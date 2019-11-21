Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Üzgünüz, Size ulaşamadık (Sorry We Missed You)

Film, geçimini sağlamak için farklı işlerde çalışıp sonunda yine işsiz kalan Ricky’nin hikayesini konu alıyor. Ricky daha fazla birilerinin altında çalışmaya dayanamaz ve özgür çalışabileceği teslimat işine başlar. Ancak işler pürüzsüz ilerlemeyecektir.

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Britanyalı yönetmen Ken Loach’un yönettiği film, sürekli dönüşen ekonomide bir servis sektörü çalışanının dramını anlatıyor. Ancak dram işin kendisi değil, getirileri. Bu işle Ricky ve ailesi zor bir sınavdan geçiyor.

Doktor Uyku (Doctor Sleep)

Her şey 40 yıl önce yaşadığı bir olayın travmasından kurtulamayan Dan’in, kendisiyle aynı algı yeteneği ‘parlama’ya sahip Abra’yla tanışmasıyla başlar. Kısa bir süre sonra onların bu yeteneğinden yararlanmak isteyen bir tarikat ortaya çıkar ve artan gerilimle olaylar gelişir. Bu sırada Dan, travmalarıyla sert biçimde yüzleşecektir.

Film, ABD’li yönetmen Mike Flanagan tarafından Stephen King’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Spor kariyerine 47 Dünya Rekoru, Olimpiyatlarda üç altın madalya, altı Avrupa Şampiyonluğu ve yedi Dünya Şampiyonluğu sığdırarak ‘Cep Herkülü’ sıfatını kazanan halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesi.

Filmde dokuz yaşında haltere başlayan ve hayatı bunun üzerinden şekillenen Süleymanoğlu’nun başarılarına, kaçışlarına, mutluluklarına ve mutsuzluklarına tanık oluyoruz.

Süleymanoğlu’nu Hollanda asıllı Türk oyuncu Hayat Van Eck canlandırıyor.