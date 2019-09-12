Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Cehennem Gecesi

Mike Gan’in yazıp yönettiği film, çevresi tarafından çok ilgi görmeyen Melinda’nın çalıştığı benzin istasyonundaki soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediyor. Yalnız ve dengesiz bir kadın olan Melinda, kendine aşırı güvenli ve dışa dönük bir kişilik olan iş arkadaşı Sheila’nın gölgesinde kalmaktan bıkıp usanmıştır. Nakit paraya acil ihtiyaç duyan Billy benzin istasyonunu soymaya karar verir. Melinda soyguncuyla bir bağlantı kurma fırsatı yakalar ancak bundan kimin zarar göreceği ise hiç umurunda değildir.

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Filmin başrollerinde Suki Waterhouse ve Josh Hutcherson yer alıyor.

3 Yaşam

Filmde, acımasız insan kaçakçılarının elinden kaçan bir kadının hikayesi anlatılıyor. Suçluların elinden kaçan kadın, kurtarıcısının, 15 yıl önce yaşadığı bir sorun nedeniyle hapsedilen adam olduğunu keşfeder. Bu ilginç tesadüf daha birçok tuhaflığı beraberinde getirecektir.

Juliane Block’un yönettiği filmde Mhairi Calvey, Anatole Taubman, Maja Celine Probst ile Victor Alfieri başrolleri paylaşıyor.

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Kız Kardeşler

Emin Alper’in yönettiği ve Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir ile Kayhan Açıkgöz’ün oynadığı filmde üç kız kardeş, Reyhan, Nurhan ve Havva, küçük yaşta köyden kasabaya besleme olarak gönderilmişlerdir. Ancak verildikleri ailelerde tutunamazlar ve birbiri ardına baba ocağına geri gönderilirler. Dağ köyündeki evlerinde, birbirlerinden güç alarak ayakta kalmaya çalışan üç kız kardeş, bir yandan da tekrar kasabaya gidebilmek için aralarında gizli bir rekabet içine girerler.

Casus

Diane Kruger’in başrolünde yer aldığı film, kimliği açığa çıkmış bir ajan olan Rachel’ın, kendisini içerisinde bulduğu son görevi anlatıyor. Rachel’a bir gün telefonda iki kelime söylenir: “Baban öldü.” Bunun anlamı, Mossad ajanı olan Rachel’ın kimliğinin açığa çıkması demektir. Teşkilatı için bile bir risk haline gelen Rachel, biriminin en iyi casusu olduğu için son bir görevde kullanılmak istenir. İran’da gizli bir göreve gitmek zorundadır ancak orada takip ettiği adama aşık olunca yalanlarla dolu dünyası bir kere daha alt üst olur. Filmin yönetmeni Yuval Adler.