Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.



Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında

Film, Willem Dafoe’nun canlandırdığı ünlü ressam Vincent van Gogh’un Arles’teki son zamanlarını konu alıyor. Türkiye’de geçen sene gösterilen ‘Loving Vincent’ filminde büyük ilgi toplayan Van Gogh, bu filmde hayatının bilinmeyenleriyle seyirciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda ise ‘Kelebek Ve Dalgıç’ (‘The Diving Bell And The Butterfly’) filminden tanıdığımız Julian Schnabel var.

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Filmin başrollerini Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac ve Mads Mikkelsen paylaşıyor.



Alita: Battle Angel

Alita, kim olduğunu bilmediği bir halde tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido, onu himayesine ve korumasına alır. Cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder. Yeni, genç arkadaşı Hugo ise Alita’nın anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister. Tehlikeli insanlarla karşılaşan Alita, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.

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Robert Rodriguez’in yönettiği filmde Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly ve Mahershala Ali rol alıyor.



Göç Mevsimi

Rapayet, aile kurma hayalleri kuran genç bir adamdır ve köklü bir ailenin kızıyla evlenmek istemektedir. Fakat öncelikle başlık parası için gereken parayı bulması gerekmektedir. Güçlü bir adam olma arzusunda olan Rapayet, para kazanmak için en yakın arkadaşı Moises ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı işine girer. Bağlı bulundukları kabilenin önde gelen isimlerinden olan Ursula ise, onların bu işe karışmasını istememektedir. Ancak onlar kimseyi dinlemeyip işe koyulurlar ve kısa sürede düşlediklerinde de çok para kazanırlar. Artık onlar, hayal edemeyecekleri kadar zengindir. Film; Danimarka, Meksika ve Kolombiya ortak yapımı.



Asterix: Sihirli İksirin Sırrı

Yenilmez Galyalıların gücüne güç katan sihirli iksir için ot toplamaya çıkan Büyüfix ufak bir kaza geçirir. Artık iyice yaşlanan Büyüfix’in, bu kaza üzerine Galyalıların geleceğiyle ilgili endişesi artmaya başlamıştır. Büyüfix, Asterix ve Oburix’in eşliğiyle sihirli iksirin tarifini paylaşacağı, yetenekli ve dürüst bir büyücü bulmak amacıyla Galya’yı baştan başa dolaşmaya karar verir.

Alexandre Astier ile Louis Clichy’nin yönettiği animasyon filmi önemli isimler seslendiriyor.

