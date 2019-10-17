Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Malefiz: Kötülüğün Gücü

Yıllar Maleficent ve Aurora’ya iyi davranmıştır. İkisi arasıdaki ilişki kalp kırıklıklarından intikam öyküsüne ve nihayetinde sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürmektedir.

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Aurora’nın Prens Phillip’le gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead Krallığı ve Moors Krallığı’nda kutlanır. Beklenmedik karşılaşma yeni ittifakları da beraberinde getirir.

Joachim Ronnig’in yönettiği filmde Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson ve Teresa Mahoney rol alıyor.

Karakomik Filmler

‘Karakomik Filmler’in ilk serisinin, ‘2 Arada‘ bölümünde bir İDO feribotunda garson olarak çalışan Ayzek’in hikayesi; ‘Kaçamak’ bölümünde ise bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen dört arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay’ın başlarına gelen beklenmedik olaylar eğlenceli bir dille anlatılıyor.

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Cem Yılmaz’ın yönettiği ve Cem Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Ozan Güven ve Zafer Algöz’ün rol aldığı film iki bölüm olma özelliğiyle dünya sinemasında da örneği az olan bir seyir deneyimi sunuyor.

Viking Kuşatması

Çılgın kadınlardan oluşan bir çete büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı ele geçirmek ve keşişleri katletmek istemektedir. Fakat planları şeytani bir orduyla karşı karşıya geldiklerinde suya düşer.