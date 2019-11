Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Jumanji: The Next Level

2017 yapımı ‘Jumanji: Vahşi Orman’ın devam halkası olan ‘Jumanji: The Next Level’ın başrolünü bir kez daha Dwayne Johnson üstleniyor. Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji’nin devam halkasında ekip yeniden bir araya geliyor, ama

bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak için Jumanji’ye geri dönmek zorundalardır. Ancak Jumanji’ye geri döndüklerinde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ederler.

Ekip kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalacak, böylece oyundan kaçmanın bir yolunu bulacaktır.

Söz Vermiştin

‘Söz Vermiştin’ sosyal medya aracılığıyla yolları yeniden kesişen Nesim ve Lilyan’ın hikayesini konu ediyor.

Baran Seyhan’ın yazıp yönettiği film 15 Kasım’da vizyona girecek. Müzik yapımcısı Nesim ve Lilyan’ın tutkulu aşk öyküsünü anlatan ‘Söz Vermiştin’de Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır ve Nur Sürer gibi ünlü isimler de rol alıyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor.

İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine yedi dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı üç altın madalya, altı Avrupa şampiyonluğu ile yedi tane dünya şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.