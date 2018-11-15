Ne izlesek: Dört film önerisi

Vizyondaki filmlerden seçtik.

Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Grindelwald’ın amacı safkan büyücüler yetiştirmektir. Grindelwald’ın planlarını bozmak isteyen Albus Dumbledore kendisinin yardım isteğini kabul eden ama önlerinde uzanan çeşitli tehlikelerden habersiz eski öğrencisi Newt’le işbirliği yapar. Sevgi ve sadakat sınanırken, gitgide bölünen büyücülük dünyasında, en hakiki dostlar arasında ve aileler içinde saflar ve sınırlar belirlenir.

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David Yates’in yönettiği filmde Jude Law, Johnny Depp, Eddie Redmayne ile Katherine Waterston rol alıyor.

Whitney

Kevin MacDonald’ın yönettiği ve Kevin Costner, Whitney Houston, Aretha Franklin ile Bobby Brown’ın oynadığı biyografik belgesel film vizyonda.

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Altı Grammy Ödülü, 30 Bilboard Music Ödülü, müzik listelerini altüst eden tam 11 ‘Number 1’ şarkı, 200 milyonun üzerinde albüm satışı, ‘The Bodyguard’ filmi, Mariah Carey’den Beyonce’ye nesilleri etkileyen, çalkantılı evliliğiyle gündemden hiç düşmeyen Whitney Houston’ın müzik dünyasının zirvesine çıkışı ve oradan yavaş yavaş birçok şey kaybederek inişinin daha önce anlatılmamış hikayesi.

Dul Kadınlar (Widows)

Kendi kaderini çizen dört kadının hikâyesi, daha önce benzerine az ratlanan bir soygunu sinema perdesine taşıyor. Günümüz Chicago’sunda geçen filmde, eşlerini kaybeden dört kadının tek ortak noktası, ölen eşlerinin yasadışı işlerden kendilerine borç bırakmış olması. Kendi kaderlerini ellerine alan bu dört kadın, işbirliği yaparak eşlerinin yarım bıraktığı soygunu kendileri tamamlamaya karar verir.

Steve McQueen’in yönettiği filmde Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Liam Neeson ve Colin Farrel oynuyor.

Prenses ve Ejderha (The Princess and the Dragon)

Marina Nefedova’nın yönettiği, Selay Taşdöğen, Ali Hekimoğlu, Ahmet Taşar ve Sinan Divrik’in seslendirdiği animasyon film, haftasonu çocuklarınızı götürebileceğiniz bir film.