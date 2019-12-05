Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ne izlesek: Üç film önerisi

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Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait de la jeune fille en feu)

Film, manastırdan yeni çıkan ve istemediği bir evliliğe itilen genç bir kadın Héloïse’in hikayesi. Ressam Marianne’dan Héloïse’in portresini çizmesi istenir. Ancak karşı taraf istemediği için Marianne, bu portreyi gizlice çizmek durumundadır. Beraber geçirdikleri zamanda iki kadın yakınlaşır.

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Filmi fransız yönetmen ve yazar Céline Sciamma yönetiyor. 

Addams Ailesi (The Addams Family)

Birbirinden ‘ucube’ üyeleriyle dünyanın en enteresan ailesi Addams bir kez daha film oluyor. Conrad Vernon ve Greg Tiernan tarafından yönetilen film bu defa 3D animasyon şeklinde. 

Karanlık olduğu kadar absürt, ilk defa 1991 yılında filme uyarlanan Addams Ailesi izleyiciyi nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

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Uzun Kız (Beanpole)

2. Dünya Savaşı sonrası Leningrad’da normal bir hayat kurmaya çalışan iki genç kadının hikayesi. İkisi de büyük yıkımların ardından umut ve anlam bulma çabasında. Kantemir Balagov’un yönettiği film, Rusya’nın 2020 Oscar adayı. 

SON HABERLER

Tanrıkulu ‘Alevilere ayırımcılık’ dedi, MHP vekilleri saldırdı: ‘İt’ tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP Grubunun Alevilere yönelik gerçekleşen sistematik saldırıların detaylı olarak araştırılması için Meclis başkanlığına verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı. Önergeye ilişkin konuşma için kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Alevi vatandaşlara karşı ayrımcılık yapıldığını öne süren konuşmasına MHP’li vekil Olcay Kılavuz, müdahale etti ve Tanrıkulu’na hakaret etti. Çıkan tartışmada MHP’li vekil Cemal Enginyurt, Tankırulu’nun ‘it’ dediğini iddia etti, Tankıkulu ise bunu yalanladı.

‘Azil’ duruşması başladı, Trump, ‘Şaka gibi’ dedi

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki dün yayımlanan azil soruşturması raporundan sonra ilk duruşmasına başladı. Raporda, Başkan Trump’ın kişisel ve siyasi çıkarları için makamını kötüye kullandığı ifadeleri yer almıştı.

Kulis ve iddia: Davutoğlu geriye sayıma başladı; partisinin adı ‘Bizim Parti’ olacak

Eski Başbakan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı parti için geriye sayımın başladığı, bizzat Davutoğlu ekibi kurmayları tarafından ifade edilirken, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, kurulacak partinin adının ‘Bizim Parti’ olacağı iddia edildi. Ayrıca, emekliliğini isteyen Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım ile 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden AKP kurumsal kimliğinin tasarımcısı reklamcı Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok’un da Davutoğlu’nun partisine katıldığı öne sürüldü.

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