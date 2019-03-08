Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.



Woman At War

İzlanda’nın bir şehrinde herkesin kalbini kazanan Halla’nın kimsenin bilmediği bir hayatı daha vardır. Bölgede çevre kirliliğine yol açan bir fabrikaya tek başına savaş açmıştır. Yayı ve okuyla kırsala giden Halla, basında sadece “Gizemli Dağ Kadını” olarak bilinir. Ancak tam işlerin kızıştığı anda Halla, Ukrayna’dan çocuk evlâtl edinme talebinin kabul edildiğini öğrenir. Halla, idealleri ve hayalleri arasında kalır. Benedikt Erlingsson’un yönettiği filmde Halldóra Geirharðsdóttir ve Jóhann Sigurðarson rol alıyor.



Reklam

Herkes Biliyor

Asghar Farhadi’nin yönettiği filmin başrollerini Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin ile Eduard Fernandez paylaşıyor. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yaşayan Laura, kız kardeşinin düğünü için İspanya’daki köyüne gider. Bu mutlu buluşma aile ve eski tanıdıklarla birlikte kutlanırken Laura’nın büyük kızı kaçırılır. Yaşanan huzursuz günlerde aile fertleri ve köy ahalisi arasındaki kimi sırlar su yüzüne çıkar. Filmde, kız kaçırılması ve mutsuz aile olayları yanı sıra karakterlerin karmaşık geçmişleri de inceleniyor.



Captain Marvel

1990’larda geçen Captain Marvel, Carol Danvers’in evrenin en güçlü kahramanlarından biri haline gelmesini konu alıyor. Hikâye ilerledikçe, iki uzaylı ırkı arasındaki galaktik bir savaş dünyaya kadar ulaşıyor ve Danvers, müttefiklerden oluşan küçük bir grupla kendisini bir girdabın içinde buluyor. Marvel Stüdyoları, bu filmle merakla beklenen kadın kahraman üyesi Carol Danvers’ı sürekli büyüyen Marvel Sinematik Evreni’ne katıyor. Anna Boden ile Ryan Fleck’in yönettiği filmin başrollerini Brie Larson, Carol Danvers, Samuel L. Jackson ve Ben Mendelsohn paylaşıyor.

