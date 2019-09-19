Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Yıldızlara Doğru

Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı Yıldızlara Doğru, yıllar önce gizli bir uzay görevine çıktıktan sonra haber alınamayan babasının kaderinin peşinden giden astronot Roy McBride’ın hikayesini anlatıyor. Roy bu süreçte hem insanlığı hem de güneş sisteminin tamamını tehdit eden tehlikeli unsurları keşfediyor.

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Yıldızlara Doğru, Roy’un 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlamasını ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yaptığı yolculuğu konu ediniyor. Filmin yönetmenliğini James Gray üstleniyor.

Görülmüştür

Zakir bir cezaevinde mektup okuma komisyonunda çalışmaktadır. Görevi mahkumlara ait bütün mektupları okuyup varsa sakıncalı yerlerini karalayarak sansürlemektir. Günlük hayatı cezaeviyle gizlice gittiği yazarlık kursu arasında geçmektedir. Kontrol ettiği bir mektuptan çıkan fotoğrafı gizlice alır. Fotoğraf mahkumlardan Recep ile karısı Selma’ya aittir. Bu fotoğraf Zakir için tutkuluyu bir takıntıya dönüştürür.

Serhat Karaaslan’ın yönettiği filmde Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan Kaynak ve Füsun Demirel rol alıyor.

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Annem

Evladı için karşılaştıkları imkansızlıkları mümkün hale getiren fedakar bir anne, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen bir genç kız… Üniversite tahsiliyle başlayan yolculuğu Nazlı’yı büyüdüğü köyden uzaklaştırmıştır. Fakat yıllar geçtikten sonra doğduğu köye, annesine geri dönmek ister; keşkelerle geçen yıllar.

Mustafa Kotan’ın yönettiği filmde Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur ve Tuna Orhan rol alıyor.

Hayvanat Bahçesi

İyiler Tarafı ve Fareler Tarafı arasında yapılan ateşkes sonrasında Hayvan gezegeni barış çağına girer. Kötü niyetli fare Boo Boo Squeal, bu barış antlaşmasını ihlal etmeye ve savaşı ne pahasına olursa olsun yeniden

başlatmaya kararlıdır. İyilerin tarafındaki kahramanlardan Nuke ve B-52, Boo Boo’nun intikamcı kölelerini engelleyen ve Hayvan Gezegeni’ni her şeyleri ile savunarak kendileri için savaşmak zorunda kalırlar.

James Snider ile Evan Tramel’in yönettiği animasyon filmini Thomas Freely, Bobbi Maxwell, Maria Petrano ile Carmen Piroli seslendiriyor.