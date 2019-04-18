Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Greta

Saf ve iyi niyetli Frances, metroda bulduğu çantayı sahibi, filme adını veren piyanist Greta’ya hiç vakit geçirmeden iade eder. Biri eşini, diğeri annesini henüz kaybetmiş olan iki kadın kısa sürede yakınlaşır. Ancak Frances’in göründüğünden çok daha farklı takıntılara sahip, tehlikeli bir kadın olduğu ortaya çıkacaktır.

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Neil Jordan’ın yönettiği filmde Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz, Maika Monroe ve Colm Feore rol alıyor.

Neden Yaratıcıyız?

Yönetmen Hermann Vaske, tutku dolu bir araştırmanın parçası olarak, 30 yılı aşkın bir süre müzik, felsefe, bilim, siyaset ve sanat dünyasından 50’den fazla ünlü isme tek bir soru yöneltiyor: “Neden yaratıcısın?”

Vaske’nin aldığı cevaplar, en az soruların yöneltildiği kişiler kadar ilgi çekici. Filmin kadrosunda Pedro Almodovar, David Bowie, Umberto Eco ile Angelina Jolie gibi isimler yer alıyor.

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Arctic

Düşen uçağından sağ çıkmayı başaran Overgard, kurtarma ekibini beklemektedir fakat trajik bir kaza umudunun tükenmesine yol açar. Overgard artık hiçliğin ortasındadır ve sert doğa koşullarının karşısına çıkardığı tüm engelleri yaratıcı yöntemlerle aşmak zorundadır. Kendine güvenli bir alan oluşturan Overgard’ın yardım şansını son bir kez daha zorlamak için ölümcül bir yolculuğa çıkması gerekecektir.

Filmi Joe Penna yönetiyor. Oyuncu kadrosunda ise Mads Mikkelsen ile Maria Thelma Smaradottir var.