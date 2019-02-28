Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

‘Afrobeat’ akımının kurucularından efsanevi davulcu Tony Allen, Babylon’a geliyor.

Kenan Doğulu, 360 derece sahne deneyimini ilk kez seyircisiyle buluştururken Moğollar, Kadıköy Sahne’de.

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İstanbul Modern’de ise ‘İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar’ başlıklı sergi açıldı. Sergide tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının eserleri yer alıyor.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Garanti Caz Yeşili: Tony Allen ‘A Tribute To Art Blakey’

Fotoğraf: redbull.com

28 Şubat Perşembe 20:30

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Kendine özgü davul stiliyle 50 senedir birçok jenerasyonu etkilemiş, geleneksel Afrika müziğinin caz ve funk türlerinin bir araya geldiği Afrobeat akımının kurucularından.

Oldies But Goldies

1 Mart Cuma 22:00

ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsane müzisyenin şarkıları arasında mekik dokuyan parti, dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkıyor.

Etnik Bas: 47Soul

Öncesi: Zenobia

2 Mart Cumartesi 22:00

Filistinli sıradışı elektronik rock grubu 47Soul ve öncesinde Arap elektronik müzik ikilisi Zenobia, ‘Etnik Bas’ serisi kapsamında sahnede.

SALON İKSV

Birlikte Güzel: Agar Agar

28 Şubat 21:30 1 Mart Cuma 22:00

Fransız elektro-pop ikilisi.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Bora Gencer

3 Mart Pazartesi 20:00

‘Elvedasız Şarkılar’ başlıklı seriyle.

VOLKSWAGEN ARENA

Kenan Doğulu

2 Mart Cumartesi 22:00

Çoğu klasikleşmiş şarkılarıyla Türkçe pop sahnesinin önemli isimlerinden Kenan Doğulu, 360 derece sahne deneyimiyle Volkswagen Arena’da.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Melek Mosso

1 Mart Cuma 20:00

Dizilerde çalınan şarkılarıyla şöhrete kavuşan şarkıcı.

DOROCK XL KADIKÖY

Mirkelam

2 Mart Cumartesi 22:30

90’lardan günümüze sevilen şarkılarıyla.

IF PERFORMANCE ATAŞEHİR

Can Gox

6 Mart Çarşamba 21:00

‘Haydar Haydar’ ve ‘Neredesin Sen’ cover’larıyla ün kazanan şarkıcı.

KADIKÖY SAHNE

Birsen Tezer

1 Mart Cuma

Ortaokul yıllarından bu yana müzik yapan şarkıcı.

Moğollar

2 Mart Cumartesi 22:00

Türk rock müziğinin kült topluluğu dinleyiciyle buluşuyor.

BIRDY PERA

Aksak ve Memo Garan DJ Set

1 Mart Cuma 23:30

Asmalımescit’i canlandıran Birdy Pera’da eğlence sabahın ilk ışıklarına dek sürüyor.

SERGİ

İSTANBUL MODERN

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern’de 2019’un ilk sergisi tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. 12 Mayıs 2019’a kadar açık.

SALT GALATA

Makbul Tarihin Tutsakları

SALT’tan Farah Aksoy tarafından programlanan sergi, Naeem Mohaiemen’in 2004’te Kuntshalle Basel’de Adam Szymcyk küratörlüğünde gerçekleştirilen sergisinin devamı niteliğinde. 28 Nisan’a dek açık.

THE CIRCLE

Chinatown

Aslı Aydemir’in seramiğin yerleşik kullanımlarından usaklaşarak yeni estetik ve kültürel ihtimalleri denediği işlerinden oluşan sergisi 1 Mart’ta açılıyor. 31 Mart’a dek izlenebilecek.

PERA MÜZESİ

Zaman Değişmeli

Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçılar Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective’in bugün pek çok sistem tarafından dayatılan zaman kavramına, alışılmışın dışındaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor. 17 Mart 2019’a kadar görülebilir.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi 1 Nisan’a kadar açık.

‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanısıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor. 1 Nisan’a kadar görülebilir.

AKBANK SANAT

Yüzler ve Yerler

Sanatçı Theo Eshetu sergide iki video enstalasyon sunuyor; bunlar, bir portre fotoğrafları serisinin eşlik ettiği Atlas Fractured (2017) ve The Slave Ship (2015) adlı çalışmalar. Sergi 9 Mart’ta sona eriyor.

TİYATRO

ZORLU PSM STUDIO

Şatonun Altında

5 Mart Salı 20:30

Yönetmen Güray Dinçol.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Esaretin Bedeli

2 Mart Cumartesi 20:30

Stephen King’in ölümsüz eseri ve sinema tarihinin gelmiş geçmiş en etkileyici filmlerinden Esaretin Bedeli bu kez Çoplan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu’yla sahneye çıkıyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Tak Tak Takıntı

1 Mart Cuma 20:30

Oyun, gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olayları örtülerinden sıyırıp önümüze koyuyor.

SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

1 Mart Cuma 2 Mart Cumartesi 20:00

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisiyle sezon boyunca Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

ÇEVRE TİYATROSU

Madde 22

1 Mart Cuma 20:30

2. Dünya Savaşı’nda, İtalya’daki bir Amerikan üssünde geçiyor.