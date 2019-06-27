Ne izlesek: Dört film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

Yesterday

Jack Malik şarkıcı ve söz yazarıdır. Şöhret hayalleri hızla sönmektedir. Garip bir otobüs kazasının ardından uyandığında Jack, Beatles’ın hiç var olmadığını keşfeder ve tarihin en büyük müzik grubunun müziklerini, onları hiç dinlememiş bir dünyaya sergiler ve bir anda şöhreti yakalar. Fakat yükselirken kendisine inanan tek kişiyi, arkadaşı Ellie’yi kaybetme riskini alır. Jack’in ihtiyacı olan tek şeyin sevgi olduğunu kanıtlaması gerekecektir. Danny Boyle’un yönettiği filmde Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran ve Kate McKinnon başrolleri paylaşıyor.

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Ateşle Oynayanlar

Tutku ve adrenalinin insanı nerelere götürebileceğine dair sürükleyici bir hikaye. Fransa’nın başkenti Paris’te, babasının kafesinde çalışan Ella’nın sakin ve sıradan bir hayatı vardır; garson olarak çalışmaya başlayan Abel ile tanışana kadar! Ella’nın Abel’e hissettiği karşı konulmaz çekim, genç kadına Paris’in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar. Marie Monge’nin yönettiği filmde Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch ve Karim Leklou oynuyor.

Laurel ile Hardy

1920’lerden 1955’e kadar yüzü aşkın filmde birlikte rol alan sinemanın unutulmaz ikilisi Stan Laurel ve Oliver Hardy’nin duygu yüklü kariyer yolculuğunu mercek altına alan film, onların veda turnesine odaklanıyor. Kariyerlerinin altın çağını geride bıraktıktan sonra ikilinin dostluklarının anlamını yeniden keşfettiği bu macera hem güldüren hem hüzünlendiren, izleyicinin içini ısıtan bir yapım. Jon S. Baird’in yönettiği filmde Steve Coogan, John C Reilly, Shirley Henderson ve Nina Arianda oynuyor.

Dostumun Yolculuğu

Sahibi tarafından çok sevilen köpek Bailey, Ethan’ların Michigan’daki çiftliğinde huzurlu bir hayat yaşamaktadır. Hatta yeni bir oyun arkadaşı bile vardır: Ethan ve Hannah’nın küçük torunları CJ… Fakat şöyle bir sorun vardır: CJ’in annesi Gloria CJ’i götürmeye karar verir. Bailey’nin ruhu, yeni bir hayat için bu hayatı terk etmeye hazırlanırken, Ethan’a CJ’i bulacağına ve ne pahasına olursa olsun onu korumaya söz verir. Filmin yönetmeni Gail Mancuso. Filmde Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Betty Gilpin ve Kathryn Prescott rol alıyor.