Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Türkiye’nin başarılı progresif rock grubu Nekropsi, iki gece üst üste Salon İKSV sahnesinde olacak. Adamlar, Hayko Cepkin, Can Gox ve Pentagram gibi isimler de yine İstanbul’un çeşitli sahnelerinde dinleyiciyle buluşacak. Salt Galata’da Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı başlıklı sergi devam ederken Çevre Tiyatrosu, Jordi Galceran imzalı ‘Metot’ adlı oyunu sahneliyor. Alice müzikali Zorlu PSM’de devam ediyor.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
KONSER
BABYLON BOMONTİ
Calypso Night: Metin Ersoy Tribute
21 Mart Perşembe 20:30
‘Kalipso Kralı’ Metin Ersoy’un 85. yaş günü kutlanıyor.
Y2K Millennium Party
22 Mart Cuma 22:00
Zamanda yolculuğa çıkaran Y2K Millennium Party ile 2000’lere doğru.
Radyo Eksen Partisi
23 Mart Cumartesi 22:00
Radyo Eksen DJ’leri setin başına geçiyor.
SALON İKSV
Nekropsi
22 Mart Cuma 23 Mart Cumartesi 22:30
Alternatif müzik sahnesinin en önemli yerli isimlerinden Nekropsi iki gece üst üste sahnede.
BORUSAN MÜZİK EVİ
Matt Elliott, Vacarme ve Colleen
22 Mart Cuma 21:00
Şehirli insanın melankolik karanlık sesi Borusan Müzik Evi’nden yükselecek.
SANAT PERFORMANCE
Pentagram
23 Mart Cumartesi 22:00
Yerli heavy metal grubu Pentagram, yeni albümleri ‘Akustik’in konserlerini vermeye başladı.
IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ
Hey Douglas
23 Mart Cumartesi 22:30
Yeni ve eskiyi harmanladığı elektronik altyapılı remixleriyle tanınan Hey Douglas bu hafta yeni albümünü yayınladı.
Aga B.
24 Mart Pazar 22:30
Ankaralı rapçi Aga B. yeni albümünden şarkılar seslendirecek.
IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR
İstanbul Arabesque Project
23 Mart Cumartesi
Arabesk müzik ile rock müziği harmanlayan ekip sahnede.
DOROCK XL KADIKÖY
TNK
21 Mart Perşembe 22:00
Yerli topluluklardan TNK yeniden sahnede.
Can Gox
22 Mart Cuma 22:00
‘Haydar’ cover’ıyla adını duyuran Can Gox dinleyicilerle buluşuyor.
Adamlar
23 Mart Cumartesi 22:30
Son yılların en sevilen alternatif yerli topluluklarından Adamlar sahnede.
DOROCK XL BEŞİKTAŞ
Hayko Cepkin
23 Mart Cumartesi
Yeni single’ını yayınlayan Hayko Cepkin konserlerine devam ediyor.
TAMİRANE
Su Soley
23 Mart Cumartesi 22:00
Su Soley başarılı kadın vokallerden.
Önder Focan Trio
24 Mart Pazar 15:00
Pazar gününü Önder Focan ile caz günü ilan edebilirsiniz.
SERGİ
İSTANBUL MODERN
İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar
İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.
Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı
İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.
SAKIP SABANCI MÜZESİ
‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’
Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ 1 Nisan’a kadar açık.
‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’
Sergi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde açıldı. Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor. 1 Nisan’a kadar görülebilir.
SALT BEYOĞLU
Makbul Tarihin Tutsakları
SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde açılan sergisinin devamı niteliğinde. 28 Nisan’a dek açık kalacak.
SALT GALATA
Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı
1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri, toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında gösteriliyor. Hayatının büyük kısmını yurtdışında geçiren Mihri, Salt Galata’daki sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 9 Haziran’a dek açık kalacak.
THE CIRCLE
Chinatown
Aslı Aydemir’in seramiğin yerleşik kullanımlarından uzaklaşarak yeni estetik ve kültürel ihtimalleri denediği işlerinden oluşan ‘Chinatown’ başlıklı sergisi 1 Mart’ta açılıyor. 31 Mart’a kadar görülebilir.
ZILBERMAN GALLERY
Geçici Aynılık
Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan’ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, bunlarda tekrarlara yer veriyor, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık.
TİYATRO
ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM
Cimri
21 Mart Perşembe 20:30
En katı yürekli, en pintilerin pintisinin meşhur öyküsü sahnede.
Hayal Çalan Cadı
23 Mart Cumartesi 12:00
Çocuklarınızı haftasonu tiyatroya götürmek isterseniz güzel bir seçenek.
Esaretin Bedeli
23 Mart Cumartesi 20:30
Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden ‘Esaretin Bedeli’ (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.
ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ
Alice
24 Mart Pazar 20:00
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama.
ZORLU STUDIO
Yalnızlar Kulübü
25 Mart Pazartesi 20:30
Oyunun yazarı ve yönetmeni Sami Berat Marçalı.
DASDAS
Çirkin
23 Mart Cumartesi
Oyunun yönetmenliğini İbrahim Selim üstleniyor.
TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ
Ferhangi Şeyler
21 Mart Perşembe 20:30
Dünyanın en çok sahnelenen oyunlarından biri olma yolunda ilerleyen Ferhan Şensoy projesi.
Leyla’nın Evi
22 Mart Cuma 20:30
Zülfü Livaneli’nin romanından uyarlanan oyun Nedim Saban’ın yeni yorumuyla sahneleniyor.
Süper İyi Günler
23 Mart Cumartesi 20:30
Tiyatrokare, Mark Haddon’un çok satan romanından uyarlanan oyunu sahneye koydu.
ÇEVRE TİYATROSU
Metot
22 Mart Cuma 20:30
Oyun, hayatta kalmak için izleyiciye bir ‘metot’ sunuyor.