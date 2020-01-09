Ne izlesek: İki yapım önerisi

Bu hafta online platformlarda yayınlanan ve vizyona giren yapımlardan seçtik.

Grace and Frankie

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Netflix orijinal yapımı ‘Grace and Frankie’nin altıncı sezonu, çarşamba günü Netflix’e geliyor. Dizi, eşleri tarafından terk edilen iki kadının mecburiyetten doğan sıcak ve samimi arkadaşlıklarını anlatıyor. İkilinin başlarından ilginç olaylar hiç eksilmiyor.

Matthias ve Maxime (Matthias et Maxime)

Bu hafta sinemalarda vizyona giren film, 20’li yaşlarının sonlarındaki bir arkadaş grubunu anlatıyor. Grup içinde zamanla gelişen bazı hisler, dinamikleri sarsıyor ve herkes kendini farklı çelişkilerin içinde buluyor.

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‘Annemi Öldürdüm’ ve ‘Mommy’ filmlerinden tanıdığımız Fransız yönetmen Xavier Dolan, enerjik ve heyecan dolu filmin yönetmen koltuğunda oturuyor. Ayrıca filmdeki Maxime karakterini de Dolan canlandırıyor.