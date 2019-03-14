Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

İnternette yayınladığı müstehcen anılarıyla şöhreti yakalayan Ethan ve edebi yeteneğine rağmen tanınmayan Olivia bir pansiyonda karşılaşır; bu karşılaşma kariyerleri açısından dönüm noktası olacaktır. ‘Çok Satanlar’ oyunu DasDas’ta.

Dünyanın en önemli DJ’leri arasında gösterilen Steve Aoki, Volkswagen Arena’da setin başında olacak.

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Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

License To Dance: Weval

14 Mart Perşembe 20:30, 15 Mart Cuma 21:30



Hollandalı ikili Harm Coolen ve Merijn Scholte Albers’in elektronik müzik projesi.

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St. Patrick’s Day Party

16 Mart Cumartesi 21:30

İrlanda kültüründe yer edinmiş, dünyanın her bir köşesinde kitleler tarafından kutlamaların yapıldığı gün.

SALON İKSV

Wooden Shjips / Sonra: DJ Fitz

16 Mart Cumartesi 22:30



Erik ‘Ripley’ Johnson’ın vokal ve gitarları, Dusty Jermier’in bası, Nash Whalen’in klavyesi ve Omar Ahsanuddin’in davullarıyla saykedelik bir rüya takımı.

VOLKSWAGEN ARENA

Steve Aoki

16 Mart Cumartesi 22:00

Dünyanın en önemli DJ’leri arasında gösteriliyor.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Adamlar

15 Mart Cuma 22:00

2013 yılında kurulan müzik grubu.

Sattas

16 Mart Cumartesi 22:30

Türkiye’nin ilk reggae grubu Sattas, canlı performansıyla.

IF PERFORMANCE HALL ATAŞEHİR

Yeni Türkü

15 Mart Cuma 22:00

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan’ın Ankara’da kurduğu müzik topluluğu eski ve yeni şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak.

KADIKÖY SAHNE

Gürol Ağırbaş

15 Mart Cuma 21:00

‘Bas Şarkıları’ konseriyle.

DOROCK XL BEŞİKTAŞ

Duman

14 Mart Perşembe 22:00

Türkiye rock müziği sahnesinin en sevilen isimlerinden.

Fatma Turgut

15 Mart Cuma 22:00

Model grubunun solisti Fatma Turgut solo konser ve çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz

16 Mart Cumartesi 22:30

Yerli alternatif sahnenin genç topluluklarından.

SERGİ

PERA MÜZESİ

Zaman Değişmeli

Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçılar Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective’in bugün pek çok sistem tarafından dayatılan zaman kavramına, alışılmışın dışındaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor. 17 Mart son gün.

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de 2019’un ilk sergisi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi 1 Nisan’a kadar açık.

‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünü yaptığı sergi 1 Nisan’a kadar görülebilir.

Sergide, Costakis Koleksiyonu, Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eser yer alıyor. Sergi, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor.

SALT GALATA

Makbul Tarihin Tutsakları

Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde açılan sergisinin devamı niteliğinde. 28 Nisan’a dek açık.

THE CIRCLE

Chinatown

Aslı Aydemir’in seramiğin yerleşik kullanımlarından uzaklaşarak yeni estetik ve kültürel ihtimalleri denediği işlerinden oluşan sergi 31 Mart’a dek görülebilir..

GALERİ NEV

Cosmic Latte

Murat Morova‘nın son dönemdeki işlerinden bir seçki. Morova, sanatsal pratiğinde Doğu ve Batı’nın birlikteliğini, bireyin içiyle dışı arasındaki ilişkiyi, mistisizm, gelenek, beden, İslam ve tasavvuf gibi konu ve kaynakları kullanan bir sanatçı. Son gün 16 Mart.

ZILBERMAN GALLERY

Geçici Aynılık

Mısır Apartmanı galerilerinden Zilberman Gallery, Zeynep Kayan‘ın ‘Geçici Aynılık’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine yer veriyor. İşlerinde portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarına yer veren Kayan, hareketi görünür kılıyor. Sergi, 4 Mayıs’a kadar açık.

TİYATRO

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Bırak İçeri Gireyim

15 Mart Cuma 20:30

Dehşet verici ve dokunaklı bir aşk hikayesi.

Hayal Çalan Cadı

16 Mart Cumartesi 12:00

Çocuklarınızı haftasonu tiyatroya götürmek isterseniz güzel bir seçenek.

Esaretin Bedeli

16 Mart Cumartesi 20:30

Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden ‘Esaretin Bedeli’ (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.

Gerçek

18 Mart Pazartesi 20:30

‘Gerçek’ adlı oyunun yazarı Florian Zeller, Fransa’nın en prestijli ödülleri Prix ve Interllaié ve Moliere sahibi.

DASDAS

Çok Satanlar

14 Mart Perşembe 21:00

İnternette yayınladığı müstehcen anılarıyla şöhreti yakalayan Ethan ve edebi yeteneğine rağmen tanınmayan Olivia bir pansiyonda karşılaşır; bu karşılaşma kariyerleri açısından dönüm noktası olacaktır.

Joseph K.

15 Mart Cuma 20:30

Kafka’nın ‘Dava’sı modern hayatın labirentlerine dönüyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Beyaz

14 Mart Perşembe 20:30

Kocasıyla mutsuz evliliğini sürdüren bir kız kardeşin hikayesi. Sahnede Deniz Çakır ve Derya Alabora var.

İkinin Biri

15 Mart Cuma 20:30

Oyunun yönetmenliğini Bora Severcan yapıyor.

Azizname

16 Mart Cumartesi 20:30

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan ‘Azizname’, yaratıcısının rejisiyle yeniden sahnede.

ÇEVRE TİYATROSU

Mağrur Fil Ölüleri

15 Mart Cuma 20:30

Semaver Kumpanya’nın sözünü dolandırmadan söylediği oyunu ‘Mağrur Fil Ölüleri’, akıcı rejisi ve temposu düşmeyen oyunculuklarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.