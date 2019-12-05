Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait de la jeune fille en feu)

Film, manastırdan yeni çıkan ve istemediği bir evliliğe itilen genç bir kadın Héloïse’in hikayesi. Ressam Marianne’dan Héloïse’in portresini çizmesi istenir. Ancak karşı taraf istemediği için Marianne, bu portreyi gizlice çizmek durumundadır. Beraber geçirdikleri zamanda iki kadın yakınlaşır.

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Filmi fransız yönetmen ve yazar Céline Sciamma yönetiyor.

Addams Ailesi (The Addams Family)

Birbirinden ‘ucube’ üyeleriyle dünyanın en enteresan ailesi Addams bir kez daha film oluyor. Conrad Vernon ve Greg Tiernan tarafından yönetilen film bu defa 3D animasyon şeklinde.

Karanlık olduğu kadar absürt, ilk defa 1991 yılında filme uyarlanan Addams Ailesi izleyiciyi nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

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Uzun Kız (Beanpole)

2. Dünya Savaşı sonrası Leningrad’da normal bir hayat kurmaya çalışan iki genç kadının hikayesi. İkisi de büyük yıkımların ardından umut ve anlam bulma çabasında. Kantemir Balagov’un yönettiği film, Rusya’nın 2020 Oscar adayı.