Ne izlesek: İki film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Yeşil Rehber

En iyi film Oscar’ını kazanan ‘Yeşil Rehber’ yeniden vizyonda. Peter Farrelly’nin yönettiği filmde Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini ve Don Stark rol alıyor.

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Piyanist Don Shirley, Manhattan’dan güneye doğru konser turu yapacaktır. Kendisiyle şehir şehir gezecek bir şoför arayışındaki Shirley, bir süredir işsiz Tony’yi işe alır. Tony, ırkçılığın yaygın olduğu dönemde güvenli güzergâhları kullanabilmek için ‘Yeşil Rehber’ isimli kılavuzdan yardım alır. Bu birbirinden farklı ikili, yolculukları boyunca tehlikeyle de nezaketle de karşılaşır.

Mutlu Lazzaro

Cenneti andıran bir köyde yaşayan iyilik timsali Lazzaro, en yakın arkadaşı asilzade Tancredi’yi bulmak için hem mekânı hem de zamanı aşmayı göze alır. İtalyan sinemasının yükselen yeteneklerinden Alice Rohrwacher’in insanın ruhuna işleyen filmi, eski ile yeninin, geçmiş ile geleceğin iç içe geçtiği minimalist bir yapıt.

Alice Rohrwacher’in yönettiği filmin başrollerinde Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Alba Rohrwacher ve David Bennent var.