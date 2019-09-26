Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Saka Kuşu

Annesinin ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Müzesi’ne yönelik terör saldırısında öldürülmesi, 13 yaşındaki Theodore Decker’ın hayatını alt üst eder. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında ‘The Goldfinch’ adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Annesinin öldürüldüğü o günden geriye kalan tek şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan eser, onun yeni hayatında çok önemli bir yer edinecekti.

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John Crowley’in yönettiği filmde Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman ve Jeffrey Wright rol alıyor.

Oyunbozan

Nora Fingscheidt’ın yazıp yönettiği film, hayatını sürdürdüğü sosyal hizmetlerin kendisine bulduğu her koruyucu ailenin yanından kaçan dokuz yaşındaki asi Benni’nin hikayesini anlatıyor. Öfkesini içinde tutamayan ve sık sık saldırganlaşan Benni’yi annesi sosyal hizmetlere verir. Tek isteği annesinin yanında olmak olan Benni, gönderildiği her ailenin yanından ayrılmak zorunda kalır. Kaldığı bakım evinden onu okula getirip götüren Micha, küçük kızla çabucak bağ kurar ve insanlardan uzakta doğada olmanın Benni’ye iyi geleceğini düşünür. Benni, gittikleri doğa kampında hayatının en mutlu üç haftasını geçirir. Ancak gerçek hayata döndüklerinde kendini yine evsiz bulunca öfkesini durdurabilecek midir?

Vox Lux

Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle’nin başrolünde yer aldığı film, lisede silahlı bir saldırganın katliamından kurtulan yegane öğrenci olan Celeste’in, bu travmatik olay sonrası bir pop star ikonuna evrileceği kariyer yolunu odağına alıyor. Celeste, 1999’da ABD’de bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir. Filmin yönetmeni Brady Corbet.

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Şişman Harekat Timi

Bei-Er Bao’nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı Fat Buddies, bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini anlatıyor. Japonya’da bir hastanede güvenlik görevlisi olan Bei-Er Bao’nun karakterinin hayalinde ajan olmak vardır, fakat obez olduğundan bu hayalini gerçekleştiremez. Bir gün çalıştığı hastaneye bir hasta gelir ve kendisine özel ajan olduğunu söyler. Fakat kendisi de obezdir. Bunun üzerine güvenlik mesleğini bırakarak ajanlığa soyunur ve Japon mafyasına savaş açarlar.