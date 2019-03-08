Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Norveçli akordeon ustası Frode Haltli ve şarkıcı ve söz yazarı Şirin Soysal Borusan Müzik Evi’nde sahneye çıkacak.

İnsanın kendine acımasının, kendi dertlerine gömülmesinin onu yalnızlığa ve yok oluşa sürüklemesi hikayesini konu alan ‘Ivanov’, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sahneleniyor.

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‘İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar’ başlıklı sergi İstanbul Modern’de devam ediyor.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Charlie Winston

7 Mart Perşembe 20:30

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Indie folk-pop sound’u ve gitarına eşlik eden güçlü vokaliyle, soul ve caz tınılarını harmanlayan İngiliz besteci ve söz yazarı.

Balkan Wedding Party No.2 by Kolektif İstanbul

8 Mart Cuma 21:30

Kolektif İstanbul’un eğlenceli akustik enstrümanları elektronik ritimleriyle bir araya geliyor.

Hey Gidi Günler

9 Mart Cumartesi 22:00

Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lı yıllara ışınlayan parti. Öncesinde 90’lar temalı Pub Story etkinliği.

Güneşin Kadınları: Jülide Özçelik

13 Mart Çarşamba 20:30

Türkçe sözlü caz müziğin önemli vokallerinden Jülide Özçelik, ‘Güneşin Kadınları’ serisi kapsamında sahnede.

SALON İKSV

Anna RF

9 Mart Cumartesi 22:30

Elektronik, etnik ve reggae grubu.

VOLKSWAGEN ARENA

Sıla

9 Mart Cumartesi 22:00

İlk albümünü 2007’de çıkaran Sıla, 2019’a taşıdığı şarkılarını seslendirecek.

KADIKÖY SAHNE

Dilhan Şeşen, Sedef Sebüktekin, Güler Özince

8 Mart Cuma 21:00

Kadınlar günü adına düzenlenen bir gece.

BORUSAN MÜZİK EVİ

Şirin Soysal feat. Frode Haltli

8 Mart Cuma 20:30

Şarkıcı ve söz yazarı Şirin Soysal, Norveçli akordeon ustası Frode Haltli ile aynı sahnede.

Anadolu’nun Renkleri, Baturay Yarkın Trio Feat. Nağme Yarkın

9 Mart Cumartesi 20:30

Caz müziği Anadolu müziğiyle buluşuyor.

SERGİ

PERA MÜZESİ

Zaman Değişmeli

Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçılar Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective’in bugün pek çok sistem tarafından dayatılan zaman kavramına, alışılmışın dışındaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor. 17 Mart son gün.

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de açılan 2019’un ilk sergisi; tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi 1 Nisan’a kadar açık.

‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor. 1 Nisan’a kadar görülebilir.

AKBANK SANAT

Yüzler ve Yerler

Sanatçı Theo Eshetu sergide iki video enstalasyon sunuyor; bunlar, bir portre fotoğrafları serisinin eşlik ettiği Atlas Fractured (2017) ve The Slave Ship (2015) adlı çalışmalar. Yarın son gün.

SALT GALATA

Makbul Tarihin Tutsakları

SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde gerçekleştirilen sergisinin devamı niteliğinde. Sergi 28 Nisan’a dek açık kalacak.

THE CIRCLE

Chinatown

Aslı Aydemir’in seramiğin yerleşik kullanımlarından usaklaşarak yeni estetik ve kültürel ihtimalleri denediği işlerinden oluşan Chinatown başlıklı sergisi 1 Mart’ta açılıyor. Sergi 31 Mart’a dek izlenebilecek.

TİYATRO

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Gerçek

12 Mart Salı 20:30

Oyunun yazarı, Fransa’nın en prestijli ödülleri Prix ve Interllaié ve Moliere sahibi.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ MERKEZİ

Ivanov

7 Mart Perşembe 20:00

İnsanın kendine acıması ve kendi dertlerine gömülmesinin onu yalnızlığa ve yok oluşa sürüklemesinin hikayesi.

DASDAS

Terk

7 Mart Perşembe 20:30

Terk edemeyen genç bir kadın. Gitme diyemeyen bir terapist. Kalp kıran erkeklerin, kadınların, rastlantıların, kayıp babaların, durmayan yağmurun ve iyileşmenin hikayesi.

Prof Pi Show

10 Mart Pazar 17:00

Zamansız, evrensel bir gösteri. Prof. Pİ Show ile sürreal dünyanın eğlenceye açılan kapısı aralanıyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Tak Tak Takıntı

7 Mart Cuma 8 Mart Cumartesi 20:30

Oyun; gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olayları örtülerinden sıyırıp önümüze koyan bir güldürü.

ÇEVRE TİYATROSU

Akşam Yemeği

8 Mart Cuma 20:30

Masada iki evli çift ve devasa bir sır var. Mönüde ise leziz yemekler, şarabın yanı sıra insanoğlunun ikiyüzlü ahlak anlayışı ve konforunu kaybetme korkusu.