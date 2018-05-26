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Yaramazlara biraz batar!

‘Ne kuru, bir numarayız’ diyen Erdoğan’dan çağrı: Yastık altındaki dolarları bozdurun

 

“Çıkıyorsunuz yok kurmuş, murmuş. Ne kuru ya” diye çıkışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önce yıllık büyüme oranı olan 7.4’ü işaret ederek “Dünyanın bir numarası olduk” dedi, ardından da yurttaşlardan yastık altındaki dolarlarını bozdurmasını istedi: “Gidin paranızı TL’ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız.”

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Erzurum’da düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, Almanya’nın, HDP mitingine izin vermesine tepki gösterdi. HDP’yi, PKK’nın ‘ön kuvveti’ olarak niteleyen Erdoğan, “Size Bosna Hersek yeter, size Erzurum ‘daki dadaşlar yeter. Bir ara bölücü teröristler Erzurum’a musallat olmaya çalıştı. Dadaşın olduğu yerde terörist barınabilir mi? Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475, Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 414 oldu. Dedim ya onlar kaçıyor… Asla şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız” dedi.

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Daha önce ‘FETÖ’ için “Rabbim affetsin” diyerek aldatıldığını söyleyen Erdoğan, diğer cumhurbaşkanı adayları içinse şöyle konuştu: “Ben size diğer adaylar gibi gelip huzurunuzda palavra mı atayım. Atmam. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Biz yapılanı her zaman yapıyoruz, yapmaya devam ederiz.”

‘Faiz lobisi üzerimize yükleniyor’

Döviz kurlarındaki hareketliliğe ve doların tarihi rekor kırmasına da değinen Erdoğan, “Geçen yıl 7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Ey diğer adaylar… Çıkıyorsunuz yok kurmuş, murmuş. Ne kuru ya. Hepsi hikaye bunların. Biz George Soros’un kulu kölesi değiliz. Biz Allah’ın kuluyuz. İşimizi gayet iyi biliyoruz” dedi.

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Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden geri dönmeyeceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ““Bakıyorum, birileri ülkemize çöreklendiler. Aynı ‘Gezi olayları’nda olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin. Avucunuzu yalayacaksınız. Ben yalnız bir şey söylüyorum. Yastığının altında doları olan, avrosu olan kardeşlerim. Gidin paranızı TL’ye yatırın. Yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız.”

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