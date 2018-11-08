Ne izlesek: Dört film önerisi

Vizyona bu hafta giren filmlerden seçtik.

Overlord Operasyonu (Overlord)

Normandiya Çıkarması’na saatler kala bir grup Amerikan asker paraşütle Nazi işgali altındaki Fransa’ya iner. Garnizon olarak kullanılan bir kilisenin üzerindeki radyo vericisini yok etmekle görevlendirilen ekip, kilisenin duvarlarını aşmak ve kuleyi yıkmak üzere genç bir Fransız köylüsüyle anlaşır. Fakat kilisenin altındaki Nazi laboratuvarında benzeri olmayan düşmanlarla karşı karşıya gelirler.

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Julius Avery’nin yönettiği filmde Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier rol alıyor.

Cameron Post’a Ters Terapi (The Miseducation of Cameron Post)

Kimliğine ve kişiliğine sahip çıkan bir ergeni anlatan bu dokunaklı filme adını veren Cameron Post, lisede herkesin gıptayla baktığı sevimli ve güzel bir kızdır. Cameron sınıfından bir kıza aşık olur ve bunun üzerine zorla bir ‘dönüştürme terapisi’ merkezine yollanır. Disiplin ve ahlak gibi yöntemlerin uygulandığı bu tuhaf merkezde Cameron yeni arkadaşlar edinir.

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Desiree Akhavan’ın yönettiği filmde Chloe Grace Moretz, Sasha Lane, John Gallagher Jr. ve Quinn Shephard oynuyor.

Batlır

Stare Yıldırım’ın yönettiği ve Can Sipahi, Merve Dizdar, Erkan Taşdöğen ile Sinan Çalışkanoğlu’nun oynadığı Batlır, doğuştan büyük bir kafaya sahip olan bir gençtir. Ailesi ona Bahtlı adını vermek istese de nüfusa Batlır olarak kaydedilir. Zor bir çocukluk geçiren Batlır, bu sorundan kurtulmak ister. Bunun için ameliyat olması gerekir ancak ameliyat oldukça risklidir. Üstelik ameliyat için 1 milyon liraya ihtiyacı vardır. Hayatını değiştirmeyi kafasına koyan Batlır, her şeyi göze alıp parayı bulmak için bilgi yarışmasına katılmaya karar verir.

Suspiria

1977 yapımı Dario Argento klasiğinin yeniden çevrimi film, 1977 yılının Berlin’inde geçiyor. Amerikalı Susie Bannion, dünyaca ünlü dans okulu Markos Tanz Company’e katılır. Tam Susie’nin geldiği sıralarda, okulun başka bir üyesi Jessica gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Okulun devrimci sanat yönetmeni Madame Blanc’ın rehberliğinde Susie olağanüstü bir ilerleme kaydederken, kendine Sara isimli bir arkadaş da edinir. Zaman içerisinde iki arkadaş bu prestijli okulun ve yöneicilerinin karanlık bir sırrı sakladıklarından şüphelenmeye başlar.

Yönetmen Luca Guadagnino. Başrollerde Dakota Johnson ve Tilda Swinton var.