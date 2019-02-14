Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

Jay Jay Johanson, yine bir İstanbul ziyaretiyle Zorlu PSM’de sahneye çıkarken Türk rock müziğin deneyimli isimlerinden Şebnem Ferah Dorock XL Beşiktaş’ta dinleyiciyle buluşuyor. 90’lar popa olan geri dönüş konser mekanlarında düzenlenen özel partilerle öne çıkarken caz sanatçısı Emin Fındıkoğlu, Tamirane’de bir konser verecek.

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DasDas, içinde bulunduğumuz çağa mizahı bir bakış atan ‘Timsah’ı sahneliyor; Çevre Tiyatrosu, ‘Madde 22’ ile seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.



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KONSER

BABYLON BOMONTİ

The Unknown by Pub Story

14 Şubat Perşembe 21:00

14 Şubat gecesi, Babylon’da gecenin tüm ışığı maskelerin ardında saklı.



Hey Gidi Günler

15 Şubat Cuma 22:00

Türkçe pop şarkıları eşliğinde 90’lı yıllara geri dönüş.



Oceanvs Orientalis presents Kanto Records: Noah’s Park

16 Şubat Cumartesi 21:00

Barcelona kökenli plak şirketi Kanto Records’un ‘Noah’s Park’ projesinin Türkiye’deki ilk etkinliğinde Oceanvs Orientalis, Analog Kültür Experiment, Stars Like Dust, Netam ve Birgay & Mr. Sür sahnede.



SALON İKSV

Elz And The Cult Albüm Lansman Konseri

16 Şubat Cumartesi 22:30

İstanbul çıkışlı gotik pop, dark wave projesi Salon İKSV’de.



ZORLU PSM STUDIO

Jay Jay Johanson

15 Şubat Cuma 20:30

Trip hop, synthpop ve elektronik müziğin İsveçli ismi yeniden İstanbul’da.



IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Eda Baba

14 Şubat Perşembe 20:00

Eda Baba, YouTube’tan paylaştığı şarkıları sahneye taşıyor.



Pinhani Albüm Lansman

8 Şubat Cuma 20:00

Pinhani yeni albümünün ilk konseri ile IF’te.



IF PERFORMANCE ATAŞEHİR

Ayhan Sicimoğlu

15 Şubat Cuma 22:00

Gezgin, radyocu, TV programcısı, müzisyen Sicimoğlu, Ataşehir’de sahnede.



Gaye Su Akyol

20 Şubat Çarşamba 22:00

Son aylarda yabancı basında hayli beğeni toplayan Gaye Su Akyol, konserlerine devam ediyor.



DOROCK XL BEŞİKTAŞ

Can Gox

15 Şubat Cuma 22:00

Caz ve blues şarkıcısı Can Gox Beşiktaş’ta sahnede.



Şebnem Ferah

16 Şubat Cumartesi 22:00

Türk rock müziğin önemli ismi Şebnem Ferah yeni albümünü geçen yıl yayımladı.



DOROCK XL KADIKÖY

Hayko Cepkin

16 Şubat Cumartesi 22:30

Yeni videosunu geçen hafta yayımlayan Hayko Cepkin, Kadıköy’de sahnede.



KADIKÖY SAHNE

Kaan Tangöze

15 Şubat Cuma 22:00

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, solo olarak sahnede.

TAMİRANE

Emin Fındıkoğlu Dörtlüsü

15 Şubat Cuma 21:00

Caz müziğin ödüllü müzisyenlerinden Emin Fındıkoğlu Tamirane Akasya’da.



SERGİ

PERA MÜZESİ

Zaman Değişmeli

Pera Müzesi, yeni yıla zaman kavramını sorgulamayı amaçlayan “Zaman Değişmeli” sergisiyle giriyor. Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçılar Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective’in bugün pek çok sistem tarafından dayatılan zaman kavramına, alışılmışın dışındaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Sergi, 13 Aralık’tan 17 Mart 2019’a kadar görülebilir.



İSTANBUL MODERN

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs 2019’a kadar açık kalacak.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

“Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey”

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan “Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” 1 Nisan’a kadar açık.



“Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek”

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor. 1 Nisan’a kadar görülebilir.



AKBANK SANAT

Yüzler ve Yerler

Sanatçı Theo Eshetu sergide iki video enstalasyon sunuyor; bunlar, bir portre fotoğrafları serisinin eşlik ettiği ‘Atlas Fractured’ (2017) ve ‘The Slave Ship’ (2015) adlı çalışmalar. Sergi 9 Mart’a kadar devam edecek.



SALT GALATA

İdealist Mektep, Üretken Atölye

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün özgün sanat eğitimi ve bu yaklaşımdan temellenen sanat üretimlerini inceleyen sergi, bölümün kurulduğu 1932 ile enstitüde yatılı öğrencilik sisteminin kaldırıldığı 1973 arasındaki dönemi çeşitli kaynaklar, sözlü tarih çalışmaları ve seçili eserlerle görselleştiriyor. 17 Şubat’a kadar görülebilir.



BORUSAN CONTEMPORARY

Üvercinka

Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.



Universal Everything: Akışkan Bedenler

15 Eylül’de açılan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.



TİYATRO

DASDAS

İyi Geceler Anne

14 Şubat Perşembe

Marsha Norman tarafından yazılmış Pulitzer Ödüllü oyun, bir anne kız ilişkisine odaklanıyor.



Timsah

16 Şubat Cumartesi 20:30

İngiliz mizah yazarı Tom Basden imzalı oyun çağın hastalıklarından birine mizahi bir bakış atıyor.

ZORLU PSM STUDIO

Hayvan Çiftliği

17 Şubat Pazar 19:30

George Orwell’ın distopik romanı ‘Hayvan Çiftliği’, Altıdan Sonda Tiyatro ve D22 iş birliğiyle Zorlu PSM’de.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Bırak İçeri Gireyim

15 Şubat Cuma 20:30

Dokunaklı bir ilk aşk hikayesi…

Esaretin Bedeli

16 Şubat Cumartesi 20:30

Stephen King’in ölümsüz eseri ve sinema tarihinin gelmiş geçmiş en etkileyici filmlerinden ‘Esaretin Bedeli’ bu kez Çoplan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu’yla sahneye çıkıyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Kibarlık Budalası

14 Şubat Perşembe 20:30

Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri.



Ahududu

15 Şubat Cuma 20:30

Dünyada en çok oynanan komedi oyunlarından biri Nedim Saban imzasıyla sahneye taşınıyor.



Ölüm Bizi Ayırana Dek

16 Şubat Cumartesi 20:30

Oyunun rejisörü Hakan Yılmaz.



ÇEVRE TİYATROSU

Madde 22

15 Şubat Cuma 16 Şubat Cumartesi 20:30

‘Madde22’ 2. Dünya Savaşı’nda, İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde geçiyor.