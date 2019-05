Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Aladdin

Aladdin; cesaretli ve kararlı Prenses Yasemin ve belki de onların geleceğinin anahtarı olan sevimli ‘cin’in heyecan verici ve herkesçe bilinen ünlü hikayesini anlatıyor. Aladdin filmini yönetmenliğini, hayali liman şehri Agrabah’ı hızlı aksiyon yeteneğiyle geliştiren ünlü yönetmen Guy Ritchie yaptı. Senaryosu John August ve Ritchie tarafından yazılan film Disney Stüdyoları’nın dünyaca ünlü Aladdin hikayesine dayanıyor. Filmde Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott ve Marwan Kenzari başrolleri paylaşıyor.

Karanlık Lanet

Küçük bir kasabanın hemen dışında ‘şeytanın ini’ adında, içine giren hiç kimsenin sağ çıkamadığı ormanlık bir bölge vardır. Katledilen genç bir kızın ruhu bu ormanda dolaşıp avlanmakta ve ormana girmeye cesaret eden herkesi vahşice öldürmektedir. Geçmişi karanlık bir adamın buraya yolunun düşmesiyle, işkence görmüş iki ruhun tuhaf bir ortaklığına sebep veren olaylar zinciri başlar.

Justin P. Lange’ın yönettiği filmde Nadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics ve Sarah Murphy Dyson yer alıyor.

Sınır

Film, iki parlak ismi, ‘Shelley’ ile tanınan yönetmen Ali Abbasi ve filmin uyarlandığı özgün roman ‘Gir Kanıma’nın (Let The Right One In) yazarı John Ajvide Lindqvist’i bir araya getiriyor. Şüphelendiği, kendi kadar tuhaf bir adamı saplantılı bir takıntı haline getiren ‘Tina’ adlı sınır polisinin sonunda kendi varlığını bile sorgulayacağı bir takım sırları öğrenişini anlatan film, doğaüstü ve kara film öğelerini zekice harmanlıyor.

Filmin başrollerini Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson ve Ann Petren paylaşıyor.