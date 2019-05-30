Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ne izlesek: Üç film önerisi

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Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Ma Seninle İlgilenir

Sue Ann, yalnızlığı seven biridir. Bir gün genç Maggie, Sue Ann’den kendisi ve arkadaşları için içki almasını ister. Ann, çocuklarla evinin bodrum katında takılarak içkili araba kullanmaktan kaçınmalarını teklif eder. Ama birkaç başka ev kuralı daha vardır: Çocuklardan biri ayık kalmak zorundadır, küfretmek yoktur ve üst kata çıkılmamalı ve ona ‘Ma’ denilmelidir. Ma’nın evi kasabadaki en iyi mekanken olaylar dünyanın en kötü mekanına dönüştürür. Tate Taylor’un yönettiği filmde başrolleri Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers ve Luke Evans paylaşıyor. 

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Düzenbazlar

Eğlenceli komedi filminde Anne Hathaway ve Rebel Wilson, onlara yanlış yapan adamların hakkından gelmek için birlik olan, biri düşük diğeri ise yüksek sınıf iki dolandırıcıyı canlandırıyor. Chris Addison’un yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Alex Sharp ve Timothy Simons da yer alıyor. 

Godzilla II: Canavarlar Kralı

Godzilla’nın yeni hikayesinde kripto-zooloji kuruluşu Monarch’ın üyeleri rekabete tutuşurlar. Çünkü canavarlar Mothra, Rodan ve Godzilla’nın baş düşmanı olan Üç Başlı Kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait ve sadece birer mit oldukları sanılan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanlığın varlığını tehlikeye sokarlar. Michael Dougherty’nin yönettiği filmde Vera Farmiga, Ken Watanabe, Kyle Chandler ve Millie Bobby oynuyor. 

SON HABERLER

Zirveden dibe: Finaliyle hayal kırıklığı yaratan dört dizi

Dünya çapında olay yaratan bir dizinin dümeninde oturmak başlı başına bir stres kaynağı. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan ve arkasından çokça konuşulan Game of Thrones’un senarist koltuğunda oturan David Benioff ve Daniel Weiss ikilisinde de görmek mümkün. Önceki sezonlarda bol bol övülen ikili dizinin son sezonuyla birlikte nefret oklarının da hedefi haline geldi. Dizi düşüşe geçen son sezonu ve izleyicileri tatmin etmeyen finaliyle ister istemez kendisiyle benzer bir sona sahip diğer dizileri hatırlattı. Zirveden dibe doğru hızla inen ve finalleriyle hayal kırıklığı yaşatan 4 diziyi sıralamadan önce uyaralım, bu yazı adı geçen dizilerle ilgili ‘spoiler’ içerebilir!

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alması durumunda ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacak bu yaptırımların, başta finans ve bankacılık sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarması muhtemel.

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