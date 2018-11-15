Ne, nerde, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

4 Aralık’a kadar sürecek 22. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım Cumartesi günü başlıyor. Tiyatro Festivali’nde bu hafta öne çıkan oyunları ve şehirdeki diğer önemli kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

BABYLON BOMONTİ

Taksim Trio

15 Kasım Perşembe 21:30

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Grup, klasik müzik, arabesk, caz gibi farklı türleri doğaçlamalarla birleştirerek özgün melodiler ve ritimler yakalıyor.

Pantha Du Prince

16 Kasım Cuma 22:00

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Alman prodüktör ve besteci Hendrik Weber’in minimal tekno ve elektronik müzik projesi.

Nekropsi

17 Kasım Cumartesi 21:30

İstanbul progresif sahnesinin kült ismi Nekropsi, uzun bir aradan sonra sahnede.

SALON İKSV

Adamlar

15 Kasım Perşembe 21:30

Yerli alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından.

Islandman

16 Kasım Cuma 22:00

İstanbullu müzisyen ve prodüktör Tolga Böyük’ün bir hayal aleminin hikâyelerini besteleyen kurmaca bir karaktere büründüğü elektro-akustik üçlü.

Mario Batkovic

14 Kasım Çarşamba 21:30

Bosna doğumlu, İsviçreli akordeon sanatçısı.

ZORLU PSM STUDIO

Son Feci Bisiklet

20 Kasım Salı 20:00

Yeni nesil alternatif müzik temsilcilerinden.

IF PERFORMANE HALL BEŞİKTAŞ

Riff Cohen

15 Kasım Cuma 20:00

İsrailli şarkıcı İstanul’da.

Yeni Türkü

16 Kasım Cumartesi

Yeni Türkü, sevilen şarkılarıyla.

Müjde Kızılkan

17 Kasım Pazar 23:59

Başarılı kadın vokallerden.

DOROCKXL KADIKÖY

Pinhani

16 Kasım Cuma 22:30

2016 yılının başında Kediköy adlı beşinci albümünü yayınlamıştı.

SERGİ

ILGIN KÜMEART GALERİ

The Hinterland

Küratörlüğünü Pırıl Gündüz’ün yaptığı The Hinterland sergisi 19 Kasım Pazartesi’ye kadar görülebilir.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ 31 Aralık’a kadar açık.

‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’

Sergi, 20’nci yüzyılın başında, Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarıyla ivme kazanan ve şekillenen Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtıyor. 18 Kasım’a dek açık.

İSTANBUL MODERN

‘Anthony Cragg: İnsanın Doğası’

İstanbul Modern, geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden Britanyalı sanatçı Anthony Cragg’i ağırlıyor. Haziran ayında açılan sergi için son gün 11 Kasım.

SALT BEYOĞLU

‘Evrenin Titreşen Işıkları’

Alışılmışın dışında bir sergi. Klasik sergileme biçimlerine karşı birer performatif iddia niteliğinde işlerden meydana gelen ‘Evrenin Titreşen Işıkları’ 30 Aralık’a kadar izlenebilir.

PERA MÜZESİ

‘Mektep Meydan Galatasaray’

Türkiye’nin ve İstanbul’un en değerli eğitim kurumlarından Galatarasay Lisesi 150. kuruluş yılını Pera Müzesi’ndeki bir sergiyle kutluyor. Son gün 25 Kasım.

ZILBERMAN GALLERY

Otelde Bir Gün

Resim, heykel ve yerleştirmelerin yer aldığı sergi için beş sanatçı Erinç Seymen’in davetiyle bir araya gelmiş. Son iki gün.

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ

‘Yüzyıl Sonra Çizgilerin Savaşı’

20′ yüzyılda karikatür sanatı önemli değişiklikler yaşadı, gazete ve magazin dergilerinde sıkça yer alır oldu. Sergi, tüm tarihi süreci 26 Aralık’a kadar izleyiciye sunuyor.

GALERİ MERKÜR

‘The Rivals of The Sea’

İspanyol sanatçı Jose Luis Puche’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 1 Aralık’a kadar görülebilir.

BORUSAN CONTEMPORARY

‘Üvercinka’

Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.

‘Universal Everything: Akışkan Bedenler’

15 Eylül’de açılan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.

UNIQ EXPO

‘Antonio Nunziante – Penser I’image et Peindre La Pensee’

‘Resmi Düşünmek ve Düşünceyi Resmetmek’ konulu eserler 2 Aralık’a kadar görülebilir.

TİYATRO

UNIQ HALL

Komik Tiyatro

17 Kasım Cumartesi 20:30 18 Kasım Pazar 15:00

İstanbul Tiyatro Festivali, Teatro Piccolo’yu sekiz yıl aradan sonra, Goldoni’nin Komik Tiyatro’sunun yeni yorumuyla ağırlıyor.

Binde Bir Gece Masalları

19 Kasım Pazartesi 20:30

İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanısıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla işleniyor.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Tüy Kalemler ‘Quills’

16 Kasım Cuma 20:30

Yönetmen Erdal Beşikçioğlu.

Kral Lear

19 Kasım Pazartesi 20:30

22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında.

Hayal Çalan Cadı

18 Kasım Pazar 12:00

Zorlu Çocuk Tiyatrosu 15. yılında, Zorlu PSM’de başlayacağı yeni sezonuyla tiyatronun eğitici, öğretici ve eğlendiren sesini duyurmayı hedefliyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Azizname

16 Kasım Cuma

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan ‘Azizname’ yeniden sahnede.

İyi Geceler Anne

17 Kasım Cumartesi 20:30

Marsha Norman tarafından yazılan Pulitzer ödüllü oyun, bir anne-kız ilişkisi üzerinden hayat, umut, umutsuzluk, ölüm meselelerine değiniyor.

SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

16 Kasım Cuma 20:00

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.

Bom!

17 Kasım Cumartesi, 18 Kasım Pazar 20:00

Ferhan Şensoy’un yeni oyunu.

DADA SALON KABARETT

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası

17 Kasım Cumartesi 22:00

Selin Atasoy’un yazdığı Okan Bayülgen’in yönetip oynadığı polisiye oyunda, seyirci de bir anda kendini olayların içinde buluyor.

DURU TİYATRO BÜYÜK SALON

Yüzleşme

18 Kasım Pazar 18:30 19 Kasım Pazartesi 20:30

Yeri doldurulamaz bir kayıp, o kayba neden olan failin, gösteri toplumu ve akbabalaşan medya tarafından yıldızlaştırılması sahnede.

MODA SAHNESİ

Varoluş

19 Kasım Pazartesi 20 Kasım Salı 20:30

İzlandalı koreograf ve dansçı Bara Sigfusdottir’den naif ve ve etkileyici bir oyun.

Fourfold

21 Kasım Çarşamba 20:30

Görsel sanatçı ve sahne tasarımcısı Meryem Bayram’ın kavramsal çerçevesini oluşturduğu eser, merkezine insanın fiziksel mekanı inşa etme ve onunla ilişki kurma biçimlerini alan bir performans.