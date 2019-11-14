Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Bir Kadın Zaferi (De dirigent)

Film, yalnızca kadın olduğu için orkestra şefi olma hayali ciddiye alınmayan Antonia’nın hikayesi. Ancak ciddiye alınmamak, onun hayalinden vazgeçmesine sebep olmuyor. Aşk, hırs, karmaşa, inişler ve çıkışlar sürecin ayrılmaz parçası. Antonia, hayaline doğru ilerlerken, güçlü ve hırslı kalmayı başararak bir rol model çiziyor. Berlin Filarmoni Orkestrası’nın sınavı onun için yalnızca müzikal bir sınav değil.

Reklam

Kraliçe Lear

Pelin Esmer’in yönettiği filmde, Shakespeare’in Kral Lear’ı bir grup kadın tarafından yorumlanıyor. Ancak bu süreç güzel bir tiyatroda, harika imkanlarla ve eğitimli oyuncularla ilerlemiyor. Bu sefer köyde imkansızı mümkün kılan bir grup güçlü kadını görüyoruz. Bu kadınlar, sanatla hayatları değişen, tuttuğunu koparan kadınlar.

Ve Sonra Dans Ettik (And Then We Danced)

Levan Akin’in yönettiği, Gürcistan’da geçen film, hikayesinin ötesinde, bir estetik harikası. Filmde aşkla dansa, dansla birbirine tutunan gençleri görüyoruz. Bundan önce Başka Sinema kapsamında farklı salonlarda gösterilen film sizi alıp yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk aynı hayat gibi.. içinde bolca dans, aşk ve karmaşa var.

Asfaltın Kralları (Ford v. Ferrari)

Film, 1966’da koşulan Le Mans 24 Saat Yarışı’nı konu alıyor. Başrollerinde Christian Bale ve Matt Damon’ı gördüğümüz filmde, Ferrari’yi alt etmek için Ford, otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby ile sürücü Ken Miles’ı bir araya getiriyor. Bu kadar güçlü karakterlerin ve markaların bir araya gelişi bir dizi olayı beraberinde getiriyor.