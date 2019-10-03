Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Joker

Başarısız bir komedyen olan Arthur yüzünde iki maskeyle dolaşır. Birincisi gündüz işi için yüzüne çizdiği palyaço suratı, diğeri ise asla silip çıkaramayacağı bir maskedir. Bu, hayatı tekrar tekrar yerle bir edilmiş, yanlış anlaşılmış bir adamı gizleme çabasıdır. Babasız büyüyen Arthur’ın annesi kırılgan bir kadındır ve belki de Arthur’ın en iyi arkadaşıdır. Annesi onu ‘Happy’ (Mutlu) takma adıyla çağırır. Bu lakap Arthur’ın yüzüne içindeki yürek acısını gizleyen bir gülümseme yayar. Ancak, topluma aykırı bu adam, sokakta ergenlerin zorbalığına, metroda takım elbiselilerin sataşmalarına ya da işteki diğer palyaçoların şakalarına maruz kaldığında gitgide daha da uyumsuz hale gelir. Todd Phillips’in yönettiği filmde Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro başrolleri paylaşıyor.

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Piranalar

Piranalar, mafya jargonunda ‘silahlı çete’ anlamına geliyor. Bu filmin piranaları ise İtalya’nın Napoli kentinde ellerinde makineli tüfeklerle dolaşan, gasp ettikleri parayla marka kıyafetler satın alan 15 yaşındaki Nicola ve arkadaşları. Film, bir yandan geleceğin mafyasının günümüzde nasıl yetiştiğini gözlemlerken bir yandan da ergenliğin suç dünyasından nasıl etkilendiğini inceliyor.

Claudio Giovannesi’nin yönettiği filmde Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo ve Ciro Vecchione rol alıyor.

Hareket Sekiz

‘Bünyamin’, ‘Reşat’ ve ‘Kazım’ adlı polislerin yaşadığı komik olayları anlattığı filmin başrollerini Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt paylaşıyor. Bünyamin, Reşat ve Kazım, Türkiye’de tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memurudur. Rus mafya lideri Zolka yıllardır bor madenini özel bir silahta kullanmak üzere Türkiye’den yurt dışına kaçırmak istemektedir. Hedefteki ülke ise Liechtenstein’dır.