Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Parazit

Ki-Taek fakir ve işsiz bir adamdır. Karısı, oğlu ve kızıyla Seul’un arka mahallerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde mahrumiyet içinde yaşamaktadır. Bir gün Ki-Taek’in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesiyle birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar.

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Güney Kore’nin Oscar Adayı olan film Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü kazandı. Bong Joon Ho’nun yönettiği filmde Song Kang Ho, Jo Yeo Jeong, Park So Dam ve Choi Woo Sik rol alıyor.

Palyaço

Filmde eski bir hayalet kasabada yaptıkları çalışmalardan ve bekarlığa veda partisinden eve dönen bir grup hayalet avcısı, Las Vegas’tan eve dönen diğer bir grup hayalet avcısıyla buluşur. Her iki grup bir araya geldiğinde, kaldıkları motelde daha önce palyaçoların ruhlarının dolaştığı söylentilerini araştırmaya koyulurlar.

Joseph Kelly’nin yönettiği filmde başrolleri Martin Klebba, Tony Moran, Ari Lehman ve Julie Anne Prescott paylaşıyor.

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Terminatör: Kara Kader

‘Deadpool’un yönetmeni Tim Miller’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Terminatör klasiğinin yaratıcısı James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Terminator: Dark Fate’, gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile ‘insan-cyborg hibridi’ Grace’in, T-1000’in güncellenmiş versiyonu bir Terminatör’ün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.

Filmin başrollerinde Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes ve Gabriel Luna yer alıyor.