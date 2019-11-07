Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ne izlesek: Üç film önerisi

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Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Jumanji: The Next Level

2017 yapımı ‘Jumanji: Vahşi Orman’ın devam halkası olan ‘Jumanji: The Next Level’ın başrolünü bir kez daha Dwayne Johnson üstleniyor. Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji’nin devam halkasında ekip yeniden bir araya geliyor, ama
bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak için Jumanji’ye geri dönmek zorundalardır. Ancak Jumanji’ye geri döndüklerinde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ederler.

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Ekip kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalacak, böylece oyundan kaçmanın bir yolunu bulacaktır.

Söz Vermiştin

‘Söz Vermiştin’ sosyal medya aracılığıyla yolları yeniden kesişen Nesim ve Lilyan’ın hikayesini konu ediyor.

Baran Seyhan’ın yazıp yönettiği film 15 Kasım’da vizyona girecek. Müzik yapımcısı Nesim ve Lilyan’ın tutkulu aşk öyküsünü anlatan ‘Söz Vermiştin’de Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır ve Nur Sürer gibi ünlü isimler de rol alıyor.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor.

İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine yedi dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı üç altın madalya, altı Avrupa şampiyonluğu ile yedi tane dünya şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.

SON HABERLER

Fatih’teki siyanür ölümlerinde yeni bulgu: Küçük kız kardeş, en son ölmüş

İstanbul’un Fatih ilçesinde, dört kardeşin siyanür içerek ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden Oya Yetişkin’in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi, bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca ‘Dikkat siyanür var’ notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.

Türkiye, Suriye’deki sivillere 100 bin ton un hibe edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) görevlendirdi.

Eski AKP’li hakimin HDP’li vekille yargı imtihanı

Hakim olmadan önce AKP İzmir il yöneticisi olan hakim, 24 sanığın beraat ettiği olayda tutuklu eski milletvekili HDP’li Sebahat Tuncel’e verdiği mahkumiyet kararını, yargı paketine rağmen kaldırmadı. Hakim Serdal Çiçekliyurt, Tuncel’in avukatının reddi hakim talebinden sonra ise ‘ret kararını sehven verdiğini’ belirterek infazın durdurulmasına ve temyize gidilmesine karar verdi.

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