara yer veriyor, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık.

TİYATRO

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Cimri

21 Mart Perşembe 20:30

En katı yürekli, en pintilerin pintisinin meşhur öyküsü sahnede.

Hayal Çalan Cadı

23 Mart Cumartesi 12:00

Çocuklarınızı haftasonu tiyatroya götürmek isterseniz güzel bir seçenek.

Esaretin Bedeli

23 Mart Cumartesi 20:30

Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden ‘Esaretin Bedeli’ (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Alice

24 Mart Pazar 20:00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama.

ZORLU STUDIO

Yalnızlar Kulübü

25 Mart Pazartesi 20:30

Oyunun yazarı ve yönetmeni Sami Berat Marçalı.

DASDAS

Çirkin

23 Mart Cumartesi

Oyunun yönetmenliğini İbrahim Selim üstleniyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Ferhangi Şeyler

21 Mart Perşembe 20:30

Dünyanın en çok sahnelenen oyunlarından biri olma yolunda ilerleyen Ferhan Şensoy projesi.

Leyla’nın Evi

22 Mart Cuma 20:30

Zülfü Livaneli’nin romanından uyarlanan oyun Nedim Saban’ın yeni yorumuyla sahneleniyor.

Süper İyi Günler

23 Mart Cumartesi 20:30

Tiyatrokare, Mark Haddon’un çok satan romanından uyarlanan oyunu sahneye koydu.

ÇEVRE TİYATROSU

Metot

22 Mart Cuma 20:30

Oyun, hayatta kalmak için izleyiciye bir ‘metot’ sunuyor.