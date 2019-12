Ne izlesek: İki film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level)

Birinci film ‘Jumanji: Vahşi Orman’ın (Jumanji: Welcome to the Jungle) devam filmi. Birinci maceradan sağ çıkan ekip Spencer’ı kurtarmak için kendilerini tekrar oyunun içinde bulurlar. Kurak çöllerden karlı dağlara, film yine fantastik öğelerle sarılı.

Filmi ABD’li yönetmen Jake Kashdan yönetiyor.

Hain (Il traditore)

Film, 1980’lerde Sicilya’daki amansız mafya ilişkilerini açığa çıkarmaya çalışan muhbir Tommaso Buscetta’nın gerçek hikayesini konu alıyor. Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmde Buscetta kimileri için hain, kimileri içinse kahraman konumunda.

Filmi, 2010’da İstanbul Film Festivali’nin ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan, İtalya’nın en saygın sinemacılarından Marco Bellocchio yönetiyor.