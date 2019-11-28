Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Küçük Şeyler

‘Küçük Şeyler’ beyaz yakalı olarak çalışan bir çiftin işsiz kalmasıyla değişen hayatları konu ediniyor. Hayalleri yıkılan ve planları değişen çiftin bir noktada ilişkileri de sallanmaya başlar. Film, bu çift üzerinden beyaz yakalılık kavramına absürt bir mizahla bakıyor.

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Filmi ‘Babamın Kanatları’yla bilinen Kıvanç Sezer yönetiyor.

Monos

Sekiz silahlı çocuk, Kolombiya’nın ıssız ormanlarında bir kadını rehin tutar. Fakat sürpriz bir baskın işleri değiştirir. ‘Monos’, merkezine bir ideolojiyi değil, hormonlarının etkisi altındaki bir grup ergenin motivasyonlarını yerleştiriyor.

Filmi Brezilyalı yazar, yönetmen ve gazeteci Alejandro Landes yönetiyor.

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Charlie’nin Melekleri

1976 yapımı aynı adlı dizinin sinema uyarlaması olan film zeki, cesur ve eğitimli kadınlardan oluşan ‘Melek Takımı’nın şehri tehdit eden yıkıcı bir teknolojiyle mücadelesi anlatıyor. Başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska’nın paylaşması, filmi ‘çekici’ hale getiriyor.

Filmi ABD’li oyuncu, yönetmen ve yazar Elizabeth Banks yönetiyor.