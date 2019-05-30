Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Ma Seninle İlgilenir

Sue Ann, yalnızlığı seven biridir. Bir gün genç Maggie, Sue Ann’den kendisi ve arkadaşları için içki almasını ister. Ann, çocuklarla evinin bodrum katında takılarak içkili araba kullanmaktan kaçınmalarını teklif eder. Ama birkaç başka ev kuralı daha vardır: Çocuklardan biri ayık kalmak zorundadır, küfretmek yoktur ve üst kata çıkılmamalı ve ona ‘Ma’ denilmelidir. Ma’nın evi kasabadaki en iyi mekanken olaylar dünyanın en kötü mekanına dönüştürür. Tate Taylor’un yönettiği filmde başrolleri Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers ve Luke Evans paylaşıyor.

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Düzenbazlar

Eğlenceli komedi filminde Anne Hathaway ve Rebel Wilson, onlara yanlış yapan adamların hakkından gelmek için birlik olan, biri düşük diğeri ise yüksek sınıf iki dolandırıcıyı canlandırıyor. Chris Addison’un yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Alex Sharp ve Timothy Simons da yer alıyor.

Godzilla II: Canavarlar Kralı

Godzilla’nın yeni hikayesinde kripto-zooloji kuruluşu Monarch’ın üyeleri rekabete tutuşurlar. Çünkü canavarlar Mothra, Rodan ve Godzilla’nın baş düşmanı olan Üç Başlı Kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait ve sadece birer mit oldukları sanılan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanlığın varlığını tehlikeye sokarlar. Michael Dougherty’nin yönettiği filmde Vera Farmiga, Ken Watanabe, Kyle Chandler ve Millie Bobby oynuyor.