Ne izlesek: Dört film önerisi

Vizyona bu hafta giren filmlerden seçtik.

Don Kişot’u Öldüren Adam

Toby, bir reklam yönetmeni, Javier ise ayakkabı tamircisidir. İkili, yıllar sonra La Mancha’da yeniden karşılaşırlar. Javier, kendisinin Don Kişot, Toby’nin de Sanço Panza olduğunu sanmaktadır. Bir dizi talihsizlik sonucu acımasız bir Rus mafya lideri, baş belası bir yapımcı ve eski aşkların da karıştığı, gerçekle hayalin birleştiği çağdaş Don Kişot hikâyesinin ortasına düşerler.

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Terry Gilliam’ın yönettiği filmde Adam Driver, Jonathan Pryce, Joana Ribeiro ile Olga Kurylenko oynuyor.

Ölümcül Makineler

Christian Rivers’in yönettiği filmde Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving ile Ronan Raftery rol alıyor. Yeryüzünde medeniyetin büyük bir felâket yüzünden yok olmasından yüzyıllar sonra Hester Shaw adında gizemli bir genç kadın, artık tekerlekler üstünde dev bir avcı kent olan Londra’yı, yoluna çıkan her şeyi yiyip bitirmekten alıkoyabilecek tek kişi olarak ortaya çıkar.

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Hester Shaw, Londra’dan atılan Tom Natsworthy ve üstüne ödül konmuş tehlikeli bir kanun kaçağı olan Anna Fang ile güçlerini birleştirir.

Son Çıkış

Hayatından bezmiş ofis çalışanı Tahsin artık sabrının son demlerindedir. Bunaldığı bir gün vahşi İstanbul’dan kaçıp onu cezbeden Akdeniz’in huzur veren sahillerine yerleşmeye karar verir ve pılını pırtısını toplayıp yollara düşer.

Ne var ki, umutlu bir yolculuk gibi başlayan bu macera absürtlüklerle dolu bir şehir kâbusuna dönüşür. Çünkü her ne kadar Tahsin İstanbul’dan kurtulmak istese de İstanbul onu bırakmaya hazır değildir.

Bugüne kadar çektiği ‘Canavarlar Sofrası’ (2011) ve ‘Kusursuzlar’ (2013) filmleriyle birçok ödüle layık görülen Ramin Matin’in yönettiği ‘Son Çıkış’ta; Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik, Pınar Töre ile Gizem Erdem rol alıyor.

Film dünya prömiyerini 31’inci Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

Kafalar Karışık

Sosyal medya fenomenlerinden bir film daha. Yücel Yolcu’nun yönettiği ‘Kafası Karışık’ta Metin Akpınar, Güven Kıraç, Erkan Can ve Perihan Savaş rol alıyor. Atakan, zengin sevgilisi Buse’nin, dedesi kızı vermeyince çareyi Buse’nin yıllardır kayıp olan babasını bulup kızı ondan istemekte bulur. Arkadaşları Fatih ve Bilal de ona eşlik edeceklerdir.

Arayışları onları Antalya’da ıssız bir koya yönlendirecek ve sonunda Atakan’ın müstakbel kayınpederini bulacaklar ve esas macera o zaman başlayacaktır. İşle iyice karışsa da sonunda Atakan muradına erip sevdiği Buse’ye kavuşacak, Fatih ve Bilal’e de kerevetine çıkmak düşecektir