Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Bob Marley’in doğum günü bu yıl da bir klasik olarak Babylon’da kutlanıyor.

‘Hakikat, Elbet Bir Gün’ adlı oyun Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam ediyor.

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Türkiye’nin en büyük elektronik müzik festivali denilebilecek Big Burn Istanbul‘un kış serisi Big Burn Nights 8 Şubat Cuma gecesi Alman DJ ve Prodüktör Marc Romboy‘u RX İstanbul’da ağırlayacak.



Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.



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KONSER

BABYLON BOMONTİ

Algiers





7 Şubat Perşembe 21:30



Atlanta çıkışlı Algiers ve öncesinde Jakuzi.



Etnik Bas: Kabus Kerim

8 Şubat Cuma 21:30

Cartel ve Karakan’dan Kabus Kerim, ‘Etnik Bas’ serisi kapsamında DJ setin başında. Öncesinde Grup Ses Beats sahnede olacak.



Bob Marley Doğum Günü Kutlaması

9 Şubat Cumartesi 20:00

Reggae müziğin kralı Bob Marley doğum gününde şarkılarıyla anılıyor.



IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Şanışer

7 Şubat Perşembe 20:00

Türkçe rap’in en yetenekli ve başarılı isimlerinden.



Evrencan Gündüz ve Uzaylılar

8 Şubat Cuma 20:00

Caz, blues ve rock esintili şarkılarıyla Evrencan Gündüz ve ekibi sahnede.



DOROCK XL KADIKÖY

Duman

7 Şubat Perşembe 22:30

2000’lerin başından bu yana birlikte müzik üreten topluluk.



Hey Douglas

8 Şubat Cumartesi 22:30

70’li yılların saykodelik, funk, soul müziğini günümüz müziğiyle birleştiren Hey Douglas, DJ performansıyla.



SANAT PERFORMANCE

Sena Şener

8 Şubat Cuma 22:00

Son yılların en beğenilen kadın vokallerinden.



Zuhal Olcay

9 Şubat Cumartesi 22:00

Türk müziğinin deneyimli ismiyle özel bir buluşma.



KADIKÖY SAHNE

Pera

8 Şubat Cuma 22:00

Dizilere yaptıkları müziklerle beğeni toplayan grup.

TAMİRANE

Flapper Swing

9 Şubat Cumartesi 21:30

1920’ler ve 1930’lara ışınlayacak bir gece.

RX İSTANBUL

Marc Romboy

8 Şubat Cuma 23:30

Alman DJ ve prodüktör.



SERGİ

PERA MÜZESİ

Zaman Değişmeli

Pera Müzesi, yeni yıla zaman kavramını sorgulamayı amaçlayan ‘Zaman Değişmeli’ sergisiyle girdi. Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçılar Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective’in bugün pek çok sistem tarafından dayatılan zaman kavramına, alışılmışın dışındaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Sergi, 17 Mart 2019’a kadar görülebilir.



İSTANBUL MODERN

Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı

İstanbul Modern, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Sergi 12 Mayıs 2019’a kadar açık kalacak.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi 1 Nisan’a kadar açık.



Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanısıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ve Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor. 1 Nisan’a kadar görülebilir.



AKBANK SANAT

Yüzler ve Yerler

Sanatçı Theo Eshetu sergide iki video enstalasyon sunuyor; bunlar, bir portre fotoğrafları serisinin eşlik ettiği Atlas Fractured (2017) ve The Slave Ship (2015) adlı çalışmalar. 23 Ocak’ta açılan sergi 9 Mart’a kadar devam edecek.



SALT GALATA

İdealist Mektep, Üretken Atölye

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün özgün sanat eğitimi ve bu yaklaşımdan temellenen sanat üretimlerini inceleyen sergi, bölümün kurulduğu 1932 ile enstitüde yatılı öğrencilik sisteminin kaldırıldığı 1973 arasındaki dönemi çeşitli kaynaklar, sözlü tarih çalışmaları ve seçili eserlerle görselleştiriyor. 17 Şubat’a kadar görülebilir.



BORUSAN CONTEMPORARY

Üvercinka

Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.



Universal Everything: Akışkan Bedenler

15 Eylül’de açılan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.



TİYATRO

DASDAS

Çirkin

7 Şubat Perşembe 21:00

Oyunun yönetmenliğini İbrahim Selim üstleniyor.



Yakaranlar

8 Şubat Cuma 20:30

Oyun Aiskhylos imzası taşıyor.

ZORLU PSM STUDIO

Hakikat, Elbet Bir Gün

11 Şubat Pazartesi 12 Şubat Salı 20:30

D22, yeni sezona Berkay Ateş’e 25.Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandıran, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği ‘Hakikat, Elbet Bir Gün’ oyunuyla merhaba diyecek.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Bir Banka Soygunu Komedisi

7 Şubat Perşembe 20:30

Bu şehirde herkes sahtekar! Burada hırsızlar kol geziyor!



Gerçek

8 Şubat Cuma 20:30

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı “Gerçek” seyircinin algısını hemen her sahnede değiştiren başarılı bir komedi.



UNIQ HALL

Arzu Tramvayı

8 Şubat Cuma 20:30

75 yıl önce Tennessee Williams tarafından yazılan ve tiyatro için bir dönüm noktası olarak kabul edilen Arzu Tramvayı, izleyicisiyle buluşuyor.



Don Kişot’um Ben

9 Şubat Cumartesi 20:30

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Bulgakov’ın dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle bir defa daha yollara düşüyor.



TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Azizname

7 Şubat Perşembe 20:30

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamaları Yücel Erten rejisiyle sahnede.



Sefiller

8 Şubat Cuma 20:30

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri sahnede.



SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

8 Şubat Cuma 20:00

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.



Bom!

9 Şubat Cumartesi 20:00

Ferhan Şensoy’un yeni oyunu, sahnelenmeye devam ediyor.



ÇEVRE TİYATROSU

Madde 22

9 Şubat Cumartesi 10 Şubat Pazar 20:30

‘Madde22’ 2. Dünya Savaşı’nda, İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde geçiyor.

SAHNE MASLAK

Satranç

9 Şubat Cumartesi 20:30

Stefan Zweig’in kaleme aldığı romandan uyarlanan oyun.

SÖYLEŞİ

SANATORIUM

9 Şubat Cumartesi 16:00

24 Şubat’a kadar devam edecek Sinan Bökesoy’un yeni enstalasyon çalışmasının yer aldığı ‘Yalnız Ağaçlar’ sergisi kapsamında sanatçı Sinan Bökesoy ve Ahmet Ergenç’in katılımıyla sergi üzerine bir söyleşi düzenlenecek.